«Umberto Eco. La bibliothèque du monde»: De lettres et de papier

L’écrivain italien Umberto Eco avait une passion pour le faux, au moins autant que pour le vrai. Érudit, il possédait une bibliothèque immense, peuplée de mondes imaginaires. Eco « vivait et habitait » dans ses livres.

Cette bibliothèque personnelle, qui a été léguée par sa famille à l’État italien, comptait 30 000 livres contemporains et 1200 livres anciens. C’est dans cette dernière section qu’il aimait par-dessus tout se réfugier, sans cellulaire ni ordinateur, pour jouer de la flûte. C’est ce que raconte son fils, Stefano Eco, dans le passionnant documentaire Umberto Eco. La bibliothèque du monde.

Composé à la fois d’images d’archives du célèbre écrivain, décédé en 2016, et d’entrevues avec nombre de ses proches, le film est aussi un puissant plaidoyer pour l’exercice de la lecture. Au-delà du nombre de livres qu’elle abrite, la bibliothèque d’Umberto Eco n’est pas banale. S’y côtoient des ouvrages sur la magie ou sur l’alchimie, des licornes et des dragons, des territoires de chimères et toutes les langues imaginaires et inventées. Lui seul savait où chacun de ses ouvrages y était placé.

Par goût, il choisissait des livres « excentriques », raconte son ami, le philosophe Riccardo Fedriga : des livres qui « partent de la périphérie des choses, des choses apparemment incohérentes, mais qui finissaient par dire tout ce qu’il fallait savoir sur des mondes entiers ».

« Dans [ma] maison précédente, a relevé un jour Umberto Eco en entrevue, les ingénieurs craignaient que la maison s’effondre. » Ces livres témoignent de sa quête et de son identité.

Toutes les bibliothèques du monde réunies constituent la mémoire de l’humanité. « Et sans mémoire, dit-il, il n’y a pas d’avenir ». On le sait, cette source de savoir dont il parle, ces livres tissés de bois devenu papier, est en profonde mutation, et l’humaniste y pose un regard éclairant. N’a-t-il pas publié en 2009 l’ouvrage N’espérez pas vous débarrasser des livres, avec Jean-Claude Carrère ?

Préserver et filtrer

Pour Eco, la mémoire a deux fonctions primordiales, celle de préserver, et celle de filtrer les contenus. Or, le Web ne procède pas à l’élagage et à l’archivage des données. Il compare d’ailleurs le Web au personnage de Funes, dans la nouvelle éponyme Funes ou la mémoire de Jorge Luis Borges. C’est un personnage qui a une mémoire absolue de toute chose, de chacune des feuilles d’un arbre par exemple, mais qui n’est pas capable de trier ses souvenirs, ce qui le rend somme toute idiot. « Si on savait tout ce que contient le monde, on deviendrait fou », dit Eco.

Si on savait tout ce que contient le monde, on deviendrait fou.

À l’heure où on enregistre tout, on ne sent plus le besoin de se souvenir, relève-t-il. L’humanité fait donc face à un nouveau défi. Autrefois, nous tentions de préserver le plus d’informations possible, alors qu’aujourd’hui, nous devons nous débarrasser d’autant d’informations que possible, dit-il. On peut, en un seul clic, avoir accès à une bibliographie de 10 000 titres. « Mais qu’est-ce qu’on fait avec une bibliographie de 10 000 titres ? Ça ne sert à rien. Je la jette. Autrefois, j’allais chercher trois livres à la bibliothèque et j’apprenais quelque chose », dit-il.

S’il adore plonger dans l’histoire, c’est aussi pour en traquer les erreurs, les faussetés, les apparences trompeuses. « Je n’ai que des livres qui disent le contraire de la vérité », résume-t-il. Au départ, précise-t-il, la fiction repose sur un mensonge. L’adulte dit à l’enfant que Blanche-Neige existe, et l’enfant le croit. Parmi les thèses mystificatrices évoquées dans le documentaire, on retrouve celle voulant que les oeuvres de Shakespeare soient en fait celles du philosophe anglais Francis Bacon.

Eco rappelle aussi que de célèbres faux ont forgé le monde, la fausse donation de Constantinople, ou la fausse lettre du faux prêtre Jean qui a mené à la conquête de l’Asie et de l’Afrique. Le documentaire met aussi en lumière les erreurs du jésuite Kircher, un favori d’Eco. « Kircher parle d’un ton scientifique de choses qu’il ne comprend pas », dit Riccardo Fedriga. Il prétend par exemple comprendre des hiéroglyphes égyptiens qu’il interprète à tort et à travers. Ou écrit des carnets de voyage sur la base de témoignages de jésuites, alors qu’il n’est jamais allé en Chine.

Le documentaire montre d’ailleurs Umberto Eco, jeune, qui assure qu’il n’écrira jamais de fiction, alors que son premier roman publié, Le nom de la rose, lui a valu un succès planétaire.



Umberto Eco. La bibliothèque du monde ★★★★ Davide Ferrario, Italie, 80 minutes. En salle.