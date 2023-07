Des «femmes puissantes» à l’honneur à au festival Présence autochtone

Pour sa 33e édition, le festival international Présence autochtone braque les projecteurs sur le travail de femmes des quatre coins du globe qui ont brisé les plafonds de verre et célèbre leurs cultures sur la place des Festivals.

« Une caractéristique des leaders féminines, c’est qu’elles ne cachent pas leurs émotions et leur fragilité. Au contraire, elles sont capables d’en faire une force dans leurs paroles et leurs interventions », souligne d’ailleurs le cofondateur du festival, André Dudemaine.

Du 8 au 17 août, une cinquantaine de films feront voyager les festivaliers non seulement au Canada, mais aussi en France, en Syrie, au Brésil et au Pérou. Le bal sera lancé avec, en première montréalaise, le documentaire Twice Colonized, qui raconte l’impressionnante histoire de l’activiste inuite Aaju Peter. On y suit pendant sept ans la designer et avocate en droits autochtones, tant dans son militantisme que dans sa vie personnelle. Le 13 août, Ellen Gabriel, une artiste militante mohawk, présentera son film When the Pine Needles Fall, qui rappellera au public que la résistance des femmes de Kanesatake entamée lors de la crise de 1990 n’est pas terminée.

Le duo Weather Beings, composé des artistes multidisciplinaires Moe Clark, Albertaine métisse, et Victoria Hunt, Australienne d’origine maorie, livrera sur la scène Québecor une création où se mélangeront leur amour de la danse et celui des arts de la scène. Leur succéderont les jours suivants Soleil Launière, Shawnee Kish, Laura Niquay, ainsi qu’un spectacle inédit intitulé Femmes puissantes, qui met en scène des femmes, toutes générations confondues, issues des Premiers Peuples de la Guyane (Lokono, Teko, Wayãpi, Paykweneh, Wayana et Kali’na) et du Canada (Micmacs et Malécites).

Le travail de Witi Ihimaera, pionnier de la littérature maorie et invité d’honneur du festival, sera présenté dans cinq films portant sur ses oeuvres, dont Whale Rider, réalisé par Niki Caro, et, pour la première fois à Montréal, Mahana, de Lee Tamahori. L’auteur sera également présent lors d’une soirée littéraire au Musée McCord le 11 août.

Elles ne cachent pas leurs émotions et leur fragilité

Au-delà des seules traditions

Les présentations seront entremêlées d’activités d’artisanat, de tambours, de lectures de contes, de danses traditionnelles et de tentes archéologiques afin de mettre en valeur les cultures autochtones dans leurs traditions, mais aussi dans leur contemporanéité. « Vous avez cette parfaite union entre ces traditions anciennes, mais toujours actuelles, et ces expérimentations d’avant-garde », ajoute André Dudemaine.

Autre première : le festival présentera une oeuvre de réalité virtuelle, Ceci n’est pas une cérémonie, à l’Espace ONF, non loin de la place des Festivals. Cette expérience cinématographique signée Ahnahktsipiitaa (Colin Van Loon) utilise les nouvelles technologies pour faire plonger le public dans le récit de deux poètes autochtones.

Le volet musical du festival sera entre autres animé par le spectacle de l’Amitié Nuestroamericana, lors duquel plusieurs compositeurs actuels créeront un spectacle expérimental où se mêleront instruments traditionnels de partout en Amérique et pratiques modernes de la musique.

La programmation complète du festival est disponible en ligne.