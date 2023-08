Les artistes Scott Wabano et Narcisse au cœur de la Fierté

Un grand moment. Pour Scott Wabano et Jorie Pedneault, dit Narcisse, le festival Fierté Montréal est, cette année, à marquer d’une pierre blanche. Le premier en est ainsi le vice-président d’honneur au côté de la politicienne française Christiane Taubira ; de la militante haïtienne Anderson Estimphil, alias Hetera ; et du chef d’orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin.

« Fierté Montréal reconnaît le travail que je fais à travers l’île de la Tortue pour le renouveau des personnes autochtones queers », dit Scott Wabano, qui se félicite d’être parmi les premiers coprésidents d’honneur bispirituels. Et de poursuivre : « C’est essentiel pour que nos existences soient vues et entendues à un niveau national, car nous ne sommes pas seulement des chamans ou des chefs… nous sommes bien plus que ça. »

Jeune Cri qui a grandi sur les rives de la baie James et designer de mode à la tête de la marque de streetwear non genrée WABANO, Scott Wabano est un créatif qui salue la marche entamée par Fierté Montréal. Il est par ailleurs à l’origine de l’OBNL Two spirits, d’Eeyou Istchee, qui a pour objectif d’offrir des ressources aux personnes LGBTQ+ qui vivent dans des communautés isolées.

« C’est le fun de sentir une forme de validation en tant que projet artistique de la communauté et de voir que, pour une fois, on n’est pas là que pour cocher la case de diversité », confie de son côté Jorie Pedneault.

Celui-ci s’amuse toutefois d’apparaître au programme de la soirée FeminiX. « Le projet Narcisse est porté par moi, qui suis une personne non binaire et qui utilise le pronom “il”. Je tends plus vers le côté masculin du grand spectre de l’identité de genre », souligne-t-il.

Selon lui, cette ironie du sort lui permet d’alimenter ses réflexions sur la fluidité. « La féminité et la masculinité sont des cases très hermétiques, mais on peut aussi se promener là-dedans. Finalement, c’est très pertinent qu’on y soit quand on voit le line-up de la soirée », explique-t-il.

Au-delà de la visibilité

Jorie Pedneault applaudit par ailleurs l’importance de Fierté Montréal, qui prend de plus en plus d’envergure. « C’est primordial de montrer qu’on existe, qu’on fait de l’art et qu’on porte un message plus grand que juste la musique, car je m’inquiète de voir ce qui se passe à travers le monde depuis la dernière année pour les droits des personnes trans, la communauté », précise-t-il.

S’il considère que le Québec est encore épargné par la montée des lois et de la haine anti-LGBTQ+, il sait que la province n’est pas à l’abri. « Ça ne prend pas grand-chose… on a beau penser que nos droits sont acquis, ils ne le sont jamais. »

En ces temps incertains, il estime que la communauté LGBTQ+ a besoin de retourner aux sources du mouvement et d’agir radicalement pour contrer le capitalisme qui s’empare régulièrement de la cause. « J’ai parfois l’impression que notre communauté est utilisée pour vendre des trucs avec des drapeaux dessus. »

D’après Jorie Pedneault, la contribution de Narcisse au festival cette année est l’occasion de dépasser le simple opportunisme mercantile, car il est sûr que Fierté Montréal est organisé avant tout avec bienveillance.

Quoi qu’il en soit, le retour de Narcisse au festival, après un premier passage lors d’une soirée consacrée aux artistes émergents, a de quoi réjouir ses membres. « C’est le show auquel on voulait le plus participer cette année puisqu’on est un band qui fait partie de la communauté », indique Jorie Pedneault.

Le groupe a d’autant plus été approché par Fierté Montréal grâce à une formule particulière. « Ils voulaient qu’on soit là sur scène avec nos danseurs, nos chorégraphies, et tout le package. C’est rare qu’on se fasse demander ça dans le cadre d’un festival », note-t-il.

De fait, il y a aura notamment Phile Després parmi eux, leur « carte surprise ». « C’est une artiste de performance qui fait partie intégrante du band, l’élément qui ramène tout le show ensemble », promet Jorie Pedneault, qui assure que le spectacle ne sera pas uniquement musical, mais aussi très théâtral.

Dans l’euphorie

Quant à Scott Wabano, il s’avoue ravi d’avoir accepté la coprésidence d’honneur. « La boucle est bouclée de mon côté », raconte-t-il, tout en évoquant sa première fois à Fierté Montréal. « Je suis sorti du placard, comme on dit, lors de l’édition 2016. J’ai alors commencé à me présenter comme une personne bispirituelle non binaire. »

Le festival l’a aidé, entre autres, à être qui il est, à embrasser et à célébrer son individualité. « Je n’avais plus besoin de me cacher, car j’étais dans un safe space qui me faisait prendre conscience de ma valeur. C’était une épiphanie, c’est là que j’ai démarré une vie plus authentique », se souvient-il.

Depuis, Scott Wabano prend le temps d’en apprendre davantage sur sa personne, sa communauté, mais aussi de faire des recherches sur l’histoire de l’endroit où il vient. « Je veux vraiment continuer à guider les autres, les éduquer et leur donner les outils pour ne pas qu’il y ait d’appropriations culturelles, car il manque toujours d’informations sur les personnes bispirituelles », regrette-t-il.

Mais en attendant, Scott Wabano est impatient de pouvoir savourer chaque instant de Fierté Montréal. « Je veux participer au plus d’événements possible, comme la parade, pour me nourrir de l’énergie qui émane de l’amour et de la joie, mais aussi de l’aspect culturel ! »

Où et quand voir Scott Wabano et Narcisse à Fierté Montréal 2023 ? Narcisse sera en concert dans le cadre de la soirée FeminiX avec JU!CE, Barbara Butch et BLK PRL le jeudi 10 août à partir de 17 h, sur l’Esplanade du Parc olympique – Scène Loto-Québec.