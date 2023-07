Les flâneuses

Douleurs fantômes

La clinique de fertilité de Yale devait être l’endroit où les rêves de maternité deviennent réalité. Or, plusieurs patientes rapportent avoir vécu des douleurs très intenses, voire débilitantes, pendant et après une procédure censée être pratiquée sous antidouleur. À la clinique, on se surprend de leur souffrance, mais pas assez pour enquêter. Et pourtant. Le premier épisode de la série balado The Retrievals, de l’équipe à l’origine de Serial, pose déjà de grandes questions sur la façon dont la douleur des femmes est perçue par le monde médical. Les quatre prochains ne sauront arriver assez vite.