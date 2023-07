Le milieu de la culture perd Pierre Collin

Le metteur en scène et comédien Pierre Collin est décédé jeudi à l’âge de 85 ans, ont annoncé sa famille et son agence. Il laisse dans le deuil sa conjointe et ses trois fils.

M. Collin a commencé sa longue carrière en 1964, dans la troupe de théâtre d’avant-garde nommée Les Apprentis-Sorciers. En près de 60 ans de carrière, il aura joué dans plusieurs films québécois marquants, comme La grande séduction, sorti en 2003 et pour lequel il a remporté le prix Jutra du meilleur rôle de soutien. Il a également joué dans Le sens de l’humour et De père en flic, en plus d’apparaître dans plusieurs séries populaires comme Virginie et Unité 9, où il interprétait le père du personnage de Marie Lamontagne.

« Ce que je retiendrai toujours de Pierre, c’est sa bonté », raconte celui qui était son agent depuis trois décennies, Jacques Fontaine, joint par Le Devoir. « C’était profondément une bonne personne. Tous ses camarades l’aimaient beaucoup, c’était facile de travailler avec lui. »

Pierre Collin était également un homme de théâtre et est reconnu pour avoir cofondé le Théâtre d’Aujourd’hui en 1968, en plus d’y avoir joué 13 pièces. Pierre Collin a foulé les planches de nombreuses autres scènes montréalaises, se produisant notamment au théâtre du Nouveau Monde, au théâtre Denise-Pelletier, à celui du Rideau vert ainsi qu’au théâtre Jean-Duceppe.

Au cours de sa carrière, M. Collin s’est également adonné à la mise en scène, montant par exemple une adaptation théâtrale du roman Des souris et des hommes, de John Steinbeck, présentée au théâtre Denise-Pelletier en 1999.

Sa carrière l’a mené jusqu’en Europe, au Festival d’Avignon, alors qu’il jouait dans la pièce Maîtres anciens en 1996-1997. À titre de comédien et de metteur en scène, il a aussi performé en Ontario, au Théâtre français de Toronto, anciennement le Théâtre du P’tit Bonheur, ainsi qu’au Blyth Festival.

En 2013, il a présenté dans la petite salle du théâtre Outremont un spectacle solo pour souligner ses 50 ans de carrière. Le texte interprété, Le chant de Georges Boivin, était une pièce évoquant un road-movie théâtral.

C’est l’agence de M. Collin, Fontaine de Lamirande, qui a diffusé un communiqué annonçant son décès. On y précise que « la vie et la carrière de Pierre Collin ser [ont] célébrée [s] par ses proches en toute intimité à une date prochaine »