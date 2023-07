Juste pour rire à la croisée des chemins

Maman, c’est finiii ! Cette 41e édition de Juste pour rire est marquée par la fin des galas d’humour tels qu’on les connaissait. Mais le couperet n’est pas pour autant tombé sur le plus grand festival d’humour au monde, qui caresse même des ambitions de s’étendre à l’international en misant sur des événements originaux qu’on ne pourrait pas voir ailleurs. Mais qui sait ce qui peut arriver dans cinq ou dix ans ? Peut-être que Juste pour rire finira par renouer avec la formule qui a fait son succès.

« Ça se peut, pour vrai, que les galas reviennent un jour parce que les gens vont s’ennuyer. Ça va peut-être faire comme le Westfalia de Volkswagen, qui a été le modèle le plus populaire pendant des années avant de connaître un désintérêt marqué dans les années 2000. Volkswagen avait même arrêté d’en faire. Puis, le Westfalia est revenu à la mode et Volkswagen a recommencé à en produire », lance avec une pointe d’humour Patrick Rozon, le chef de la direction de la création de Juste pour rire.

Pour l’heure, Juste pour rire maintient sa décision : les galas avaient perdu de leur lustre et la formule avait besoin d’être écartée, ne serait-ce qu’un temps. Depuis quelques années, l’organisation remarquait un désintérêt pour ces soirées d’humour très formatées pour la télévision, pilotées par un animateur vedette accompagné de plusieurs humoristes invités qui se relaient pour venir livrer le meilleur de leur matériel pigé dans leur propre spectacle.

« Juste pour rire en tant que leader se devait de tenir compte de la nouvelle réalité. Et la réalité, c’est que le milieu de l’humour a complètement changé dans les dernières années avec la multiplication des comedy clubs. Les gens peuvent voir plusieurs humoristes sur un même spectacle n’importe quand dans l’année. Il y a 10 ans, c’était l’exclusivité de Juste pour rire, plus maintenant », explique Patrick Rozon.

Créer l’événement

Le Gala ultime a eu lieu la semaine dernière et a réuni la crème de la crème de l’industrie, dont Yvon Deschamps, qui est remonté sur scène pour présenter un monologue. Tous les profits de cette soirée ont été versés à la fondation qui porte son nom. On promet que ce dernier gala sera diffusé à la télévision dans la prochaine année.

Pour la suite des choses, le festival entend se concentrer sur les événements uniques, qu’on ne peut pas voir ailleurs qu’à Juste pour rire, comme Pierre-Yves Roy-Desmarais au Centre Bell, ou encore le quartier immersif inspiré de l’oeuvre de François Pérusse sur l’esplanade de la Place des Arts. Une attention particulière aussi sera portée aux spectacles expérimentaux qui mêlent souvent l’humour et une forme d’art, à l’instar du Grand concert improvisé mettant en vedette Arnaud Soly, Virginie Fortin et Richardson Zéphir présenté à la Maison symphonique la semaine dernière.

Just for Laughs, le pendant anglophone de Juste pour rire, continuera de son côté à miser sur des galas. « C’est une tout autre réalité pour le marché anglophone », fait valoir Patrick Rozon. « Du côté francophone, un gala animé par Alexandre Barrette, par exemple, ce n’est pas une surprise, car on le voit partout dans les médias le reste de l’année. Mais un gala animé par Russell Peters, c’est un événement en soi, car c’est probablement l’un des seuls moments dans l’année où les gens vont pouvoir le voir en ville », de poursuivre celui qui porte aussi le chapeau de vice-président au contenu francophone.

Festival cosmopolite

Outre la programmation exclusivement anglophone de Just for Laughs, Juste pour rire souhaite également mettre davantage l’accent sur les spectacles bilingues. En effet, le public de Montréal change. La ville est plus multiculturelle. Les barrières linguistiques ne pèsent plus autant qu’avant, constate Patrick Rozon : il n’est plus impensable de réconcilier les deux solitudes sur une même scène.

Et à l’ère de la mondialisation, les auditoires deviennent de plus en plus diversifiés ailleurs dans le monde aussi. Par exemple, la première édition de Just for Laughs à Londres, en mars, était composée uniquement de spectacles en anglais. Mais pour l’an prochain, Juste pour rire a décidé d’y présenter en plus quelques soirées francophones, pour répondre à la demande de la forte diaspora française installée dans la capitale britannique.

Porté par le Groupe CH et Bell, qui forment ensemble les actionnaires majoritaires depuis 2018, Juste pour rire a les yeux rivés sur l’international. D’où l’importance de produire des spectacles exportables, comme Mama, la pièce de théâtre de Nathalie Doumar décrite comme « Les belles-soeurs arabe », que Juste pour rire espère vendre un jour à l’étranger.

« Faire nos propres spectacles et les exporter, c’est quelque chose qui est appelé à prendre plus de place dans les prochaines années. Un peu sur le même modèle que le Cirque du Soleil », résume Patrick Rozon, qui carbure à l’ambition.

Plus de concurrence

Au moment où le monde s’ouvre à Juste pour rire, l’entreprise montréalaise est aujourd’hui concurrencée plus que jamais sur ses propres terres. Montréal a accueilli au printemps la première édition d’EXCLAM, un festival produit par le Suisse Grégoire Furrer, l’homme à l’origine du très couru Montreux Comedy Festival.

ComediHa !, à Québec, a aussi connu une croissance marquée. D’ailleurs, ce festival fait encore le pari que les galas réunissant animateur et artistes invités sont au goût du jour. Mais pas de quoi inquiéter Patrick Rozon. « La compétition, c’est sain. Pour Juste pour rire, d’avoir un monopole, ce ne serait pas bon. Quand tu es en monopole, c’est facile de devenir redondant. La compétition, ça fait juste nous pousser à nous améliorer. Cela étant dit, c’est tant mieux s’il y a plus de festivals, mais Juste pour rire reste le plus gros festival d’humour au monde », se plaît-il à rappeler.