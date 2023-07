Dernier gala Juste pour rire: Deschamps décomplexé

Les unions, qu’ossa donne ? » Même Yvon Deschamps n’en est plus si sûr aujourd’hui. Le temps où les Canadiens français travaillaient dans des shops pour un salaire de misère est révolu. En plus de 60 ans de carrière, l’humoriste aura été témoin, parfois même acteur, des grands bouleversements qu’a connus le Québec. Et, à 87 ans, il continue d’être un fin observateur du monde qui nous entoure, osant s’exprimer sans langue de bois sur nombre de sujets épineux. Comme il l’a toujours si bien fait, finalement.

Frêle, le visage amaigri, celui que l’on surnomme le « père de l’humour québécois » porte certes le poids des années. Mais ne vous y trompez pas : l’esprit est toujours là, et le sens de l’humour aussi. « Rendu à mon âge, on ne va pas très bien. On se contente d’aller bien. Ce n’est pas facile, vieillir. Mais, en même temps, l’alternative à la vieillesse est tellement désagréable », souligne d’entrée de jeu Yvon Deschamps en pouffant de rire.

L’octogénaire a néanmoins trouvé la force de remonter sur scène dans le cadre de Juste pour rire. Cette 41e édition sera la dernière où seront présentés des galas, dont l’intérêt s’est estompé ces dernières années. Pour tourner la page sur cette formule qui a fait la renommée du festival, les organisateurs ont naturellement pensé à Yvon Deschamps. Pour le dernier gala, jeudi prochain à la Place des Arts, il a accepté de livrer un numéro de Samedi de rire avec ses complices de l’émission culte des années 1980 : Normand Chouinard, Pauline Martin, Michèle Deslauriers et Normand Brathwaite. Tous les profits seront versés à sa fondation, qui vient en aide à des jeunes du quartier Centre-Sud.

Yvon Deschamps a dit oui sans hésiter à Juste pour rire. À la retraite officiellement, il suit néanmoins avec intérêt l’évolution de la jeune génération d’humoristes, même s’il avoue être parfois irrité par la facilité et la vulgarité. « J’adore André Sauvé, que j’ai beaucoup aidé il y a 15 ans. Aujourd’hui, il travaille moins, il profite de la vie, et c’est parfait comme ça. Parmi les plus jeunes, je les connais moins. Je vois leurs numéros, mais moins leurs spectacles. Par contre, ce que je sais, c’est que tous les Simon me font rire. Simon Gouache, Simon Leblanc… » évoque-t-il lorsqu’on lui demande qui il perçoit comme ses héritiers. Immense honneur pour ces quelques noms que d’être adoubés par une telle légende, alors que pratiquement tous les humoristes au Québec seréclament du grand Deschamps.

Socialiste d’esprit, capitaliste de poche

Le milieu de l’humour a beaucoup donné à Yvon Deschamps. Mais c’est d’abord par la porte du théâtre qu’il côtoiera pour la première fois le show-business à la fin des années 1950. Comédien très moyen, de son propre aveu, il ne se prédestinait pas à une grande carrière sur les planches. Propriétaire de restaurants, Yvon Deschamps n’était pas non plus vraiment à l’aise en affaires, lui qui a fait faillite après Expo 67, quand le nombre de clients a chuté avec la baisse des touristes étrangers.

L’Osstidcho, en 1968, changera sa vie du tout au tout. Dès lors, il entreprendra une prolifique carrière de monologuiste. Viendront avec cette carrière la célébrité et l’argent. Un problème, au départ, pour un homme de gauche. « La vie aurait été plus simple si j’étais devenu de droite. L’argent, ça a toujours été un problème dans la société. Pour la plupart des gens, c’est parce qu’ils n’en ont pas assez. Moi, c’était parce que j’en avais trop. J’en gagnais plus que ce dont j’avais besoin. Mais bon, avec le temps, on finit par s’y faire », dit-il, amusé, avec son ironie légendaire.

