«Angélo, Frédo et Roméo»: le navet par excellence du cinéma québécois

On dit que les critiques sont plus indulgents avec le cinéma québécois. Peut-être, mais cela ne les a pas empêchés de tirer à boulets rouges sur certains films d’ici. Et dans bien des cas, le public n’a pas non plus été au rendez-vous. Notre cinéma compte son lot d’échecs, voire de navets. Le Devoir revient sur l’histoire de ces grandes productions qui ont fait un bide. Une occasion parfois aussi de réhabiliter ces films mal aimés.

Un film peut-il être si mauvais qu’il en devient culte ? Vilipendé par les critiques et boudé par le public à sa sortie, en 1996, Angélo, Frédo et Roméo a aujourd’hui droit à un regain d’intérêt à cause d’internautes qui prennent un malin plaisir à déterrer les pires navets qui soient.

Au grand dam, on s’en doute, de Martin Drainville, de Benoît Brière et de Luc Guérin, qui auraient sûrement préféré faire oublier à tout jamais ce film à sketchs comportant blackface et blagues douteuses sur les Asiatiques.

Les trois têtes d’affiche d’Angélo, Frédo et Roméo sont heureusement bien passés à travers cet échec, ayant enchaîné les projets à succès par la suite. Les trois comédiens partagent même la scène dans la nouvelle version de Broue.

Aucun d’entre eux n’a accepté de replonger dans ses souvenirs de ce tournage. Benoît Brière a même effacé Angélo, Frédo et Roméo de son curriculum vitae. On peut le comprendre. La critique avait été particulièrement acerbe à l’époque. Odile Tremblay, dans ces pages, en avait parlé comme d’une « basse comédie prenant le public pour un crétin », « un furoncle sur le nez du cinéma québécois ». Pour plusieurs, Angélo, Frédo et Roméo reste l’un des pires films, sinon LE pire film québécois de tous les temps.

« Je ne sais pas si c’est le pire film, mais c’est sûrement le plus frustrant, dans la mesure où c’est un film qui a bénéficié d’un budget décent [2,3 millions de dollars] et qui met en vedette trois comédiens que l’on aime habituellement. On aurait été en droit de s’attendre à quelque chose de potable. D’autant plus que Martin Drainville venait juste de faire Louis 19, qui avait été un gros succès. Mais ça n’arrive pas à la cheville de Louis 19. Le scénario est confus et les blagues tombent à plat, quand elles ne sont pas carrément racistes », renchérit le vidéaste Anthony Hamelin, l’un des animateurs des Film dans le cabanon. Cet ancien balado, qui célébrait le « meilleur du pire » du cinéma, avait consacré son spécial Saint-Jean-Baptiste à Angélo, Frédo et Roméo il y a quatre ans.

Scénario psychotronique

Angélo, Frédo et Roméo, c’est un film à sketchs avec pour fil conducteur le personnage de Frédo (Martin Drainville), un riche héritier qui rêve de faire du cinéma. Influencé par Angélo (Benoît Brière), un pseudo-réalisateur français qui profite de sa naïveté, Frédo sera amené à visiter différents plateaux de tournage à travers le monde, que ce soit en personne ou par le biais de son imagination.

Chaque sketch correspond au tournage d’un film différent, où les personnages sont presque tous joués par les trois comédiens. Angélo, Frédo et Roméo, qui visait à souligner le 100e anniversaire du cinéma, caricature ainsi tour à tour le cinéma chinois à la Bruce Lee, le cinéma italien, le cinéma québécois ou encore le cinéma australien dans le style Crocodile Dundee.

Les clichés sur les cultures parodiées, que d’aucuns jugeraient racistes aujourd’hui, abondent. Une couche de médiocrité supplémentaire qui enrobe l’humour d’une vulgarité déjà abyssale. Pris en étau par un scénario aussi pauvre que confus, les acteurs principaux s’en tirent avec un niveau de jeu cartoonesque, plus proche de la farce que de la comédie grand public que le film promettait d’être.

Dès les premières secondes, on redoute déjà un navet de haut calibre, lorsque le personnage de Frédo (Martin Drainville) reçoit une balle en plein dans les bijoux de famille lors d’une partie de squash. Ça pourrait tout au plus faire sourire, si cette blague facile vieille comme le monde n’était pas répétée à peine quatre minutes plus tard. Pour ajouter au mauvais goût, s’ensuit une scène où Frédo échappe malencontreusement son savon dans la douche commune…

« Quand on regarde des sitcoms ou des spectacles d’humour de cette époque-là, il y a souvent de ces clichés qui ne passent plus aujourd’hui. Mais la particularité d’Angélo, Frédo et Roméo, c’est que ce n’est que ça durant presque une heure et demie », s’étonne Marie-Hélène Aubin, alias Mariiemama sur la plateforme Twitch. Sur sa chaîne, cette créatrice de contenus, qui a étudié en cinéma, s’amuse à décortiquer des archives de la télé et du cinéma québécois qui ont mal vieilli. Pour elle, Angélo, Frédo et Roméo concourt assurément au titre de pire film québécois de tous les temps.

