Cirque Éloize: «décloisonner le cirque» depuis 30 ans

Il y a 30 ans, « le cirque en salle n’existait pas », raconte Jeannot Painchaud, qui a fondé le Cirque Éloize en 1993. Les performances circassiennes étaient alors réservées aux événements extérieurs et aux chapiteaux. « C’est nous qui avons véritablement décloisonné le cirque à Montréal ; d’abord en salle, puis en extérieur, comme on le fait cet été. »

Pour le 30e anniversaire de cette compagnie pionnière, Montréal complètement cirque lui offre une plateforme pour le moins grandiose. Le Cirque Éloize produit Le géant, le grand spectacle extérieur gratuit du festival, à l’esplanade Place Ville Marie, jusqu’au 30 juillet.

Le festival érige pour la deuxième année consécutive l’immense structure d’acier qui sert de canevas aux acrobates depuis mercredi. L’an dernier, trois géants étaient dispersés dans trois lieux touristiques de la ville. Cet été, Montréal complètement cirque ne présente que le spectacle du Cirque Éloize, mais celui-se tiendra exceptionnellement jusqu’au 30 juillet.

« En 2022, on a participé à un appel de projets de Tourisme Montréal afin de relancer le centre-ville et le tourisme, raconte Stéphane Lavoie, directeur général et artistique de la Tohu et de l’événement. On a proposé les géants, et ce fut grand un succès. Plus de 150 000 spectateurs ont assisté aux trois spectacles. »

Un symbole touristique fort

M. Lavoie expliquait l’an dernier au Devoir qu’il aurait besoin de financement additionnel pour pérenniser le projet. C’est chose faite. « Je ne peux pas garantir que le projet reviendra chaque année, mais c’est vraiment devenu, en seulement deux ans, un symbole touristique fort. »

« On voulait être dans l’épique, dans le grandiose », renchérit Benoît Landry, metteur en scène du spectacle. Pour ce faire, le Cirque Éloize a notamment misé sur une trame sonore de musique classique. « On voulait que les spectateurs aient l’impression d’entendre des musiques de film connues », explique M. Landry.

« C’est tout un défi, dit-il, de monter un tel spectacle extérieur. Les passants peuvent tomber dessus à tout moment. On a donc voulu créer un numéro rythmé et stimulant du début à la fin. Deux fois par soir, les douze acrobates vont tenter de conquérir le géant de différentes façons. On utilise des trampolines, des matelas et des tissus en suspension, dans l’idée de montrer une grande variété d’arts circassiens. »

Une compagnie avant-gardiste

« Il y a aussi une volonté, pour le festival, de souligner l’apport d’Éloize au milieu du cirque d’ici », soutient Jeannot Painchaud. Sa compagnie fut en effet la première à proposer du cirque « d’auteur » au Québec, explique le madelinot d’origine, diplômé du Centre national des arts du cirque à Châlons-sur-Marne, en France.

« On a commencé au début des années 1990, pendant que Robert Lepage produisait ses premières créations et que le Cirque du Soleil réalisait ses premiers spectacles de tournée sous chapiteau, raconte-t-il. Je me suis imprégné de l’énergie créatrice de Montréal, avec ses amuseurs publics et ses nombreux festivals. Dès le début, on voulait se démarquer avec une direction artistique audacieuse. »

Le pari a été relevé haut la main. Le Cirque Éloize cumule plus de 6000 représentations en 30 ans, qui ont été vues par plus de cinq millions de personnes. Mais si M. Painchaud présente ses créations à travers le monde, il souhaite désormais, par-dessus tout, « reconnecter avec ses origines québécoises et madeliniennes ».

« Chaque été, nous allons offrir une résidence artistique aux Îles-de-la-Madeleine, en plus de présenter des spectacles dans notre nouvelle salle », dans l’ancienne église du Havre-Aubert. Rappelons que M. Painchaud souhaite également construire une auberge, dans l’ancienne école du même village. « La pandémie nous a aussi amenés à réfléchir à d’autres formes que le spectacle en salle traditionnel, comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée. On n’arrête jamais d’innover. »

Au-delà du centre-ville

Stéphane Lavoie souhaite quant à lui étendre la programmation extérieure gratuite du festival bien au-delà des frontières du centre-ville. Avec sa « tournée des quartiers », des numéros déambulatoires de Montréal complètement cirque se déploient déjà dans neuf autres arrondissements de la métropole, dont Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord et Verdun.

Dans les prochaines années, il souhaite également faire du secteur avoisinant la Tohu et l’École nationale du cirque « l’épicentre du cirque à Montréal » en y proposant davantage de spectacles extérieurs. « On a vraiment contribué, jusqu’ici, au développement de la place Émilie-Gamelin et du Quartier latin. On veut faire la même chose à Saint-Michel et au-delà. »

Si M. Lavoie se dit motivé à l’idée de revaloriser ces quartiers, il explique aussi vouloir « promouvoir Montréal comme capitale du cirque » avec sa « programmation diversifiée » qui rassemble les meilleures productions internationales. « Je voyage beaucoup pour mon travail, et à l’étranger, les gens me parlent de la vitalité artistique de Montréal. Plus que jamais, on veut continuer d’y contribuer. »

Des spectacles en salle Montréal complètement cirque présente également 14 spectacles intérieurs, dans six salles de la métropole, jusqu’au 16 juillet. Stéphane Lavoie a partagé trois de ses coups de coeur. The Pulse, Gravity Other Myths et Orfeó Català Girls Choir, Australie, à la Tohu. « C’est notre plus grand spectacle-événement, en ouverture du festival. D’une grande poésie, il rassemble une soixantaine d’artistes sur scène », dont 24 acrobates et 36 choristes. Runners, Cirk La Putyka — République tchèque, à la Tohu. « C’est une performance captivante qui se déroule sur un tapis roulant circulaire géant, comme une belle métaphore du rythme effréné de la vie et du temps qui passe. » Dirty Laundry, Briefs Factory International, Australie, à l’Espace St-Denis. « Avec Barbada comme invitée spéciale, ce spectacle queer inspiré par le burlesque saura à la fois séduire et faire rire le public. »