Les flâneurs

Tension et retenue

Avec Past Lives, la réalisatrice Celine Song réussit ce qu’avait fait Wong Kar-wai avec In the Mood for Love : une antithèse des films d’amour américains. Les protagonistes sont intelligents, rationnels et gardent leurs vêtements. On y suit deux amis d’enfance qui, après un premier rendez-vous amoureux à l’âge de 12 ans, seront séparés et renoueront à deux reprises dans leur vie adulte. Leurs retrouvailles soulèvent le genre de questions auxquelles on n’ose pas donner de réponses. C’est si bon que ça donne presque envie de se faire briser le coeur.