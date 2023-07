Notre choix au FIJM

Vendredi le 7 juillet

Malia Laura

À 19 h au Club Montréal TD, sur l’Esplanade de la Place des Arts

Commencez votre parcours par la musique de la Montréalaise Malia Laura, une artiste autodidacte qui livre une chanson R&B en anglais. Si on se fie à son premier minialbum, First Date, c’est à fleur de peau, à la fois doux et rebondissant.

Flor de Toloache

À 20 h, sur la scène Rio Tinto, à l’angle des rues Sainte-Catherine et de Jeanne-Mance

Le groupe new-yorkais tout féminin Flor de Toloache marche sur la ligne étonnante qui sépare la pop latine et la musique mariachi. La formation nommée aux Latin Grammy Awards roule sa bosse depuis 2008 avec son offre ensoleillée, portée entre autres par la trompette et le guitarrón.

BADBADNOTGOOD

À 21 h 30 sur la scène TD, sur la place des Festivals

La grande scène du Festival est offerte ce soir à la formation torontoise BADBADNOTGOOD, qui flirte moins avec le hip-hop qu’auparavant, mais qui conjugue encore son jazz inspiré des années 1970 et différentes textures électroniques. Est-ce que les cordes qui ornent leur dernier disque, Talk Memory (2021), y seront ?