Échec prévisible

Certes, l’humour du film est daté. Mais, même en 1996, beaucoup n’entendaient pas à rire en le regardant. Excédé par le nombre de clients qui exigeaient d’être remboursés après avoir vu Angélo, Frédo et Roméo, le propriétaire du cinéma du Lido, à Lévis, avait décidé unilatéralement de retirer le film de ses salles, trois jours seulement après sa sortie. Il avait même pris la peine d’ajouter le bandeau « pourri » sur l’affiche.

Son coup d’éclat lui coûta cher. Le Soleil rapportait en 1999 que le cinéma n’avait pas pu diffuser sur ses écrans les deux premiers volets des Boys, la franchise la plus rentable du cinéma québécois, parce que le diffuseur n’avait toujours pas oublié l’humiliation que son propriétaire avait fait subir à Angélo, Frédo et Roméo trois ans plus tôt.

Pourtant, tout porte à croire que le distributeur aussi appréhendait un fiasco. Tournée en 1994, la comédie à sketchs a vu sa sortie en salle être reportée à deux reprises. Aucun visionnement de presse n’avait été organisé avant que le film prenne finalement l’affiche, en février 1996, ce qui est habituellement de mauvais augure.

Se relever

Le réalisateur et coscénariste Pierre Plante était convaincu, lui, que son film pouvait plaire à un certain public. Force est de reconnaître, 27 ans plus tard, qu’il avait tort. Avec le recul, Pierre Plante assume en partie la responsabilité de cet échec monumental.

« Je ne crois pas que ce soit un navet. La réalisation est correcte. Le problème est surtout avec le scénario. Il n’y a pas d’émotion. Les gens aiment ça, une histoire d’amour. C’est ça qui a manqué au bout du compte. Avec le recul, je ne referais pas un film à sketchs. Les gens n’aiment pas ça », dit Pierre Plante, qui avait également coscénarisé le film.

Pierre Plante avait auparavant travaillé comme premier assistant réalisateur sur plusieurs productions, comme Cruising Bar et la série Blanche. En 1993, il avait réalisé un court métrage, French Cut, avec le même trio d’acteurs que dans Angélo, Frédo et Roméo. De là est née l’inspiration de son premier et seul long métrage. Pierre Plante n’a présenté aux bailleurs de fonds qu’un seul projet de fiction depuis, demande qui s’est soldée par un refus.

Il demeure néanmoins actif dans le milieu du cinéma, comme assistant réalisateur, mais aussi comme réalisateur de documentaires. Son film Le jeu ça change pas le monde, sauf que…, sur la dépendance au jeu, s’est vu décerner en 2001 le prix du meilleur documentaire par l’Association québécoise des critiques de cinéma. La preuve, selon lui, qu’on peut survivre à un échec, aussi cuisant soit-il.

« C’est sûr que l’échec, ça donne toujours un coup. Mais il faut se relever. Le champion, c’est celui qui se relève, pas celui qui tombe », résume avec optimisme Pierre Plante, qui n’a plus jamais recroisé les trois acteurs principaux d’Angélo, Frédo et Roméo par la suite.

Pire que Les dangereux

Le long métrage de Pierre Plante peut être visionné gratuitement sur YouTube. Cette version VHS — le film n’étant jamais sorti en DVD — a été publiée par Marc-André Roy, un enseignant d’anglais originaire du Saguenay qui entretient une véritable fascination pour les nanars québécois. On lui doit, entre autres, Le balado des Dangereux, qui revient sur le tournage de la comédie d’action Les dangereux de Louis Saia, sortie en 2002, qui mettait en vedette Véronique Cloutier et Stéphane Rousseau. Plusieurs considèrent Les dangereux comme l’un des pires films du cinéma québécois, mais, selon Marc-André Roy, il ne fait pas le poids face à Angélo, Frédo et Roméo.

« Les dangereux, c’est un “so bad it’s good”. On peut l’écouter entre amis et rire de tout ce qui ne va pas. Mais Angélo, Frédo et Roméo, c’est un “so bad it’s bad”. Il n’y a rien de drôle, il n’y a pas d’histoire. C’est difficile de l’écouter au complet », prévient-il, en guise d’avertissement pour tous ceux qui voudraient s’y risquer.