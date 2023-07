Cher journal

On dit qu’entre le tiers et la moitié de la population possède une petite voix intérieure. Qu’elle parle dans sa tête. À une autre époque, une bonne partie de ces personnes notaient ces échanges dans leur journal intime. Signe des temps, ce journal se trouve désormais sur leur téléphone intelligent.

Les mauvaises langues diront que, si les gens prenaient plus souvent le temps de discuter avec leur voix intérieure, alors les réseaux sociaux seraient peut-être des lieux de dialogue plus sains. Allez savoir. Chose sûre, dans le grand virage numérique que nous vivons ces jours-ci, on ne peut pas dire que cette pratique a bien survécu au changement.

Noter ses pensées, ses remarques et ses sentiments dans un cahier qu’on cache ensuite sous le matelas ou dans un tiroir secret, dans un monde où tout se fait à l’écran d’un petit appareil électronique, c’est… moins tentant.

La « journalisation » pour tous

Cela dit, il a été prouvé par plus d’un spécialiste de la santé mentale que cette pratique a des effets bénéfiques concrets. Bien utilisé, un journal peut aider à combattre l’anxiété et réduire le niveau d’angoisse qu’on ressent au quotidien. S’interroger par écrit et tenter de décrire des émotions vives, des événements marquants ou des moments poignants de la journée, c’est un bon moyen de faire le vide, du moins en partie.

On a tendance à associer à l’adolescence cette pratique qui consiste à écrire dans son journal intime, mais les chercheurs suggèrent à ceux que ça intéresse de continuer même une fois adultes. « Les bénéfices sont tout aussi présents », notaient récemment des chercheurs du Centre de recherche médicale de l’Université de Rochester, dans l’État de New York.

« Aujourd’hui, nous appelons ça la journalisation », poursuivent-ils. Un terme manifestement emprunté au monde informatique, où la journalisation consiste à noter d’un commentaire explicatif ou autre des processus informatiques.

Plus généralement, on fait de la journalisation quand on annote sur son téléphone ou ailleurs ses photos ou ses vidéos, pour indiquer le lieu, la date ou tout autre renseignement utile ou amusant qui peut accompagner un souvenir.

Il suffit d’étendre cette pratique aux faits saillants de son quotidien pour boucler la boucle et retomber dans la pratique de tenir un journal intime. « Il suffit de noter vos pensées et vos émotions pour commencer à les comprendre avec plus de clarté, ajoute le Centre médical de l’Université de Rochester. Si vous avez de la difficulté à gérer de l’anxiété ou que vous vous sentez dépressifs, tenir un journal est une bonne idée. Cela vous aidera à reprendre le contrôle de vos émotions. »

Combattre l’anxiété, une appli à la fois

Concilier environnement numérique et pensées secrètes n’est pas impossible : il existe quelques bonnes applications gratuites de journal intime pour téléphones, pour tablettes ou pour ordinateurs personnels. Tant sur l’iPhone et les appareils de marque Apple que sur les téléphones Android, et même sur Windows, on en trouve quelques-unes : Day One, Daylio, Diaro, Journal…

En fait, ça rend plus simple encore le fait de noter son humeur ou ses pensées, puisque ces applications proposent souvent de noter en une ou deux réponses simples certaines caractéristiques de votre journée : sur une échelle allant d’un gros sourire à l’air de boeuf le plus bête, comment vous sentez-vous en ce moment ? Quel a été votre niveau d’activité physique ? Votre niveau de stress ?

Ces simples détails permettent parfois de voir émerger au fil du temps des tendances. Peut-être dormez-vous mal en début de semaine, car le retour au boulot, à l’école ou ailleurs est ce qui vous angoisse le plus. Peut-être êtes-vous d’humeur plus massacrante qu’à la normale quand vous dépensez moins d’énergie. Ainsi de suite.

Certaines applications poussent plus loin : on peut y programmer des rappels, y associer des éléments multimédias, comme des photos, des vidéos, la fiche d’un contact dans son carnet d’adresses, etc. Et le tout, évidemment, peut être protégé par un mot de passe, pour éviter les regards indiscrets.

Journal intime pour paresseux

Cet automne, Apple lancera sa propre application de journal intime, appelée Journal. Elle sera incluse par défaut dans le système de son iPhone. Apple tente ces jours-ci d’ajouter des éléments de bien-être mental et physique à ses différents appareils, et bien des gens attendaient avec impatience de voir Journal se joindre à ce petit arsenal.

Une des particularités de Journal sera d’inclure des résumés automatisés (activité physique, lieux visités…) et des suggestions de contenu (photos, vidéos, musique…) à insérer quotidiennement dans son journal. Apple explique que des algorithmes analyseront vos activités et l’utilisation que vous faites de votre téléphone pour inclure les éléments que vous semblez choyer le plus.

Journal promet de déterminer ce qui influence le plus votre état d’esprit, y compris le niveau d’ensoleillement quotidien !

L’objectif : aider les gens à mieux cerner leurs émotions, à mieux échanger avec leur voix intérieure. Et avec les gens autour d’eux aussi, évidemment…