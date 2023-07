Les zines entrent à la Grande Bibliothèque

Depuis octobre 2022, une petite et substantielle collection de zines a trouvé une niche à la Grande Bibliothèque. Des zines ? C’est le surnom des fanzines, ces publications artisanales à tout petit tirage autoéditées, souvent politiques, revendicatrices, impudiques, qui carburent à la créativité de cuisine et à l’énergie des bands de garage. Ils forment la vague papier de ce que les Anglos nomment le Do-It-Yourself.

« Quand on a déplacé la collection de bédés, explique la bibliothécaire Marie-Ève Plamondon, on ne voulait pas juste déplacer les meubles. On s’est demandé ce qu’on voulait faire de nouveau, aussi, dans cet espace. »

« La collection de zines a été retenue, poursuit-elle, car c’est l’idée qui était la plus avant-gardiste pour nous, et qui vient avec le désir de la Grande Bibliothèque d’être davantage présente sur la scène artistique et culturelle. »

Mme Plamondon et sa collègue Katia Huber, toutes deux responsables des zines à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), ont les yeux qui pétillent quand elles parlent au Devoir de la nécessité de sortir, d’aller à l’Expozine ou au festival BD de Montréal, de rencontrer les artistes et artisans, pour monter cette collection encore inhabituelle en bibliothèque.

Elles ont glané quelque 360 zines — certains déjà glissés dans la collection régulière, la plupart sont nouveaux. « On n’a pas osé encore aller au Salon du livre anarchiste, on se dit que c’est peut-être pas la place d’une institution comme la nôtre, mais peut-être qu’il le faudrait… »

Une des spécificités du zine, c’est que chaque ouvrage est pensé dans sa forme propre, très liée avec le contenu. Des illustrations sont souvent présentes. La créativité, la débrouillardise, l’originalité et les maladresses sont bienvenues.

Courts et variés

Si le court est de mise — une logique de l’instantanéité porte le zine, incluant une certaine fragilité (« les plus vieux qu’on a ont dix ans, c’est vieux pour un zine… »). Les formats, grands, petits, triangulaires, pop-up, origami, sont très variés. Un défi pour une bibliothèque.

On feuillette le fanzine de ventilateurs, sans titre, tout illustré, forcément rafraîchissant. On ouvre le triangle rose d’Injures douces, orné d’un poisson volant tout d’encre noire, avec des poèmes et des illustrations de Greta Ziegenhagen. Aussi Brutal, un magnifique livret de sérigraphies par 37 artistes.

Ou Faunes, un faux zine agent double de vraie maison d’édition, produit par le labo d’Alto, avec des illustrations en or sur noir de Julie Rocheleau sur des mots de Christiane Vadnais.

La Grande Bibliothèque a mis au point une pochette en plastique, dans laquelle chaque zine est glissé, afin de le protéger mais aussi d’en permettre l’emprunt (numérisation des codes-barres et transport sécuritaire, trois zines par usager à la fois).

Alors que tous les imprimés de la Grande Bibliothèque sont reliés, la couverture laminée pour en augmenter la durée de vie, les zines échappent à ce traitement, afin qu’on puisse toucher le papier, sentir les textures, plier, déplier, replier.

« Une des idées, c’était que les usagers entrent en relation directe avec le zine. On voulait qu’ils soient aussi en relation entre eux à travers cette collection, et aussi avec la communauté du zine », explique Mme Huber. Le zine est aussi le sujet d’activités à la Grande Bibliothèque : « Venez plier des zines ! » et d’autres bientôt prévues pour les écoles secondaires.

La collection est en rodage. Les deux bibliothécaires observent ses mouvements et verront comment la développer. « 150 numéros vont s’ajouter dans la prochaine année, précisent-elles. Pour la conservation, à date, la pochette joue bien son rôle, mais oui, il y aura en zine un roulement plus haut qu’en livre — les tirages limités font qu’ils ne sont pas remplaçables, et la fragilité du zine fait partie de son esprit. »

Biographies et perzines

Y a-t-il des particularités aux zines québécois ? Les bibliothécaires reculent légèrement devant la question, et nous renvoient au chercheur Izabeau Legendre. Pour l’auteur de La scène du zine de Montréal (Aura, 2022), « il y a clairement quelque chose de distinctif au Québec ».

De façon générale, croit l’universitaire, les zines au Québec sont plus proches de ce qui se fait aux États-Unis dans leur forme ou dans leur contenu que de ceux qu’on trouve en France.

« On retrouve ici beaucoup de zines autobiographiques, qu’on appelle parfois “perzines” en anglais, qui mettent de l’avant l’intimité de leurs autrices. » M. Legendre parle même de « mise en commun des intimités » pour souligner le lien entre intimité et communauté dans les zines d’ici.

« Au Québec, il y a aussi la particularité du champ culturel lui-même », poursuit le spécialiste. « Le milieu culturel québécois est très petit, obsédé par sa propre survie. Du point de vue des zines, ça veut dire que la distance entre la marge et le centre n’est pas si grande ; le fossé entre le milieu de l’édition conventionnelle et le milieu des zines, qui est très large en France ou aux États-Unis, est facilement comblé ici. »

Et des auteurs d’ici, essentiellement des bédéistes, continuent de naviguer entre l’édition professionnelle et le zine, comme le mentionnent les bibliothécaires. Dans la collection de la Grande Bibliothèque, on trouve ainsi des zines de Cathon, Zviane, Iris, Julie Doucet ou Jimmy Beaulieu, précise Mme Plamondon.

« Les zines font partie de la bande dessinée québécoise depuis aussi longtemps qu’elle existe, ou presque », confirme à son tour M. Legendre. Le milieu de la bande dessinée, croit-il, est particulièrement ouvert à l’autoédition et aux zines. « Réciproquement, c’est tout à fait possible de se faire une place dans la bande dessinée en faisant des zines. »

Et ce serait plus vrai au Québec qu’ailleurs, « justement parce que le milieu est plus petit ».

Le bilinguisme est un autre élément important du zine québécois, surtout à Montréal. « Le zine est un des rares espaces culturels réellement bilingues au Canada. Du côté de la culture plus institutionnelle, dans la chaîne du livre par exemple, tout est séparé par le critère linguistique. Les réseaux de distribution sont séparés, franco ou anglo, le financement public prend en compte la langue, etc. »

« Dans les zines, il n’y a rien de tout ça. Ça circule entre les communautés anglophones et francophones. Un bon exemple : l’introduction du “queer” dans les milieux francophones. On l’a vu arriver dans les zines à Montréal une bonne décennie avant de le voir entrer dans l’édition conventionnelle.