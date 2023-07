Le défilé de la Fierté promet «une année record» pour 2023

L’annulation du défilé de la Fierté en raison d’une série de cafouillages l’an dernier et la manifestation spontanée qui en a découlé a été un « véritable wake-up call » pour les organisateurs, qui promettent une « année record » pour l’édition de cette année.

« Qu’il y ait eu cette manifestation-là [spontanée l’an dernier], c’est formidable, c’est incroyable, s’exclame le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, en marge de la conférence de presse pour annoncer la programmation du festival mercredi. Ce que ça démontre, c’est qu’on ne peut pas annuler la Fierté. »

Les organisateurs ont redoublé d’efforts pour s’assurer que tout se déroule rondement cette année, assure-t-il. Ils ont fait des consultations et commandé un rapport d’analyse des circonstances de l’annulation de l’édition de l’an dernier.

L’auteur de ce document, l’ex-journaliste et ex-président de la STM Philippe Schnobb, évoque des problèmes de communication internes qui se sont soldés par un manque d’effectifs. Il parle d’une série « d’échanges confus, trop rapides » qui a mené à une décision hâtive d’annuler le défilé. « On se demande : qui a éteint la lumière ? Impossible de le savoir, la lumière est éteinte », peut-on lire en conclusion.

Fierté Montréal est devenu tellement gros, c’est un festival majeur et on n’a pas le choix [de s’adapter]. Les attentes sont à un certain niveau, donc il fallait professionnaliser.

Le rapport suggérait notamment d’avoir recours à des professionnels plutôt qu’à des bénévoles pour assurer la sécurité et le bon déroulement du défilé.

« Les bénévoles sont essentiels, mais leur rôle ne pourra pas compromettre le bon fonctionnement [de l’événement] », soulève la consultante en production exécutive Mélanie Reeves.

« Fierté Montréal est devenu tellement gros, c’est un festival majeur et on n’a pas le choix [de s’adapter], précise M. Gamache. Les attentes sont à un certain niveau, donc il fallait professionnaliser. »

Pour le défilé de cette 17e édition, qui aura lieu le 13 août sur le boulevard René-Lévesque, les organisateurs s’attendent à un nombre record de participants.

Ce sont 180 contingents inscrits avec 15 000 marcheurs qui composeront le cortège. « C’est une progression énorme. Les gens se sont mobilisés cette année », se réjouit le directeur général.

Sortir du Village

Outre le défilé, le festival propose de nombreuses prestations du 3 au 13 août. Celles-ci se tiendront principalement sur l’esplanade du Parc olympique, plutôt qu’au Village, comme c’était habituellement le cas. Le parc des Faubourgs, à la lisière du pont Jacques-Cartier, n’était en effet plus assez vaste pour accueillir le nombre grandissant de participants. Lors de sa dernière édition prépandémique, en 2019, l’événement avait attiré quelque 20 000 spectateurs.

Si le Village ne peut répondre pleinement aux besoins événementiels de Fierté Montréal, il n’en reste pas moins que le secteur reste un bastion historique pour les organisateurs.

« On est rendu à un moment où la vie queer montréalaise est partout à Montréal. Ça, c’est une excellente nouvelle. Mais dans toute ville, il y a toujours un lieu de rassemblement. Et à Montréal, c’est le Village. »

Pour lui, le Village est en mutation, mais la cohabitation sociale et la mixité économique n’y sont pas harmonieuses. « Ça prend de l’économique, du social, du communautaire, la santé et la sécurité, il faut tout mettre ensemble, c’est ça le défi présentement », décrit le directeur.

Le culturel n’est pas, selon lui, le besoin le plus urgent, d’autant plus qu’il rappelle que Fierté Montréal ne fait pas de l’intervention.

Cela n’a pourtant pas empêché l’organisation d’inclure le réseau communautaire dans sa programmation pour jouer le rôle de « médiateur social » entre l’événement festif et les communautés du secteur en grande difficulté. La rue Sainte-Catherine au coeur du Village accueillera ainsi les kiosques de 180 organismes et groupes communautaires.

Le nombre de groupes communautaires dans la planification de l’événement est pour lui « le message le plus clair qu’on peut avoir : que les communautés comptent sur nous ».

Bien que la professionnalisation du festival soit nécessaire, il est tout aussi vital pour Fierté Montréal de rester connecté aux communautés et au mouvement militant, assure Simon Gamache. Cela représente un défi de taille, mais c’est aussi la raison pour laquelle il aime tant son métier. « Si on perd le grassroots, on n’a plus de raison d’être », conclut-il.

La cérémonie d’ouverture de Fierté Montréal aura lieu aux Jardins Gamelin le 3 août. Parmi les cinq groupes sur scène, on trouvera LaFHomme ainsi que Moe Clark et Weather Beings