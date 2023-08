La quête pour reconstituer la musique populaire au Québec

Quelles étaient les chansons les plus populaires auprès des Québécois en 1950 ? La réponse à cette question aurait été particulièrement difficile à trouver, n’eût été le travail colossal effectué par Michel Gignac.

Ce résident de Québec, ancien professeur de mathématiques désormais à la retraite, a consacré les dernières décennies à recenser et à reconstituer les plus grands succès musicaux de la province. La tâche était considérable.

Au Québec, les palmarès annuels compilés par des sources officielles sont apparus en 2008, confirme Simon Claus, directeur des affaires publiques et de la recherche à l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

Or, les premiers palmarès des meilleures ventes ou des chansons les plus populaires à la radio ont vu le jour en 1949 au Québec. Ces listes se retrouvaient toutefois dans de multiples publications disparates, parfois éphémères.

Au bout du fil, M. Gignac se souvient du moment où il a décidé de se lancer dans cette quête. C’était il y a plus de 30 ans, en 1992, mais il s’en souvient comme si c’était hier.

« C’est l’année de la publication du Dictionnaire de la musique populaire au Québec. C’était la première fois que je voyais un ouvrage qui rassemblait les biographies de tous les artistes importants dans l’histoire de la musique au Québec. C’était plus que ce que je n’avais jamais espéré voir », dit-il avec une émotion dans la voix.

Cet émerveillement ne quitte pas M. Gignac lors du long de l’entretien avec Le Devoir. Ce grand passionné de musique explique que celle-ci, dès son enfance, a joué un rôle central dans sa vie et l’a aidé à traverser plusieurs périodes difficiles.

À son avis, le seul point à améliorer dans l’ouvrage était les palmarès. C’est donc par passion que M. Gignac a décidé de se lancer dans la reconstitution des listes de succès de l’époque. Le premier véritable palmarès panquébécois a paru en 1983 avec la publication de l’hebdomadaire Radioactivité, mais pour remonter plus loin, il fallait aller fouiller dans les archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)… à Montréal.

« Beaucoup de travail »

« Comme je suis à Québec, je me suis demandé comment j’allais faire [pour obtenir les publications]. Je ne voulais pas commencer à voyager constamment », raconte-t-il.

M. Gignac est alors entré en communication avec la directrice de la section des périodiques de la BAnQ. « Je lui ai demandé si c’était possible de faire parvenir, de Montréal vers Québec, les revues et les microfilms. Elle a merveilleusement accepté. J’ai donc commencé à recevoir, de façon pratiquement continue, les microfilms de Photo Vedette et de Radiomonde. »

Démarraient alors les nombreuses étapes de sa reconstitution : à l’aide de la visionneuse et de la photocopieuse de sa bibliothèque, M. Gignac pouvait ensuite travailler avec ses propres copies à la maison. Avec « le gros » ordinateur qu’il possédait déjà à l’époque, il retranscrivait ensuite le nom des interprètes, la date et la position de chaque chanson dans une base de données.

« J’en faisais un petit peu tous les jours, quand j’avais un peu de temps libre. Un bon rythme, c’était de faire le palmarès d’un mois tous les jours. C’était quand même beaucoup de travail », avoue-t-il.

Bien que son ordinateur lui facilitait la tâche, M. Gignac a dû se servir de ses compétences de professeur de mathématiques à plusieurs reprises : lorsque plusieurs palmarès de sources différentes étaient disponibles pour une même semaine, il effectuait des calculs à la main pour les combiner. Cela lui permettait d’aboutir à un palmarès le plus exact, le plus fiable et le plus représentatif possible.

Après près de dix ans, M. Gignac a enfin vu le fruit de toutes ses démarches. « J’ai réalisé qu’il ne manquait pas grand-chose, finalement. Il y a seulement un vide en 1952. Mon hypothèse, c’est que comme la télévision est apparue cette année-là, ça a pris la place de la musique. »

Immortaliser notre culture

Une première version du travail de M. Gignac a été publiée en 2001 par BAnQ, puis remise à jour en 2006 en incluant les palmarès des ventes d’albums. Aujourd’hui, celui-ci continue de tenir sa compilation à jour : il en est maintenant à sa sixième version, la dernière ayant été publiée en 2021.

« J’essaie de lancer une mise à jour tous les cinq ans. J’ai hâte de faire la prochaine, parce que je vais pouvoir ajouter le flux comme catégorie. » Le flux, c’est le terme francophone que M. Gignac préfère utiliser pour désigner les données musicales des plateformes numériques, communément appelées le streaming.

C’est justement depuis l’avènement du streaming que les palmarès sont presque uniquement constitués de chansons anglophones au Québec, ce qui l’attriste profondément. C’est pourquoi il considère qu’il est d’autant plus important de préserver les traces des succès francophones.

« C’est important de connaître notre histoire du point de vue de la culture. Une grosse partie de notre culture, ça a toujours été la musique. Je trouvais que c’était important qu’on puisse avoir des informations sur notre passé », dit-il.

Ce désir d’immortaliser la culture est d’ailleurs inscrit dans la préface de ses travaux. « J’aimerais dédier cet ouvrage à l’espèce humaine afin qu’elle puisse trouver la force de survivre aux dangers climatiques et réalise aussi l’importance de préserver la diversité de ses cultures et des individus qui la composent », peut-on y lire.

« Les gens écoutent de moins en moins notre musique [québécoise]. Je pense qu’il y a un danger qu’on en perde de plus en plus. Je trouvais ça important de le mentionner [dans l’ouvrage] », explique-t-il.

Lorsqu’on lui parle de sa contribution au patrimoine musical, M. Gignac demeure très humble. Il nourrit l’espoir que de nouvelles informations continuent à émerger afin de poursuivre le recensement des succès musicaux au Québec.

« J’ai pu reculer jusqu’à 1949, mais ça serait bien si on était capables de reculer encore plus loin. J’ai joué une petite partie là-dedans, ce n’est pas beaucoup, mais c’était important que ces sources ne se perdent pas avec le temps », conclut-il.