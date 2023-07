Le climat bouleverse l'organisation des festivals

Chaleur, orages, smog, pluies torrentielles. La météo complique de plus en plus le travail des techniciens de scène et des artistes travaillant en extérieur durant la saison estivale. Conscients de cette nouvelle réalité façonnée par les changements climatiques, les organisateurs de festivals n’ont d’autre choix que de s’adapter, non sans une certaine inquiétude pour l’avenir.

« Cette année, j’ai fini les Francos avec deux tuques sur la tête et quatre chandails un par-dessus l’autre parce qu’on gelait », raconte une technicienne habituée au travail de terrain des festivals l’été. « Une semaine plus tard, au Jazz, on crevait de chaud, poursuit-elle. Je comptais mes bouteilles pour être sûre que je buvais mes litres d’eau par jour. J’ai eu un malaise ce soir-là. Je grelottais, avec un gros mal de tête. C’est le deuxième coup de chaleur que je fais dans ma carrière. »

Avec la parenthèse COVID-19, qui a interrompu les spectacles extérieurs, les équipes techniques n’ont pas vécu la gradation des changements des conditions climatiques, croit-elle. « On a l’impression que la météo a plus d’impact depuis deux ans. Et c’est beaucoup plus drainant pour le corps de travailler dehors dans ces conditions. »

L’été dernier, deux techniciens ont même échappé au pire. Alors qu’ils démontaient la scène principale du Festival d’été de Québec (FEQ), la foudre a frappé la structure métallique dans laquelle ils se trouvaient. Les deux travailleurs ont subi une décharge électrique, mais s’en sont sortis avec des blessures mineures.

Les festivals sont conscients de cette situation, et s’ajustent réellement, selon les échos du terrain qu’a pu récolter Le Devoir. De nouvelles habitudes s’insèrent dans les conditions de travail : horaires de montage décalés en fonction de la météo, livraisons régulières de boissons énergétiques et de bouteilles d’eau aux équipes par temps chaud, glacières de glaçons et de serviettes gelées à disposition, salles climatisées à proximité, installations de tentes pour créer des zones ombragées, patrons qui rappellent de prendre des pauses régulières. Autant de nouvelles attentions nécessaires pour la sécurité et le confort tant des techniciens que des artistes.

Pluie d’annulations

« On a eu des journées à 40 degrés, c’est insoutenable pour le corps. On reste à l’écoute de tout le monde et s’il faut annuler, on annule », soutient Pascale Bélanger, productrice exécutive et directrice de production du Géant, cette structure de 50 pieds de haut installée sur l’esplanade de la Place Ville-Marie lors de cette 14e édition du festival Montréal complètement cirque, qui a pris fin récemment.

Le 6 juillet, en pleine vague de chaleur, une répétition a ainsi été annulée juste avant la grande première du spectacle du Géant. La pluie battante a aussi poussé l’organisation à annuler plusieurs représentations. « C’est vraiment plus fréquent qu’avant. La météo est devenue une réelle préoccupation », ajoute Mme Bélanger.

Le FEQ a aussi appris à la dure cette année que s’adapter à cette nouvelle réalité climatique, c’est faire preuve de résilience et s’attendre à davantage de reports et d’annulations. Le 11 juillet, tous les concerts — dont celui de la tête d’affiche GloRilla, qui remplaçait le rappeur Lil Durk — ont été annulés en milieu de soirée et les sites évacués en raison d’un orage violent qui se dirigeait droit vers Québec. Le scénario s’est répété deux jours plus tard, forçant notamment l’annulation des prestations des Cowboys Fringants, de Robert Charlebois et de Sara Dufour, qui ont finalement pu monter sur scène quelques jours plus tard.

Le festival avait d’ailleurs prévu un météorologue sur place cette année pour faciliter et accélérer la prise de décision.

Le Festif de Baie-Saint-Paul a aussi opté pour cette solution cette année, afin de prendre des décisions éclairées. Contacté par Le Devoir quelques jours avant que commence cette 14e édition, le directeur général et artistique du festival, Clément Turgeon Thériault, s’attendait à tous les scénarios. « Les 12 premières années, on n’a jamais eu de pluie. Mais l’an passé, on a eu des orages et pour la première fois on a dû annuler des représentations. […] Je pense qu’il faut s’attendre à tout, maintenant. On n’a pas d’autre choix que d’accepter et de se préparer », mentionne-t-il.

Faire sa part

« On l’a dans les dents solide, cette année, on vit pour vrai les impacts des changements climatiques. Entre les inondations du printemps ont touché un camping du Festif de Baie-St-Paul, La Noce à Saguenay qui a échappé de peu au smog dû aux feux de forêt, sans parler des annulations à cause de la pluie dans d’autres festivals et de la chaleur qui rend l’expérience moins agréable. Et on est juste au début de la saison des festivals », souligne de son côté Patrick Kearney, président du Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN).

La plupart des festivals sont en « mode réaction » cette année, mais il serait temps de s’interroger sérieusement sur l’avenir, selon lui. Il compte d’ailleurs en faire une priorité dans les prochaines rencontres avec les membres du REFRAIN. « Il faut aussi faire notre part dans cette lutte contre les changements climatiques et faire les choses autrement. Beaucoup de festivals ont déjà amorcé un virage vert depuis quelques années, mais pas tous. On peut en faire plus. »

Il remet particulièrement en question les déplacements générés par les festivals qui attirent toujours du monde de partout au Québec. Il faut, selon lui, encourager davantage le covoiturage et mettre en place des ententes avec des compagnies de transport en autobus, par exemple. « Ça prend aussi de l’aide du gouvernement pour ça. Et au lieu de constamment valoriser la croissance des festivals, peut-on parler davantage de décroissance ou de stabilité ? »