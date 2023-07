Le beau bazar de «la shed à Placard»

Cet été, Le Devoir explore l’héritage de différents lieux ayant déclenché l’éclosion de talents d’ici, et parfois d’ailleurs, et donné des ailes à une foule d’artistes. Salles de spectacle, studios et ateliers. Histoires d’endroits qui ont permis la création et la diffusion d’oeuvres d’exception, et qui le font encore. Troisième arrêt : « la shed à Placard ».

Il existe de nombreux studios d’enregistrement, parfois très technologiques, voire tape-à-l’oeil, au design impeccable et où on peut enregistrer des albums sur des consoles qui clignotent comme le tableau de bord d’un vaisseau spatial. Dans « la shed à Placard », c’est un peu, voire très différent.

Depuis 2005, plusieurs vagues de musiciens ont profité de ce modeste lieu devenu mythique, non pas par ses ambitions, mais par l’énergie cordiale, familiale et aussi très bringuebalante — on pourrait dire brune sans manquer de respect — qui y règne.

Parmi ceux qui y ont pratiqué ou enregistré des pistes ou des albums, on peut noter Sara Dufour, Caloon Saloon, Chantal Archambault, Louis-Philippe Gingras, Tire le coyote, Vincent Vallières, Laura Babin, domlebo et des nouveaux venus comme Douance ou Guillaume Bordel. C’est aussi là que Dany Placard lui-même a beaucoup travaillé ses albums, du très folk Rang de l’église au plus psychédélique EP Astronomie (suite).

Il faut se rendre au domicile de Dany Placard, dans le quartier montréalais de Rosemont, pour accéder à sa shed, un ancien hangar installé derrière la maison au-dessus du garage, comme il en existe des milliers dans les ruelles de la métropole. Pour y accéder, il faut traverser la maison, se rendre dans la cour et gravir de petites marches en bois, qui ont été réparées au fil des années mais qui ont fait craindre le pire à plusieurs musiciens par le passé.

Et là, on entre dans ce que le natif de Laterrière, au Saguenay, compare à « un man cave ». Physiquement, il se passe quelque chose chez le visiteur. « Moi, je pense qu’il y a une aura qui s’est créée ici avec les années, raconte Dany Placard derrière sa grosse barbe qui donne un air sévère à ce grand tendre. J’ai pas besoin de rien dire pour que les gens se sentent en confiance, ça se passe tout le temps tout de suite. Ils rentrent et ils disent : “Oh wow man, t’as ça icitte toi ?”. Bah oui, j’ai ça à Montréal. »

« Ça », c’est quelque chose. De très rempli. Au sol, il y a un gros tapis ovale tressé brun et jaune qui était là quand Placard a acheté la maison en 2005. Il y a des instruments et des étuis partout, des fils sur le sol, des tableaux en velours du goût le plus kitsch, des posters de chevaux — animaux que le proprio n’aime pas tant car il est fortement allergique —, une pancarte « Bienvenue aux dames ». Une des rares ampoules qui pendent du plafond bas a comme abat-jour une grosse conserve d’ananas tranchés.

« J’ai habité l’endroit peu à peu, raconte Dany Placard, installé à côté de son ordinateur, sur une petite chaise coincée à côté de la batterie. C’est important : plus c’est busy, mieux ça sonne. Si tu te ramasses dans une pièce vide, c’est sûr que ça va rebondir partout, que ça va résonner dans les coins de mur. » Coins où on voit encore des joints tirés, mais pas peinturés.

L’autrice-compositrice-interprète Sara Dufour a travaillé la préproduction de ses deux premiers disques avec Dany Placard, dans sa shed. « Je pense qu’il y a quelque chose de très relax d’être là, au travers de tous les objets qui se retrouvent là, et je pense que ça amène une espèce de lâcher-prise, explique-t-elle. J’ai même une toune qui s’appelle Tu dors encore, sur mon premier disque, que j’avais tapée avec Placard et j’ai jamais été capable en studio d’enregistrer une meilleure version, faque sur le disque on a gardé la version de la shed. »

Forfait familial

« La shed à Placard » a connu ses heures de gloire quelque part entre sa création en 2005 — avec 1300 $ de matériaux et le savoir-faire du chanteur formé comme ébéniste — et 2015, « quand le folk était plus à la mode », admet-il sans amertume aucune. « Je me faisais demander beaucoup de réaliser des disques, puis souvent on faisait toutes les voix ici, les guitares, ou des overdubs », c’est-à-dire des ajouts enregistrés après coup.

Placard offre d’une certaine façon un forfait 360 degrés : pour un coût plus abordable que dans les grands studios, il offre le lieu d’enregistrement, il s’occupe de la technique et il travaille aussi à la réalisation. « Mais aussi, tu sais, on peut descendre pour manger à la maison. Puis, ben, j’ai deux chambres de libre, faque des fois y’a des gens qui viennent travailler ici et qui couchent chez nous. »

Le bassiste Michel-Olivier Gasse a beaucoup fréquenté la shed, où il a enregistré des albums comme accompagnateur et où il a aussi pratiqué avec son groupe Caloon Saloon, mais aussi en tant que musicien de Dany Placard lui-même. « Il y avait là quelque chose qui tournait autour de la famille. On ne débarquait pas là comme des artistes invités, on avait le code [du système d’alarme] et on pouvait rester là tard. Placard allait pas s’empêcher de se faire à souper avec ses enfants parce qu’on était encore là. Cette quotidienneté-là est ben tripante. C’est précieux en esti comme lieu. »

Il y a donc un son spécifique qui vient avec le lieu, une esthétique « pas très propre », mais qui est cohérente avec ce qu’a toujours livré Placard. « C’est plus brut, c’est vraiment plus brut, par rapport à un son plus aseptisé, léché » des studios officiels.

Le musicien ouvre sur l’ordinateur une récente session d’enregistrement, où on entend clairement la mandoline dans le micro consacré à la batterie. « Moi je fais toujours référence à Neil Young, dit-il, pointant une pochette de vinyle accrochée sur le mur. Et sur Harvest, tu l’entends que tout leak d’un bord puis de l’autre. [Dans la shed], c’est souvent des productions comme ça. »

Difficile d’y faire autrement, en raison de la promiscuité forcée par la petitesse de l’espace. Mais les musiciens font avec et s’en accommodent avec le sourire. Sara Dufour n’en revient pas encore d’y avoir fait rentrer une section de cordes. Michel-Olivier Gasse garde en souvenir une belle entaille sur le manche de sa contrebasse, causée par la chute d’un lutrin accroché lors d’une pause cigarette. « Mais la coche est exactement à la cinquième frette, elle est parfaite. Je peux la sentir délicatement avec mon doigt sans la regarder. C’est une des belles affaires que l’exiguïté peut amener ! »

Dany Placard n’en démord pas : sa shed a beau donner l’impression d’être un peu un bazar, l’univers qu’elle crée est fertile. « J’entends toute l’énergie qui se dégage des chansons qui sont enregistrées ici, dit-il. L’environnement affecte le résultat. »