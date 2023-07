Pérusse, le gars du peuple devenu géant de l’humour

Modeste. C’est le premier qualificatif qui vient à l’esprit après une conversation avec François Pérusse, qui aurait pourtant le luxe d’avoir la grosse tête après plus de 30 ans de radio. L’humoriste a beau avoir vendu deux millions d’Albums du peuple, cumuler plus de 200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube et compter de nombreux admirateurs des deux côtés de l’Atlantique, il ne se sent pas moins imposteur lorsqu’on souligne à gros traits sa longue et prolifique carrière.

« Quand Juste pour rire a fait son gala hommage en 2015, j’étais tellement nerveux ! D’avoir toute cette attention sur moi, je n’étais pas bien. J’aime que les gens m’aiment. C’est important pour moi que le public aime ce que je fais. C’est un besoin. Mais avoir les spots sur moi, je n’aime pas ça », raconte François Pérusse, qui n’a jamais su atténuer sa nervosité maladive.

Pas de bol pour lui : Juste pour rire récidive cette année avec Le carrefour du peuple, un « quartier » immersif sur l’esplanade de la Place des Arts, où l’on pourra, du 20 au 29 juillet, faire du karaoké sur ses chansons ou encore manger au fameux snack-bar Chez Raymond. Y sera aussi présenté gratuitement les jeudis et vendredis Les 20 minutes du peuple,un court spectacle inspiré par l’univers de Pérusse et mis en scène par Guillaume Lambert.

« Les gens vont reconnaître des références, mais il va aussi y avoir de nouvelles jokes. Ceux qui connaissent l’univers des Albums du peuple vont s’y retrouver, mais ceux qui ne connaissent rien de ça vont aussi trouver leur plaisir. Il n’y a pas de insiders, c’est un spectacle qui est conçu pour tout le monde », explique François Pérusse, qui a participé à la conception du projet.

Pour le reste, il a fait confiance à l’instinct de Guillaume Lambert, qui a déclaré plusieurs fois en entrevue avoir grandi avec les Albums du peuple. Le metteur en scène connaît aussi personnellement François Pérusse, depuis qu’il l’a dirigé dans la comédie Niagara, sortie en salle l’an dernier.

« C’est la première fois de toute ma vie que je délègue autant. Je suis très stiff habituellement. Je suis très contrôlant pour ce qui est du fini de mon produit. Je garde toujours la main là-dessus. Les rares fois où je délègue, je triple check tout le temps. Je suis bien fatigant ! » confesse François Pérusse avec beaucoup d’autodérision.

Ermite, pour le meilleuret pour le pire

Le portrait qu’il dresse de lui-même tranche avec la douceur et la gentillesse rare de l’homme en entrevue. Mais de son propre aveu, François Pérusse n’est pas un gars d’équipe. Il est un solitaire, presque un ermite, qui ne compte que très peu d’amis. Et ses quelques proches, hormis sa conjointe et ses deux fils, n’ont que trop rarement des nouvelles de lui.

Il faut dire qu’à 62 ans, l’humoriste reste passablement occupé. À partir de son sous-sol, il travaille chaque jour sur ses segments quotidiens Fréquence Pérusse, diffusés sur les ondes du réseau Énergie. Le concept a quelque peu changé par rapport aux Deux minutes du peuple. Plutôt que de durer 120 secondes, la présence en ondes de François Pérusse est désormais distillée en courts numéros d’environ 45 secondes chacun. Mais le ton reste le même, avec cet habillage sonore si propre à François Pérusse, ses jeux de mots niais, ses personnages déjantés…

Fréquence Pérusse se veut plus collé sur l’actualité que ne l’étaient les Deux minutes du peuple, ce qui oblige l’humoriste à suivre assidûment les nouvelles. À son grand désarroi, parfois, lui qui pourtant a toujours été informé. Dans les derniers mois, la fatigue informationnelle l’a rattrapé. Et il n’est pas le seul. Depuis la pandémie, on constate que de plus en plus de gens évitent volontairement le contenu journalistique sur les réseaux sociaux.

« J’étais déjà affaissé par toutes les mauvaises nouvelles, mais quand Poutine est rentré en Ukraine, ça a été la goutte de trop. Je ne pouvais pas croire qu’on revenait à ce point en arrière. À cela s’ajoutent le recul de la Cour suprême sur l’avortement et, bien sûr, le climat, qui est une grande source d’anxiété. Ça doit être très déprimant d’annoncer les nouvelles par les temps qui courent. Moi, au moins, je préfère faire des niaiseries avec ça », raisonne celui qui dit toujours avoir beaucoup de plaisir à faire son métier.

Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître

L’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour ce musicien de profession, qui est entré à CKOI en 1991, après que les patrons eurent remarqué la publicité radiophonique qu’il avait conçue pour l’album Sauvez mon âme de Luc De Larochellière. François Pérusse était à l’époque son bassiste, et l’idée de faire carrière en humour ne lui avait jamais traversé l’esprit. Depuis, il a alterné entre CKOI et Énergie, avec un intermède en Europe.

En 30 ans, il aura vu la radio changer considérablement : « Quand je suis arrivé, la rivalité entre CKOI et CKMF [devenue ensuite Énergie] était à son paroxysme. Ça voulait s’entretuer d’un côté comme de l’autre. Ça s’est beaucoup atténué avec le temps et j’en suis fort aise, car c’était heavy pas mal. Il y a encore de la compétition, mais ça n’a rien à voir. Aujourd’hui, tout le monde protège ses parts de marché. Les revenus publicitaires ont diminué pour tout le monde. La radio a toujours un avenir. Je ne suis pas pessimiste. Mais c’est clair que ce n’est plus ce que c’était. »

François Pérusse aura aussi eu la chance de connaître la belle époque du CD, celle où il se vendait des tonnes de copies. Les onze tomes de l’Album du peuple se seraient écoulés à 2 millions d’exemplaires, dont environ 1,75 million juste au Québec. C’est plus qu’Éric Lapointe ou Sylvain Cossette, les chanteurs populaires qui ont vendu le plus de disques en carrière.

Dire que tout ça ne serait jamais arrivé si François Pérusse avait accepté de suivre Jean Leloup dans sa première tournée à la fin des années 1980. Trop anxieux, François Pérusse avait refusé l’offre de celui qui s’apprêtait à conquérir le Québec. « Qu’est-ce qui se serait passé si j’avais accepté ? Juste de poser la question, j’en ai la chair de poule. […] Mais la vérité, c’est que je ne suis pas fait pour la vie de tournée. J’haïs ça. Je suis mieux entre mes quatre murs. Être toujours à travers le monde, changer de ville, se coucher tard, ce n’est pas pour moi », tranche l’humoriste, qui, au bout du compte, ne changerait pas grand-chose à son parcours.

Les 20 minutes du peuple Les jeudis 20 et 27 juillet à 19 h, à 20 h puis à 21 h 30, ainsi que les vendredis 21 et 28 juillet, à 19 h et à 20 h, au Carrefour du peuple (place Loto-Québec, sur l’esplanade de la Place des Arts).