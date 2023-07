Les flâneurs

Perles de sagesse en série

Ignorées, invisibilisées, déconsidérées, les femmes qui ont « plusieurs décennies au compteur » se font souvent moins présentes dans l’espace public, volontairement ou non. Et si on s’intéressait davantage à elles, à leur vécu, à leurs perles de sagesse ? Si on prenait le temps de les entendre sur la vie, la joie, le vieillissement, qu’apprendrait-on ? C’est l’exercice que propose l’actrice et productrice américaine Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld) dans un irrésistible balado en dix épisodes intitulé Wiser Than Me, qui donne entre autres la parole à Jane Fonda et Fran Lebowitz. Un pur délice.