Divisions à Laval autour d’un projet de grande bibliothèque

L’aménagement d’une grande bibliothèque à Laval, l’un des endroits les moins bien desservis au Québec en la matière, fait débat depuis plusieurs semaines. Une partie du conseil municipal s’oppose à la construction d’un nouveau bâtiment de béton près du métro Montmorency, déjà l’un des pires îlots de chaleur de la ville. Certains ne voient pas non plus l’intérêt pour Laval de se doter d’une grande bibliothèque à une vingtaine de minutes en transport en commun de celle de Montréal.

Malgré les critiques, le maire, Stéphane Boyer, compte bien aller de l’avant avec son projet de bibliothèque centrale sur le terrain actuellement vacant près du campus de l’Université de Montréal et du collège Montmorency.

« On a un gros déficit à Laval en ce qui a trait aux bibliothèques. Oui, on investit déjà pour l’agrandissement de quatre de nos bibliothèques de quartier. Mais pour nous, c’est aussi important d’avoir un grand bâtiment culturel au centre-ville, un secteur en fort développement où passent déjà plus de 150 000 personnes par jour », avance le maire Boyer, qui tient à souligner que ce futur bâtiment hébergerait plusieurs organismes culturels, en plus de la grande bibliothèque.

Selon le Portrait national des bibliothèques publiques québécoises publié l’an dernier, l’île Jésus est en effet la région où le réseau de bibliothèque occupe le moins d’espace au prorata de sa population. La troisième ville en importance au Québec se classe aussi en queue de peloton quant à sa collection de livres disponibles.

Îlot de chaleur

Laval compte neuf bibliothèques de quartier, et aucune n’a été construite depuis 2002, bien que la population ait connu une croissance de plus de 20 % en 20 ans. Un problème que reconnaît Claude Larochelle, le chef du Parti Laval, l’un des deux partis d’opposition au conseil municipal. Mais pour lui, l’actuel projet de l’administration Boyer, estimé à 150 millions de dollars, ne tient pas la route.

« Il n’y a aucune étude qui montre que Laval ait besoin d’une grande bibliothèque centrale pour régler le problème. Il manque cruellement de bibliothèques de quartier, par contre. C’est là que devrait être mise la priorité. L’autre priorité, ça devrait être la lutte contre les îlots de chaleur. On ne doit pas construire sur ce terrain-là. Ce terrain doit demeurer un espace vert, au coeur d’un secteur qui est déjà minéralisé », soutient Claude Larochelle, qui déposera une proposition lors du prochain conseil municipal, le 8 août.

9 C’est le nombre de bibliothèques de quartier à Laval.

Le chef de l’opposition se range du côté de résidents du quartier, qui avaient interpellé le maire Boyer lors du conseil municipal en juin pour qu’il fasse demi-tour et opte plutôt pour un projet de parc à cet emplacement. Tout ce secteur a connu un développement à vitesse grand V depuis le prolongement du métro à Laval en 2007. À proximité de la station Montmorency, plusieurs tours à condos sont sorties de terre, de sorte qu’il reste actuellement très peu d’espaces verts dans ce secteur très bétonné où la chaleur est particulièrement intense en été.

« Actuellement, l’opposition se promène et dit à tout le monde qu’on préfère construire une nouvelle tour plutôt qu’un parc. Mais c’est important de dire que ce n’est pas l’un ou l’autre. C’est un faux dilemme. On a déjà annoncé l’aménagement de parcs dans le secteur qui seront bien plus grands que l’espace vert qu’on pourrait créer à cet emplacement. Mais ça, l’opposition ne le dit pas », rétorque le maire Boyer.

À 20 minutes de BAnQ

Le Courrier de Laval rapportait également en juin dernier que des citoyens du quartier s’opposent à un investissement de 150 millions pour une bibliothèque qui serait située à une vingtaine de minutes de métro de la Grande bibliothèque, au centre-ville de Montréal.

Un argument que rejette l’ancien président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) Guy Berthiaume, qui habite à Laval et qui soutient sans réserve le projet du maire Boyer. « Si on veut créer une identité lavalloise, créer un vrai centre-ville, ça passe par une grande bibliothèque. C’est inadmissible qu’une ville de plus de 400 000 habitants n’ait pas encore sa grande bibliothèque », croit M. Berthiaume, qui a fait paraître jeudi une lettre ouverte dans Le Devoir dans laquelle il prend la défense du projet de l’administration lavalloise.

Sur les 150 millions que devrait coûter ce nouveau centre culturel, la Ville de Laval compte sur un financement de 44 millions du ministère de la Culture. Or, Québec n’a toujours pas confirmé sa participation financièrement. Lorsque ce sera chose faite, le maire Boyer espère une mise en chantier dans un intervalle d’un ou deux ans