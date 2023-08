Rassembler les cultures autochtones du monde

L’écrivain maori Witi Ihimaera, de Nouvelle-Zélande, a grandi dans un univers de chanteuses d’histoire et de lanceurs de sort, dans la langue te reo, parlée par le peuple maori.

Puis, il a dû s’éloigner de sa culture pour entrer dans le monde, « commercial et gouvernemental », des Blancs. Et c’est lorsqu’il s’est mis à l’écriture que des mots de sa culture maorie lui sont revenus. « C’était difficile parce que le seul inventaire de ma culture que j’avais était oral. Et quand on évolue dans le monde littéraire, il faut trouver des gens qui vous ressemblent et qui écrivent comme vous. Je me suis souvent tourné vers Thomas King, chez vous, qui a écrit L’Indien malcommode », raconte-t-il en entrevue.

Witi Ihimaera est l’invité d’honneur du festival Présence autochtone à Montréal. C’est aussi un auteur reconnu internationalement, dont plusieurs livres ont été adaptés au cinéma, dont La baleine tatouée, Faux semblant, Mahana et Kawa. Cinq de ces films seront projetés à Présence autochtone, en présence de Witi Ihimaera, et l’auteur animera également une soirée littéraire au Musée McCord Stewart, le 11 août.

Bien qu’écrivant en anglais, Witi Ihimaera ancre profondément ses livres dans sa culture autochtone. Ses écrits sont d’ailleurs constellés de mots maoris, dont il livre la clé dans un glossaire. Aotearoa, par exemple, est le nom maori de la Nouvelle-Zélande, et on dit mana, pour pouvoir surnaturel ou puissance.

« Mais, de tous les livres que j’ai écrits et des films qui ont été réalisés, aucun n’est écrit directement en maori. Alors, à 79 ans, j’ai décidé de retourner à l’école. J’ai pris une année sabbatique et, l’an prochain, je veux écrire au moins un livre en maori », dit-il en entrevue.

Des points communs avec le Canada

Pour Witi Ihimaera, la situation des Autochtones au Canada a plusieurs points en commun avec celle des Maoris de Nouvelle-Zélande. « Nous avons des taux de suicide comparables », relève-t-il tristement, « et nous avons vécu les conséquences de la colonisation ». Les deux pays ont aussi assisté à la disparition de trop nombreuses jeunes femmes autochtones. On se souviendra notamment du puissant film Once We Were Warriors, qui mettait en scène une famille maorie urbanisée déchirée en Nouvelle-Zélande. « C’est l’histoire d’une agonie », dit-il, relevant pourtant la force de la matriarche, qui s’y relève au milieu d’un univers patriarcal. Les femmes fortes maories sont d’ailleurs omniprésentes dans l’oeuvre de Ihimaera.

Mais ses livres mettent aussi en lumière des éléments méconnus et étonnants de la culture maorie. Dans La femme de Parihaka, Witi Ihimaera plonge dans l’histoire de la résistance non violente des Maoris pendant une invasion britannique à la fin du XIXe siècle. On dit d’ailleurs que cette résistance, menée par le chef Te Whiti o Rongomai, aurait inspiré, des années plus tard, la stratégie non violente du mahatma Gandhi. Certains ont d’ailleurs rebaptisé Te Whiti « Gandhi avant Gandhi ». Dans le livre Faux semblant (qui pourrait aussi se lire « Faux sang blanc » et intitulé White Lies en anglais), la guérisseuse maorie Paraiti utilise les savoir-faire ancestraux et la pharmacopée naturelle pour soigner ses semblables.

En postface, Ihimaera explique qu’enfant, il a été soigné par une guérisseuse octogénaire, nommée Paraiti mais aussi la Balafrée, pour des problèmes respiratoires, que la médecine « blanche » n’avait pas pu traiter.

« Ça devait être autour de 1946, et les activités de telles femmes (ou hommes) étaient illégales et très mal vues. J’ai cru comprendre que Paraiti avait été emprisonnée plusieurs fois et exerçait dans la clandestinité », écrit-il.

Le roman met également en scène une femme maorie qui prétend être blanche, et qui fait désormais partie de la société pakeha, soit la société d’ascendance européenne. Pour que son secret ne soit jamais dévoilé, elle demande à Paraiti de la faire avorter de l’enfant qu’elle porte.

« Mon rôle est d’essayer d’amener le monde à lire des livres, ou à voir des films, de la danse ou du théâtre autochtones. C’est un moyen d’établir notre réalité dans cet univers massivement blanc », dit-il.

Pour ce faire, il est bon que les cultures indigènes du monde entier s’allient, remarque-t-il, relevant son intérêt pour les cultures autochtones du Canada, et citant l’écrivain Tomson Highway ou la chanteuse de gorge Tanya Tagaq. « Nous avons des rêves millénaires. Nous avons vécu dans un univers saturé de spiritualité », dit-il. « Nous devons partager ces histoires. »

Festival Présence autochtone 2023 Films, classes de maître, théâtre, musique, art visuel et cuisine, le festival Présence autochtone offre toute une gamme de portes d’entrée pour se familiariser avec les mondes autochtones. D’entrée de jeu, mentionnons le film d’ouverture, Twice Colonized, de Lin Alluna, une coproduction du Canada, du Groenland et du Danemark, qui suit le périple d’une avocate inuite pour récupérer sa langue et sa culture perdues. De plus, sur la place des Festivals, une programmation en continu permettra de croiser différentes manifestations de la culture autochtone, de la déambulation de marionnettes géantes à la confection de bijoux. Et pour exciter le palais, l’Abénaquis Jacques K. Watso offrira une dégustation de cuisine abénaquise au Central, du 9 au 14 août, de 11 à 17 heures. Sagamité Watso, cerf rouge, maïs lessivé et mélange secret d’épices au menu. À l’espace ONF, le réalisateur niitsitapi Ahnahktsipiitaa Colin Van Loon convie le public à une expérience de réalité virtuelle intitulée Ceci n’est pas une cérémonie, pour ne pas oublier les tragédies du passé.