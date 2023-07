L’Auditorium de Verdun, un «bunker» devenu mythe

Cet été, Le Devoir explore l’héritage de différents lieux ayant déclenché l’éclosion de talents d’ici, et parfois d’ailleurs, et donné des ailes à une foule d’artistes. Salles de spectacle, studios et ateliers. Histoires d’endroits qui ont permis la création et la diffusion d’oeuvres d’exception, et qui le font encore. Deuxième arrêt : l’Auditorium de Verdun.

Des yeux qui brillent, un petit sourire qui naît au coin de la bouche, un soupir nostalgique. Et des anecdotes à la pelle qui émergent. Voilà comment réagissent bien souvent ceux qui étaient adolescents entre 1980 et 2005 à l’évocation de l’Auditorium de Verdun. Une salle pas si accueillante, mais qui a reçu la crème de la scène alternative à une époque charnière de l’industrie musicale de Montréal.

L’Auditorium de Verdun est revenu dans l’actualité ces jours-ci, après l’annonce surprise d’un spectacle du groupe Foo Fighters dans cette salle le lundi 10 juillet, et ce, 20 ans presque jour pour jour après que la bande de Dave Grohl y a joué. Le musicien avait déjà foulé la scène verdunoise dix ans auparavant avec Nirvana, rien de moins.

Une plongée dans les archives permet de trouver une liste impressionnante de groupes et de chanteurs, souvent issus du grand magma rock, qui y ont livré un tour de chant. Iron Maiden, Billy Idol, Mötley Crüe, The Cure, Depeche Mode, Metallica, Slayer — au moins quatre fois —, Ozzy Osbourne, Pantera, Pearl Jam, Soundgarden, Voivod, Beastie Boys et Green Day y ont joué, et on en passe.

« C’est une salle super-importante dans ma carrière », raconte Nick Farkas, en ce moment vice-président à la programmation d’événements chez Evenko, mais qui a été producteur de très nombreux spectacles dans la scène alternative de Montréal à cette époque, notamment avec la boîte Greenland. Adolescent, Farkas, qui a fondé le festival Osheaga, a vu The Clash à l’Auditorium de Verdun. C’était en 1982. « Ç’a changé ma vie, honnêtement. J’étais bouleversé. La musique que j’écoutais à cette époque-là ne jouait pas à la radio. Et quand les artistes qu’on voulait voir venaient en ville, c’était d’habitude dans les salles 18 ans et plus, où on ne pouvait pas entrer. Alors, cette fois-là, voir ce show-là avec des légendes, c’était énorme. »

C’est là une des raisons qui ont fait de l’Auditorium de Verdun un lieu précieux pour les mélomanes d’ici : c’était un endroit accessible à tous, et donc aux ados — pour qui ce genre d’expérience est fondatrice. Nick Farkas le confirme : très peu de salles étaient ouvertes aux mineurs.

D’ailleurs, l’animatrice Geneviève Borne, qui a vu son lot de concerts dans sa longue carrière, se souvient bien de son premier événement à Verdun, à l’été 1984, lors du passage de Mötley Crüe. Elle avait 15 ans et elle s’y était rendue avec une amie. « J’ai même eu une photo avec Tommy Lee cette fois-là. Écoute, fouille-moi comment ça se fait ! »

Anne-Marie Withenshaw, qui a entre autres été reporter culturelle à Musique Plus et à Flash, à TQS, a aussi foulé le parterre de l’Auditorium de Verdun pour la première fois à l’âge de 15 ans — c’était un concert de Lenny Kravitz — avant d’y retourner abondamment pour le travail. Son souvenir pourrait expliquer l’anecdote photographique de Geneviève Borne : « C’était un endroit où, après le spectacle, quand les lumières étaient allumées, tu pouvais encore traîner, ils ne te mettaient pas dehors. Ça arrivait que les musiciens sortent, parce que les coulisses étaient à côté du parterre. C’était très familier comme endroit. »

Salle intermédiaire

Le succès de l’Auditorium de Verdun à cette époque s’explique aux yeux de Nick Farkas par sa capacité, oscillant entre 4000 et 5000 personnes. Les groupes alternatifs passaient souvent par Les Foufounes électriques en début de carrière, mais quand le succès commençait à les soulever, la scène verdunoise était tout indiquée à l’époque.

