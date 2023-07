«Le parfum vert»: à fond de train

Après avoir recueilli les dernières paroles d’un acteur s’étant effondré sur scène, Martin (Vincent Lacoste), acteur trentenaire de la Comédie-Française en instance de divorce, est bientôt poursuivi par un inspecteur (Thomas Chabrol), qui le croit coupable d’avoir empoisonné le défunt, et par l’organisation internationale d’extrême droite ayant commandité l’assassinat. Kidnappé puis remis en liberté par un mystérieux collectionneur de bédés (Rüdiger Vogler), notre homme part à la recherche du coupable à travers l’Europe avec Claire (Sandrine Kiberlain), bédéiste quinquagénaire en panne d’inspiration. Avec le risque de faire échouer l’enquête de la cheffe des opérations (Léonie Simaga)…

Friand depuis l’enfance des films de Hitchcock et des albums de Hergé, plus spécialement ceux des années 1930, époque marquée par la montée du fascisme, Nicolas Pariser (Le grand jeu, Alice et le maire) a voulu jumeler leurs univers dans son troisième long métrage, Le parfum vert, un film qu’il aurait aimé voir quand il avait 10 ans.

« Enfant, l’univers visuel de Tintin me plaisait beaucoup, confie le cinéaste rencontré lors de son passage à Montréal. J’avais toujours envie de savoir ce qui allait se passer, mais je ne comprenais pas grand-chose. Il n’y a pas très longtemps, je me suis rendu compte en relisant les premiers albums de Tintin qu’il y avait ce même mélange d’espionnage avec un ancrage très fort dans l’actualité de l’époque — dans Le lotus bleu, on parle de la montée de la guerre — que l’on retrouvait dans pas mal de films de Hitchcock. »

Au-delà de l’esthétique à la fois sobre et colorée de Hergé, dont il s’est inspiré pour les costumes et les décors du Parfum vert, Nicolas Pariser souhaitait rendre hommage à un genre particulier du thriller, créé par Hitchcock avec Les 39 marches (1935), c’est-à-dire la comédie d’espionnage, en ajoutant une touche géopolitique propre aux aventures de Tintin parce que notre époque fait écho aux années d’avant-guerre. Sans oublier sa fascination pour les trains et les films à intrigue ferroviaire, tels L’inconnu du Nord-Express (1951).

« On pense souvent à Hitchcock comme le maître du suspense et le créateur des films d’horreur. Son apport est tellement immense qu’on a tendance à oublier un endroit. Et c’est cet endroit qui me touche le plus, parce que ses comédies d’espionnage, c’est ce qu’il a inventé de plus original. Ce mélange d’humour, d’analyse politique, qui implique un rapport très spécifique entre le héros et l’héroïne, il est le seul à l’avoir fait aussi bien. C’est fou de constater que dans les années 1930, Hergé et Hitchcock inventent la comédie d’espionnage. Sauf que chez Hergé, c’est Milou qui remplace l’héroïne. »

Une paire d’as

Alors que Patrice Leconte affirme dans Tintin de A à Z (Flammarion/Moulinsart, 2023) que l’artiste belge, dont les albums étaient surtout connus des lecteurs du plat pays dans les années 1930, a influencé le cinéaste britannique, qui était déjà très connu outre-Manche à la même époque, notamment grâce au succès d’Une femme disparaît (1938), Nicolas Pariser n’ose abonder dans son sens.

« Cette affirmation me paraît bizarre, presque une pensée poétique, parce que c’est seulement après Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue, en 1981, qui a été comparé aux aventures de Tintin par un critique, que Steven Spielberg a appris l’existence de l’oeuvre de Hergé. Si Spielberg ne connaissait pas Hergé, je ne vois pas pourquoi Hitchcock l’aurait connu… Ce qui est sûr, c’est que Hergé, qui était cinéphile, a vu les films de Hitchcock. Je pense que ce sont deux artistes qui ont eu des parcours parallèles et qui, au même moment, ont inventé des choses qui ont énormément de points communs, mais je ne pense pas que l’un ait copié l’autre. »

Fidèle à ses précédents films, qu’il appelle ses « films d’adultes », le réalisateur français met en scène un tandem dépareillé accusant un grand écart d’âge. À contre-courant de ce que l’on voit au cinéma, Martin et Claire entameront une liaison après un baiser maternant de la seconde, qui porte une veste évoquant le style de Corto Maltese et du capitaine Haddock, sur les lèvres du premier, vêtu d’une chemise bleu clair, d’un pantalon marron et d’un imper mastoc qui en font un lointain cousin de Tintin. Plus tard, pour les besoins d’un rôle, il revêtira un veston rouge à boutons dorés que lui aurait envié Spirou.

« J’aime bien qu’il y ait un échange dans ce genre de duo, c’est-à-dire que le plus vieux n’apprenne pas tout au jeune, que tous deux soient complémentaires. J’ai travaillé avec le producteur Pierre Rissient, qui était beaucoup plus âgé que moi ; cette relation m’a nourri et se retrouve dans mes films. »

« Sur la différence d’âge dans Le parfum vert, c’est lié au fait que je voulais tourner un film avec Vincent et qu’en écrivant le personnage féminin, j’ai entendu la voix de Sandrine. Je me suis dit que dans La mort aux trousses, il y a une différence d’âge équivalente, sauf que c’est dans le sens inverse, alors, bah !, je trouve que ça ancre le film dans notre époque, d’autant plus que ce n’est pas un enjeu dramatique », conclut Nicolas Pariser.

On prend toujours un train Avec sa photographie soignée, sa direction artistique subtilement inspirée du trait de crayon épuré de Hergé et ses méchants semblant sortir d’une aventure de Tintin, de Corto Maltese (Hugo Pratt) ou de Spirou et Fantasio (Rob-Vel), Le parfum vert s’avère une comédie d’espionnage au charme suranné qui séduit davantage par les amusants échanges entre les personnages de Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlain, qui jouent leur partition avec allégresse, que par les péripéties dans lesquelles le premier se lance à corps défendant et la seconde, avec l’envie de pimenter sa vie. Au fur et à mesure que le récit avance, la relation entre les deux enquêteurs amateurs dame le pion aux enjeux dramatiques qui les dépassent. D’ailleurs, la fin ouverte laisse entendre qu’il pourrait bien y avoir de nouvelles aventures ou, surtout, que si l’on est rassuré sur le sort du tandem, la menace de la montée de l’extrême droite plane toujours au-dessus de l’Europe. Bref, mine de rien, cet amusant hommage aux films de Hitchcock, qui s’inscrit dans la lignée des films de Bruno Podalydès (Le mystère de la chambre jaune, Le parfum de la dame en noir), nous renvoie à une menace bien réelle qui plane bien au-delà du Vieux Continent.

Le parfum vert Thriller de Nicolas Pariser. Avec Vincent Lacoste, Sandrine Kiberlain, Rüdiger Vogler, Léonie Simaga et Thomas Chabrol. France, Belgique, 2022, 101 minutes. En salle.