Rita Baga n’est pas qu’un feu de paille(ttes)

Jamais les drag queens n’ont été aussi visibles : sur scène, à la télévision, au cinéma et même à la bibliothèque pour la lecture de contes pour enfants. C’est trop au goût de certains, qui préféreraient que ces personnages hauts en couleur restent cantonnés au milieu de la nuit. Mais n’en déplaise aux puritains, les drags sont là pour rester, persiste à croire Rita Baga, la nouvelle reine incontestée de Montréal qui s’apprête à présenter dimanche la 100e représentation de son spectacle Créature dans le cadre du festival Juste pour rire.

Depuis le triomphe de la téléréalité RuPaul’s Drag Race, les drag queens sont plus que jamais sollicitées dans les médias grand public. Outre Rita Baga, dont l’ascension fut fulgurante en moins de deux ans, les Barbada, Mona de Grenoble, Tracy Trash et Gisèle Lullaby réussissent, elles aussi, de plus en plus à se tailler une place dans l’industrie du spectacle au Québec.

Les mauvaises langues y voient là un effet de mode qui finira par s’estomper, comme ce fut le cas après les années 1990 pour les magiciens ou les imitateurs. « On essaie de plus en plus de nous faire croire qu’on ne sera qu’une mode. Mais les gens ont la mémoire courte », rétorque Jean-François Guevremont, l’homme derrière le personnage de Rita Baga.

« La mode des drag queens a commencé dans les années 1990 avec RuPaul, aux États-Unis, et Mado Lamotte, ici, au Québec, qui étaient de tous les plateaux de télé. Il y a eu une accalmie ensuite et c’est reparti avec le succès de RuPaul’s Drag Race et de tous ses dérivés à travers le monde. L’émission existe depuis 15 saisons et est toujours de plus en plus populaire. Et ici, au Québec, on est encore en décalage avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Alors, non, je ne sens pas que ça va ralentir. Les opportunités n’ont jamais été grandes pour les drags », tient-il à remettre en perspective.

Une grande fête rassembleuse

Dans son cas, il est vrai que les projets n’ont cessé de s’enchaîner depuis son passage à l’émission Canada’s Drag Race en 2020. Après avoir participé à la téléréalité Big Brother Célébrités l’hiver suivant, Rita Baga a présenté en octobre 2021 son premier « one drag show », Créature, mélange d’humour, de burlesque et de musique. Un spectacle somme toute accessible et bon enfant, qui tranche avec le style grivois des soirées de drag queens dans le Village, où Rita Baga est née il y a 16 ans lors de la fête d’un ami.

Quelque 45 000 billets vendus plus tard, Jean-François Guevremont n’éprouve aucune nostalgie pour sa vie d’avant la pandémie au Cabaret Mado. « On vieillit, quand même ! J’ai été au Cabaret Mado entre trois et six soirs par semaine pendant presque douze ans. C’est dur pour le foie. C’est dur pour le corps, de vivre le jour et la nuit. Mais ça a été une expérience très formatrice. Animer devant des gens saouls, ça travaille la répartie. Je dirais même que c’est ma force. Je gère très bien des gens éméchés un peu criards », évoque le trentenaire, beaucoup moins flamboyant que son célèbre alter ego.

Pour la 100e de Créature, Rita Baga a complètement revisité son spectacle spécialement pour le festival Juste pour rire. Le concept reste le même : un voyage dans le temps, des années 1940 à aujourd’hui. Mais les numéros ont été remodelés. Sur la scène Beneva du Quartier des spectacles, la drag queen sera aussi exceptionnellement accompagnée de six danseurs, en plus d’être accompagnée d’invitéss spéciaux, dont Kim Richardson et Yves P. Pelletier.

Un livre et peut-être un album

La tournée Créature se poursuivra ensuite tout l’automne aux quatre coins du Québec et du Nouveau-Brunswick pour s’achever le 15 décembre prochain à Gatineau. Après plus de deux ans sur la route, Jean-François Guevremont a bien l’intention de poser ses valises un temps. Pas question de remonter sur scène de sitôt. « Je ne pourrai jamais être une Mariana Mazza ou un Louis-José Houde et faire 300-400 représentations du même spectacle mot à mot. Le côté “party” du cabaret ne me manque pas, mais le côté “improvisation”, un peu quand même. Le stand-up, avoir un texte d’écrit, ce n’est pas ce que je préfère », confie celui qui s’estime chanceux de travailler avec son conjoint. De quoi rendre la vie de tournée moins pénible.

Les prochains moins continueront d’être passablement occupés pour Rita Baga qui, après avoir traversé l’océan pour animer Drag Race Belgique l’hiver dernier, publiera un livre à l’automne sur le milieu du drag. En parallèle, elle caresse un projet d’album avec son grand ami, le chanteur Maxime Landry. Car contrairement à la plupart des drag queens, Rita Baga ne se contente pas que de faire du lip-sync sur des airs connus de divas de la pop. Il ou elle a aussi sa propre voix.

« J’ai déjà commencé un travail d’écriture. Je ne veux pas que ce soit un album uniquement de Rita Baga. Mais en même temps, la partie Baga en moi me permet aussi d’aller plus loin dans l’exploration de genre. À voir maintenant quelle sera la part de Jean-François et celle de Rita dans ce projet. C’est tout ça que l’on est en train d’explorer en ce moment », laisse savoir avec enthousiasme Jean-François Guevremont, qui rêve aussi d’animer une émission de variétés à la télé.

Change de poste

On n’a donc pas fini d’entendre parler de Rita Baga. Tant pis pour ceux à qui ça dérange. En avril dernier, des manifestants s’étaient rassemblés autour d’une bibliothèque municipale de Sainte-Catherine, sur la Rive-Sud, pour protester contre la venue de la drag queen Barbada pour la lecture de contes. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, s’est ensuite emparé de la question en lançant une pétition pour que le gouvernement cesse de financer des activités destinées aux enfants avec des drag queens. Éric Duhaime disait vouloir protéger les enfants de l’idéologie wokeet de la théorie de genre.

En entrevue, Jean-François Guevremont s’agace lorsqu’on le questionne sur cette saga. À son avis, les médias ont déjà accordé trop d’importance à ce mouvement marginal, qui ne fait que nourrir la haine pour la communauté LGBTQ, selon lui. Il ne souhaite pas s’étendre sur le sujet au risque d’ajouter de l’huile sur le feu, préférant répondre par l’ironie : « On peut ne pas aimer les drags sans cracher sur les personnes qui pratiquent cet art-là. Moi, je ne suis pas fan du football, mais je n’insulte pas pour autant Laurent Duvernay-Tardif. Si on te dérange, tu changes de poste, c’est tout. »

Créature — la 100e Dimanche, à 21 h 15, sur la scène Beneva du Quartier des spectacles. Spectacle gratuit.