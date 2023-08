Le festival de la Fierté, «plus ambitieux et plus diversifié que jamais»

La grande fête des communautés LGBTQ+ de la métropole débute jeudi, et propose une programmation « aussi représentative que possible de toutes les communautés », selon le directeur général de l’événement, Simon Gamache. Au total, 95 % des artistes invités sont issus de la diversité sexuelle et de genre, et 61 % sont racisés. « Parce que c’est ça, Montréal », lance-t-il fièrement.

Lors de la conférence de presse de lancement de la programmation, la semaine dernière, M. Gamache a déclaré que les manifestations spontanées qui s’étaient organisées dans la foulée de l’annulation du défilé de l’an dernier avaient démontré à quel point les citoyens et les organismes communautaires LGBTQ+ tenaient à célébrer la fierté. Ce fut un « véritable wake-up call », a-t-il dit.

En entrevue avec Le Devoir, à la veille du début des festivités, il précise qu’il souhaite désormais leur « rendre hommage ». « Alors que, dans les années précédentes, on travaillait avec environ 120 groupes communautaires, 180 sont derrière nous cette année. Le milieu communautaire et le grand public nous ont prouvé qu’ils avaient confiance en notre stratégie pour nous relever des défis de l’an dernier. C’est pourquoi on se rassemble cette année sur le thème “Jamais sans notre fierté !”. »

Rappelons qu’à la suite des recommandations d’un rapport externe produit par l’ex-journaliste et ex-président de la Société de transport de Montréal Philippe Schnobb, Fierté Montréal a « complètement revu sa structure administrative » et a engagé des employés contractuels, au lieu des bénévoles, pour assurer la fermeture des rues et le bon déroulement du défilé. « Nous avons plus de 180 contingents et 15 000 participants inscrits au défilé. Ce sera un événement historique, en plus de l’ensemble du festival, qui se veut plus ambitieux et plus diversifié que jamais. »

Musique et humour queersau menu

Parmi les événements les plus courus du festival depuis quelques années, la soirée annuelle Drag Superstars, animée par Rita Baga, réunit sur l’Esplanade du Parc olympique un éventail de participants issus de la franchise RuPaul’s Drag Race. Nouveauté cette année : le festival organise également une soirée réservée au « meilleur » de l’humour queer. Il s’agit d’un spectacle payant réunissant plusieurs humoristes, animé par Chiquita Mére et Sami Landri et présenté au National jeudi.

Mercredi prochain, la musique québécoise sera à l’honneur, lors d’un grand concert gratuit à l’Esplanade du Parc olympique. Klô Pelgag, Kanen, Naomi, Lumière et Samuele se partageront la scène lors de l’événement. Plusieurs autres soirées musicales sont prévues jusqu’au 13 août, dont le concert de clôture gratuit, qui mettra en vedette l’autrice-compositrice-interprète Rêve.

« On a un nombre record de personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que de personnes racisées, dans la programmation, soutient Simon Gamache. Mais c’était aussi important pour nous d’inviter des alliés et de nous positionner comme un événement rassembleur. »

Fierté Montréal souhaite également étendre ses activités tout au long de l’année en collaborant avec d’autres organismes culturels. « Pendant le festival, on organise pour la première fois des soirées avec des partenaires comme la SAT et le Club Soda. On voudrait collaborer avec eux à nouveau toute l’année, en plus de continuer à présenter d’autres événements dans le Village. »

Des défis partagéspar d’autres festivals ?

Après l’annulation du défilé de l’an dernier, Simon Gamache avait pointé du doigt des problèmes de communication dans son équipe, ainsi que la difficulté de trouver des bénévoles, tout particulièrement en contexte postpandémique. « La rétention de la main-d’oeuvre et des bénévoles est un enjeu qui est partagé par tous les festivals majeurs à Montréal, dit-il. Cette année, on a prévu le coup. Tous nos postes sont pourvus, nous avons encore plus de bénévoles que dans les années précédentes et nous avons préparé des plans de contingence en cas d’imprévu. »

Patrick Kearney, président du Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN), affirme que les festivals québécois demeurent dépendants des employés contractuels et des bénévoles. « C’est d’autant plus difficile de trouver des bénévoles dans les centres urbains, alors qu’en région, les festivals mobilisent plus facilement leurs équipes, ils sont plus à échelle humaine. »

Les 90 festivals que compte le REFRAIN cumulent plus de 1500 employés à temps partiel et 8400 bénévoles, ce qui met en évidence, selon lui, les « nombreux défis de main-d’oeuvre » qu’ils doivent surmonter.

Heureusement pour Simon Gamache et son équipe, Fierté Montréal n’a pas connu cette année les mêmes difficultés qu’en 2022, grâce à un « élan de solidarité incroyable » qui a suivi l’annulation du défilé de l’été dernier.