Gros plan sur la photographie méconnue de Jacques Payette

Le photographe Jacques Payette, vous connaissez ? Son travail vient de faire l’objet de quatre gros livres à couvertures rigides et entoilées. Ils sont habillés soigneusement de luxueuses jaquettes de papier et réunis dans un coffret de présentation. Plus de mille pages, en grand format. D’un seul bloc. Une publication pratiquement sans équivalent, même pour de très grands noms de la photographie d’ici comme d’ailleurs. Voici en quelque sorte un inconnu qui obtient un traitement royal. Jacques Payette se révèle en étant hissé sur les épaules du Musée d’art de Joliette et soutenu par la Fondation familiale Pierre Lassonde. Et c’est à John Porter, historien de l’art et muséologue, qu’on doit les riches textes qui viennent appuyer son oeuvre.

Plongé dans ces milliers de photographies qu’à peu près personne n’avait jamais vues jusqu’ici, Jean-François Bélisle, le nouveau directeur du Musée des beaux-arts du Canada, n’en revenait pas. « Ce que j’ai découvert dans cet univers est difficile à définir. Des morceaux du quotidien volés au temps, comme le dit l’artiste lui-même. Non pas des souvenirs, mais des moments remplis de poésie et d’une grande sensibilité. »

Des photographes à la réputation solidement établie seraient plus que ravis de voir paraître à leur profit un seul livre du genre. En voici quatre… Jacques Payette avait-il par-derrière lui une oeuvre photographique qui mérite vraiment d’en publier autant ?

Un photographe renommé comme Michel Campeau n’était pas sans connaître le travail de Payette. Du moins Campeau avait-il photographié la chambre noire de son confrère, au bénéfice d’une série désormais célèbre qui l’a fait connaître internationalement, en partie grâce à l’appui enthousiaste du photographe britannique Martin Parr. Rien de ce niveau cependant n’est acquis chez Payette. La carrière de cet artiste s’attache d’abord à une petite notoriété locale à titre de peintre, même si quelques-unes de ses photographies ont été dévoilées en partie dans des galeries ou par des publications confidentielles réalisées à compte d’auteur. Reste que son oeuvre de photographe n’a jamais été mise en lumière sur une grande scène muséale. Sa marque en photographie s’impose en quelque sorte pour la première fois, comme un coup de masse, avec cette publication d’un coffret de quatre livres. Et l’affaire n’est accompagnée d’aucune exposition.

Nourrir la peinture

Depuis des années, John Porter était convaincu que le travail de Payette méritait d’être connu au-delà de la sphère de l’amitié qui le lie à l’artiste. Difficile d’en douter de prime abord devant cette masse de papier, quoique le sens de la mesure qui prédispose à une telle publication apparaisse faire quelque peu défaut une fois la surprise de la première découverte passée.

Pourquoi diable avoir tant tardé à faire connaître ce travail de photographe consciencieux amorcé dans les années 1960 ? « C’est par ma seule faute », me dit Jacques Payette un peu gêné, assis devant moi tandis que je tourne devant lui les pages de ses livres, les découvrant en même temps que je le découvre lui.

Photo: Jacques Payette

Même s’il a consacré beaucoup d’énergie à la photographie et qu’il en parle avec passion, Jacques Payette ne voulait pas, m’explique-t-il, la laisser prendre le pas sur sa peinture. Envisageait-il la photographie comme un art mineur par rapport à la peinture ? Il y avait peut-être un peu de cela, du moins inconsciemment. Il lui semblait qu’un choix devait être fait. « Je pensais, à tort, je le sais aujourd’hui, que cela nuirait à ma peinture, à mon travail en atelier. » Alors, il a retenu ses images dans la sphère de son intimité, bien qu’il s’en soit servi comme appui, durant des années, pour nourrir sa peinture.

L’intime

Toute la photographie de Jacques Payette relève de l’intime. Voici des pans de son univers familial qui s’ouvrent sous nos yeux, sur plus d’un demi-siècle. Voici les environs immédiats de sa famille, présentée jusque dans son plus simple appareil. Voici ses amitiés en partage avec quelques peintres. Voici leurs ateliers.Et voici ses voyages à l’étranger. Voici la nature qui le fascine. Le liant entre tout cela, outre un esprit du temps, tient peut-être à la présence de tous les instants de sa compagne de toujours, Sylvie Gélineau, artiste elle-même, complice aussi évidente qu’ardente.