« C’est qu’il n’y avait pas d’autres salles qui faisaient ça, se rappelle Farkas. À l’ancien Forum, si tu organisais des concerts pour 5000 personnes, c’était vide. Et comme promoteur, tu pouvais perdre ta chemise. » La venue du Centre Bell, une salle modulable, a changé la donne, ajoute-t-il, mais le modeste aréna a été au centre d’« une importante période dans la transition dans le monde du spectacle à Montréal ».

Reste que l’aura très brute de l’Auditorium de Verdun était en harmonie avec toute une génération de spectateurs de cette scène alternative. « Je connais du monde pour qui c’était Verdun ou rien, dit Nick Farkas en rigolant. Ils ne voulaient pas voir un show d’aréna, c’était trop corporate. Pour eux autres, Verdun, c’était punk-rock, c’était différent. »

Ç’a changé ma vie, honnêtement. J’étais bouleversé.

Parce qu’au-delà du mythe, le lieu n’était pas très accueillant. « C’était rough, se souvient Geneviève Borne. Si on compare, le Spectrum était un cocon douillet. [L’Auditorium de Verdun] était un bunker de béton, puis attache ta tuque ! » Avec pour avantage que la salle, gérée par l’administration de Verdun, restait abordable et que le prix des billets pouvait rester bas, note Farkas. « Ils savaient qu’ils louaient une place qui n’avait pas beaucoup de choses. T’avais de l’électricité, puis c’était pas mal ça. »

Un vaste plancher, de petits gradins et, surtout… pas de climatisation. « Esti qu’il faisait chaud, raconte Anne-Marie Withenshaw. C’était dément. Un de mes souvenirs à l’Auditorium de Verdun, c’est que, pendant le spectacle, tu devais réserver une chanson que t’aimais moins pour aller prendre une bouffée d’air dehors. » Geneviève Borne raconte même avoir vu Ozzy Osbourne lancer des chaudières d’eau à la foule devant lui.

Nick Farkas se souvient des concerts de Nirvana et de Pearl Jam qu’il avait produits en 1993, respectivement en novembre et en août. « Tu ouvrais les portes pour entrer, puis tu te faisais frapper en pleine face par une chaleur que tu ne peux même pas comprendre. C’était intense. De plus, le son était fort, et pas toujours le meilleur, mais tu rentrais dans une expérience. » À Verdun, résume-t-il, « c’était cacophonique, mais c’était unique ».

Les Foo Fighters et Montréal Si les Foo Fighters jouent à l’Auditorium de Verdun le 10 juillet, c’est parce que le groupe en a fait la demande, raconte Nick Farkas, de chez Evenko. Le leader du groupe, Dave Grohl, garde un bon souvenir de ses passages en 2003 avec son groupe actuel et en 1993 avec Nirvana. « Quand ils ont appelé et demandé si on faisait encore des shows là, j’ai dit non, pas depuis très longtemps ! Mais on était prêts à le refaire », explique Farkas. Cet événement a demandé beaucoup de travail à l’équipe du promoteur, notamment parce que le personnel de l’aréna a peu d’expérience en la matière. Au moins, l’Auditorium a été complètement rénové, et accueille surtout du sport, dont les matchs de l’équipe de basketball de l’Alliance de Montréal. L’arrondissement de Verdun, qui gère le lieu, se dit ouvert à accueillir « avec plaisir différents spectacles ou événements culturels à l’Auditorium de Verdun. Nous avons sur place une équipe enthousiaste, expérimentée et proactive qui aime relever les défis reliés à la tenue d’événements d’envergure ». Qui sera le prochain ?