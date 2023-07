«Guy! Guy! Guy!», l’hommage haut en émotions du Cirque du Soleil au Démon blond

Sommes-nous au Forum de Montréal ou dans l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières ? Le Cirque du Soleil livre cet été un spectacle hommage à Guy Lafleur chargé d’émotions. Les partisans ont vibré sur leurs sièges tout au long de la première représentation de Guy ! Guy ! Guy !, mercredi soir, comme lors d’une soirée au Forum à la belle époque du bleu-blanc-rouge.

Une fois réchauffé par les pitreries d’usage, on comprend vite où campe le Cirque : les deux pieds dans l’émotion.

L’orgue réveille vite la nostalgie du public avec ses airs aussi classiques qu’indémodables. Les artistes entrent en scène en patin à roues alignées. Ça tourbillonne comme sur une glace. Le rythme se compare à la troisième période d’un match de finale de Coupe Stanley en 1976.

Photo: Valérian Mazataud

Le Cirque nous a habitués aux hommages personnalisés aux musiciens (Robert Charlebois, Cowboys Fringants, Beau Dommage, etc.). L’astuce scénique veut alors que l’on découpe le spectacle par chansons. Chacune d’entre elles porte tout un univers autour duquel tricoter un « wow ». Cette fois, pour la première fois de leur histoire, les circassiens solaires offrent leurs fleurs à un athlète. C’est donc autour d’archives télévisuelles d’époque que tournent les acrobates.

On récapitule donc l’histoire du numéro 10 à grands coups de théâtre. On commence par rappeler son rythme cardiaque extraordinairement lent lors d’un pastiche de salle d’entraînement.

Quand démarrent les scènes de hockey, on revit exactement les mêmes émotions que vivent les sportifs de salon. La jubilation nous gagne quand on nous raconte une remontée légendaire. On se redécouvre surpris quand on nous apprend que Guy Lafleur sort de sa retraite pour aller jouer à New York.

« Guy Lafleur ne se rend pas compte du bonheur qu’il crée autour de lui. » La citation d’un journaliste paraît à l’écran. On ne peut qu’acquiescer, un an après sa mort.

Débarquent ensuite les jongleries qui représentent la conquête d’une Coupe Stanley. Le son et la lumière nous projettent dans une ambiance d’estrade déconcertante.

« J’ai l’impression d’être à la fois au Forum et à Trois-Rivières », lance le petit Guy Lafleur, incarné par Jules Sévigny. Dur de ne pas être d’accord avec lui.

Guy ? Guy ! Guy…

Si le Cirque mise autant sur l’émotion, c’est peut-être que les acrobaties manquent de hauteur. Les péripéties sur patins sont incontournables, mais ne volent pas si haut. Les figures de roues allemandes tournent un peu en rond. Les trapèzes à la toute fin tombent un peu à plat.

C’est au contraire parfaitement réussi sur le plan du ressenti.

Les animations audacieuses vont aussi droit au but. Il est surprenant de découvrir une nouvelle façon d’animer le logo du CH pour lui donner une personnalité encore inédite, plus de 100 ans après sa création.

L’époque dans laquelle évolua Guy Lafleur nourrit également le récit. On se plonge avec allégresse dans les années du « Flowerpower ». La musique de Boule Noire arrangée par Philippe Brault nous fait nous dandiner sur nos sièges. Idem pour Je suis cool de Gilles Valiquette, J’voulais pas y aller de Robert Charlebois ou Le but de Loco Locass. Guy Lafleur était une rockstar après tout !

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Puis, viennent les moments difficiles. On est touché par les poèmes de Guy Lafleur, un pan franchement méconnu de l’athlète tout à fait fascinant à découvrir lorsqu’il se magnifie par les exploits d’une contorsionniste.

On s'émeut du sous-texte du funambule dans le tableau où Guy tend bien haut le flambeau de ses bras meurtris, le tout sur l’émouvante reprise de Toujours vivant de Gerry Boulet.

On s’amuse même du clin d’oeil à la Ligue nationale d'improvisation qui reprend depuis 1977 les codes du hockey.

Enfin, on ressort de ces deux heures de spectacle abasourdi, euphorique, empli comme après une victoire au Forum. Le spectacle est présenté jusqu’à la mi-août à Trois-Rivières. Voilà un bon moyen de patienter avant le début de la saison régulière de la LNH.