Jamais Yvon Deschamps n’avait imaginé élever sa famille à Westmount. Un luxe inatteignable pour quiconque a grandi juste en bas de la côte, à Saint-Henri, un quartier qui n’avait rien à voir avec l’endroit branché qu’il est devenu aujourd’hui, avec ses restaurants réputés et ses somptueux condos sur le bord du canal. Yvon Deschamps a connu le Saint-Henri des années 1940 et 1950. Celui où des milliers de familles ouvrières s’entassaient dans de petits logements insalubres. Celui des frères Dubois, ces gangsters aux méthodes brutales qui régnaient en rois et maîtres sur le secteur. Au début de l’âge adulte, Yvon Deschamps a d’ailleurs lui aussi frayé avec la petite criminalité. « Quand tu venais de Saint-Henri, c’était inévitable », confesse-t-il avec le recul.

Les unions, qu’ossa donne ?

Cette enfance modeste a nourri son désir d’un monde plus juste, plus égalitaire. Il s’est efforcé d’y contribuer au mieux de ses capacités avec sa fondation et avec ses monologues, comme l’emblématique Les unions, qu’ossa donna ?, dans lequel Deschamps se glisse dans la peau d’un larbin qui excuse ses patrons pour ses mauvaises conditions de travail. Un numéro qui résonnait à l’époque comme une ode au syndicalisme.

Mais, depuis la fin des années 1960, le Québec a bien changé, et les syndicats aussi. Ironie de l’histoire : Yvon Deschamps a même eu maille à partir avec la FTQ, qui représentait les employés du Manoir Rouville-Campbell, le chic hôtel dont il a été le propriétaire de 1996 à 2006.

« C’est important que les “unions” soient puissantes pour représenter tout le monde. Il y a tellement eu d’exploitation ! Mais un moment donné, trop, c’est trop. Dans la fonction publique, elles sont tellement puissantes ! […] Mais bon, qu’est-ce que j’en sais, dans le fond ? Je n’ai rien contre les syndicats. C’est juste que je constate qu’ils sont pas mal plus forts que quand j’ai écrit ce monologue-là », laisse tomber Yvon Deschamps, qui, conscient de s’aventurer sur une pente glissante, s’en tire comme à son habitude avec une blague.

Aimons-nous

L’humoriste ne cherche pas la controverse, mais il n’évite pas non plus les sujets qui fâchent. Yvon Deschamps ne cache pas, par exemple, son désaccord avec la loi 21 du gouvernement Legault, qui interdit aux enseignants et aux fonctionnaires en position d’autorité de porter des signes religieux.

Qu’on le comprenne bien : Yvon Deschamps est toujours profondément nationaliste, viscéralement souverainiste même. Il ne pardonne d’ailleurs pas à René Lévesqued’avoir fait adopter la loi 101 avant de déclencher le référendum. La question de la langue réglée, plusieurs Québécois n’ont pas ressenti l’urgencede se donner un pays, estime avec tristesse Yvon Deschamps des années plus tard.

Aussi inquiet de la survie du peuple québécois soit-il, l’homme derrière les monologues Les ethnies et Nigger Black insiste pour rappeler que les étrangers ne doivent pas être perçus comme une menace. « Je suis Anti-Religion, avec un grand A et un grand R. Je suis pour la laïcité. Mais je comprends aussi que les religions sont des prisons. Pour les gens qui portent des signes religieux, c’est difficile de se défaire de ça. Il faut faire une différence entre la religion et la personne. Mais cette loi-là [la loi 21] ne la fait pas, et c’est pourquoi elle me rend aussi mal à l’aise », précise celui qui a connu une enfance à l’eau bénite, comme la plupart des gens de sa génération.

À 87 ans, après 60 ans de carrière, Yvon Deschamps a le luxe de pouvoir prendre des positions qui déplairont à une partie du public. Mais parions que sa cote d’amour auprès des Québécois n’en sera même pas affectée.

Le gala ultime Juste pour rire Avec Yvon Deschamps. À la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le 20 juillet.