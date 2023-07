Les flâneuses

Féminisme burlesque en chanson

Mêlant cabaret, folk et burlesque, le trio coloré Blondes naturelles vacille entre la chansonnette et l’humour. Ses harmonies vocales enchanteresses et ses textes, à la fois satiriques et politiques, nous transportent dans son univers éclaté teinté de féminisme lesbien. Guitare, ukulélé et gazou accompagnent les compositions (coup de coeur pour Commando) et quelques reprises revisitées, comme… Baby One More Time (Britney Spears). Après leur passage à Juste pour rire, les trois blondes (naturelles) seront en spectacle dans plusieurs régions du Québec cet été. blondesnaturelles.com