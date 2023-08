Zïlon ou les couleurs de la révolte

Ses visages effilés aux yeux perçants ont tapissé Montréal et régné sur des squats et des tunnels aujourd’hui disparus, de l’avenue du Parc au Vieux-Montréal, jusqu’aux murs des premiers jours des Foufounes électriques ou du bar Le Business.

L’artiste Zïlon, alias Raymond Pilon, est décédé la semaine dernière à 67 ans. Il avait ouvert la ville à l’art de rue, répandu ses couleurs sur les publicités de Robert Lepage ou de la marque française de luxe Givenchy. Touche-à-tout, il pouvait peindre indifféremment sur des vêtements, des voitures ou des décors de jeux vidéo. Sa griffe, inspirée des graffitis de New York et de Paris, puis de Tokyo, était, à un moment donné, un emblème de l’underground montréalais.

« Lâché lousse dans la jungle urbaine, Mowgly du béton, enfant sauvage hurlant sa rage de vivre dans une fin de millénaire indifférente, Zïlon repérait des lieux abandonnés qui devenaient non seulement des abris, mais des lieux d’expression », écrit Jean-Marc Beausoleil dans l’émouvante biographie qu’il lui a consacrée en 2022 chez Somme toute, La marque de Zïlon.

Punk jusqu’au bout des ongles, rebelle impénitent, Zïlon était aussi un performeur et un showman. Et les Cocktails Graffiti qu’il tenait dans ses antres, éclairés par des bougies, ont fini par attirer jusqu’à « la faune la plus huppée des clubs de nuit », écrit Beausoleil. On l’appelait la Bête de nuit. Plus tard, Zïlon enchantera les spectateurs de Musique Plus avec sa peinture en direct, participera au tournage de films, dont Jésus de Montréal ou Un zoo la nuit.

Issu d’une enfance douloureuse, dans « l’enfer » d’un sous-sol de Laval, Zïlon, autrefois porté sur l’automutilation, a jadis tracé des silhouettes de femmes avec son propre sang dans la baignoire d’un ami, à l’occasion d’une fête. « Est-il nécessaire de spécifier que plusieurs personnes de son entourage craignaient qu’il ne finisse par se suicider ? » écrit Jean-Marc Beausoleil.

Résistance fiévreuse

Jusqu’à la fin, il est resté de personnalité difficile, pestant souvent contre l’élitisme du monde de l’art, dont il ne pouvait pourtant pas se dissocier, animé d’une résistance fiévreuse dans la poursuite de la liberté.

« Punk qui rejette la société bourgeoise, il demeure un artiste plus ou moins au service de cette même classe économique, qui a les moyens de se payer son travail », écrit Jean-Marc Beausoleil, qui compare Zïlon à l’artiste américain Keith Haring. « Il a vécu la vie de poète maudit », commente l’auteur en entrevue. « On parlait de lui comme le Cocteau des ruelles. » Alors que l’art de la rue se résumait ici, jusqu’aux années 1980, à des slogans politiques, Zïlon y apporte une facture esthétique, dans le vent des courants américains et européens.

Ça a été difficile de le mouler parce qu’il souffrait de claustrophobie. Il ne voulait pas étouffer dans le moule.

L’art de rue a cela d’ingrat qu’il est éphémère. Aujourd’hui, pratiquement rien ne subsiste des fresques que Zïlon avait dessinées, à l’ouverture du bar Les Foufounes électriques, ou sur les murs du bar Le Business. Aussitôt terminée, la fresque Dépanneur Peur, que Zïlon avait signée en 2014 à l’angle des rues Saint-Dominique et Marie-Anne, à l’occasion du Festival Mural, était souillée de graffitis tracés par d’autres, se désolait Zïlon. « Il était en tabarnak », rappelle Antoine Beauchamp, fils du galeriste de Zïlon, Vincent Beauchamp, et qui avait entamé un mémoire de maîtrise basé sur des entretiens avec l’artiste. C’est pourquoi Zïlon se consacrait désormais uniquement à des oeuvres qui pouvaient être protégées, comme la murale qui orne les murs du Diamant à Québec, Les divinités spectaculaires.« Zïlon est un artiste d’envergure nationale », a dit le dramaturge Robert Lepage au moment de l’inauguration de la fresque. Déjà, l’Écomusée du fier monde et le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire ont consacré des expositions à Zïlon, respectivement Zïlon et le Montréal underground, et Vandale de lüxe$$.

L’artiste Florian, qui a côtoyé Zïlon de très près durant cinq ans, a voulu rendre hommage à l’artiste en lui consacrant un buste en bronze. « Ça a été difficile de le mouler parce qu’il souffrait de claustrophobie. Il ne voulait pas étouffer dans le moule. Il avait des crises », raconte-t-il.

Zïlon a été pour Florian un mentor. « On avait en commun le fait de ne pas être issus du monde académique », dit Florian, qui a admiré la capacité de Zïlon de « sortir de la rue pour traverser dans d’autres sphères, jusqu’au monde virtuel ». Comme Zïlon à ses débuts, Florian a traversé une période hyperréaliste avant de développer une imagerie plus personnelle. « Il me conseillait de faire ce que j’avais vraiment envie de faire et non de suivre l’image à la lettre », dit-il.

Un musée chez lui

Après avoir squatté divers endroits et dormi dans des boîtes de carton, comme le rapporte Jean-Marc Beausoleil, Zïlon s’était finalement posé et avait transformé son appartement en véritable musée, selon Florian. « Ce qui m’inquiète le plus, c’est ce qu’il va advenir de cette pièce », dit-il, en ajoutant qu’il espère en faire une reconstitution en vidéo 3D pour pouvoir la projeter dans un authentique musée, par exemple.

Pour Antoine Beauchamp, la meilleure façon de rendre hommage à Zïlon, qui n’a, selon lui, pas eu la reconnaissance qu’il méritait, est de regarder longuement ses oeuvres, même lorsqu’elles sont « violentes » ou apparaissent « méchantes ». Il souhaitait qu’un public « apprenne par elles à désobéir et à réapprendre à vivre, dit-il. C’est ce qu’il m’a dit. Il faut apprivoiser son art même s’il n’est pas là »