Photo: Jacques Payette

Payette s’est intéressé de près à la vie des siens tout autant qu’à la nature, l’une communiquant avec l’autre et vice-versa. Si bien qu’il a vite éprouvé le besoin d’utiliser une chambre photographique grand format, seule capable de mieux capter la densité d’une nature qui le fascinait. « La végétation, il est impossible d’en rendre toute la force avec un simple 35 mm. Je suis passé d’un format à un autre, sans arrêt. Dans la peinture, c’était un peu pareil, au fond : je passais d’un format à l’autre, utilisant des techniques différentes, selon les sujets et ce que je voulais. »

En marge

Sa photographie prend le large dans les années 1970, à l’heure d’une sorte de retour à la terre, en particulier dans les milieux des arts, de la bohème, de la contre-culture. Cependant, on chercherait en vain dans cet ensemble un point de gravité social, du type par exemple de celui qui animait à l’époque des photographes documentaires comme Claire Beaugrand-Champagne, Michel Campeau ou Roger Charbonneau. Il n’y a pas là non plus de prise de position politique, quoique cette absence apparente puisse aussi en être une, en définitive. Nous ne sommes pas non plus dans les eaux de Gabor Szilasi, parti saisir les quatre coins du Québec tout en plongeant dans le monde de l’art lui aussi.

Photo: Jacques Payette

Le fait d’avoir vécu longtemps en marge de l’activité urbaine a peut-être contribué à l’éloigner de la surface de l’actualité et des préoccupations de l’époque. « Quand Louise Forestier chantait, dans Montréal m’attend, “Cherchez-moé pus à Saint-Martin parce que demain j’sacre mon camp”, nous, on arrivait en Beauce pour habiter au fond d’un rang. » La famille vivra un bon moment à Sainte-Marguerite-de-Lingwick, à la frange des Cantons-de-l’Est.

« J’ai de la difficulté avec la critique sociale en photographie. Pour moi, la photographie est un art plus poétique qu’autre chose. C’est la lumière qui m’intéresse. » Encore qu’il se méfie, comme peintre, de l’instabilité de cette lumière qui le fascine par ailleurs. « L’atelier où je travaille comme peintre n’a aucune fenêtre… Avec une fenêtre, la lumière changeait toujours… »

Au fil des années, ses photos ont été mises de côté, mais bien rangées. « Quand j’ai eu soixante ans, j’ai décidé de classer ce que j’avais. » Ce sont 100 000 négatifs qui s’étaient accumulés. Quelques regroupements ont été faits afin de réaliser de petits ouvrages aux tirages confidentiels et privés.

« Mon sujet a toujours été le temps qui passe », me dit-il sans la moindre affectation face à son travail. « Ce sont toujours les choses les moins spectaculaires qui m’attirent. Et ça n’a pas changé. »

Jacques Payette se passionne pour la photographie depuis l’enfance. « Quand j’avais 16 ans, j’hésitais entre la peinture et la photographie. » Tandis que tous les yeux sont tournés vers Expo 67, à Terre des Hommes, lui arpente un quartier populaire de Montréal. « Au lieu de me tenir à l’Expo, comme tout le monde, je photographiais dans le Faubourg à m’lasse, où vivait ma grand-mère. » Il tire de ce monde familial des portraits intimes, sensibles et émouvants qui touchent à l’universel.

Photo: Jacques Payette

« Jeune, je pouvais photographier sans arrêt pendant six ou sept mois. Plus, plus rien. Ensuite, je faisais de la peinture pendant trois ou quatre mois. » Puis de nouveau la photo. Et ainsi de suite, au fil des décennies.

Il s’est enthousiasmé aussi pour le travail de Serge Clément, d’Henri Cartier-Bresson, d’Étienne Carjat, de Brassaï. Il dit avoir particulièrement goûté, au fil du temps, les images du photographe tchèque Josef Sudek, toujours nimbées d’ombres et de mystères. Cette influence se fait en tout cas sentir sur quelques-unes de ses images. Difficile cependant, à travers ce vaste ensemble qui court dans plusieurs directions, de caractériser un style qui serait celui en propre de Jacques Payette.

Sa mère avait l’habitude de sortir une boîte de carton où étaient rangées les photos familiales. Il aimait ces moments. « Elle commentait chaque photo… À travers ces photos, elle parlait de l’histoire de la famille. Je lui demandais souvent de sortir la boîte de photos… J’adorais ces moments. » Il aura fini par sortir sa propre boîte de photographies, une immense boîte, et ainsi proposer à la ronde sa propre histoire,tissée de la lumière des siens.

Jacques Payette. Photographies Tome 1. Racines (1963-1989) Tome 2. Ailleurs (1990-2005) Tome 3. Regards et jeux dans l’espace (2005-2018) Tome 4. Ateliers (1963-2017) Musée d’Art de Joliette / Fondation familiale Pierre Lassonde, Montréal, 2023, 227 pages pour chaque volume