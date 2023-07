La nouvelle vie de Siibii

Toujours lire les petits caractères. Derrière les grands noms qui attireront les foules à la 55e édition du Festival d’été de Québec débutant aujourd’hui — Foo Fighters, Lana Del Rey, Green Day, Les Cowboys Fringants, entre autres — se cachent parfois d’authentiques découvertes. En voici une : Siibii. Six lettres signifiant « la rivière » en langue crie. Originaire de la communauté de Mistissini, aujourd’hui basée à Montréal, l’autrice-compositrice-interprète derrière cette perle de chanson pop baptisée YOY fera ses débuts non seulement au FEQ, mais aussi sur la scène d’un grand festival. « Et je suis terriblement excitée ! » nous dit Siibii en riant, ce qu’elle fera tout au long de notre conversation.

Depuis novembre dernier, au moment de la sortie de YOY, le Canada anglais en a pris bonne note : Siibii, 22 ans, a de la graine de star. Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Carly Rae Jepsen et les autres doivent être en train de regarder dans leurs rétroviseurs pour identifier ce qui roule à toute vitesse derrière elles.

Bon, on exagère un peu (si peu…), mais la preuve que Siibii possède quelque chose d’unique est là, dans la chanson. La voix fine et forte, le timbre lumineux, le trémolo qui tire l’oreille, dans son élément naturel avec cet irrésistible refrain servi par une rythmique pop / R&B moderne, signée David Osei-Afrifa et Jacky Levare. Coup de coeur assuré pour cette artiste qui a découvert à l’école primaire qu’elle possédait une telle voix. « Lors d’un concert de Noël, ma professeure m’avait planté devant le microphone pour qu’on m’entende mieux chanter ; je me souviens de cette bizarre sensation que j’avais. Après, elle m’a dit qu’il fallait qu’on m’entende chanter encore plus. C’est à ce moment que j’ai réalisé que j’avais une voix. »

Ma manière de chanter est différente, la sensation de chanter est différente. Je sens à l’intérieur de moi tout le chemin que j’ai parcouru ces dernières années ; ma musique est devenue un hommage à mon identité.

Sa grand-mère lui a transmis la passion de la musique. « Elle m’a pratiquement élevée, parce que mes parents, qui ont eu plusieurs enfants, avaient beaucoup de choses à réconcilier, à propos de leur identité, notamment. Alors, ma grand-mère s’occupait de moi. Elle jouait toujours, toujours de la guitare, même si elle avait des problèmes d’ouïe. Elle n’arrivait plus à reconnaître que sa guitare était un peu désaccordée, mais elle jouait et chantait quand même. J’imagine que les gens pouvaient la trouver ridicule, mais pour moi, elle était une source de motivation. La première personne dans ma vie qui était vraiment vouée à la musique. »

Siibii s’est installée à Montréal il y a trois ans, travaillant alors pour l’organisme inPath, qui favorise le développement de carrières artistiques de créateurs issus des Premières Nations à travers des formations, du mentorat et un encadrement professionnel. « Entourée de tous ces artistes, j’ai fini par me dire que ça pouvait être viable de faire de la musique, que ça pourrait être un métier. Mon patron m’avait aussi dit : “Si tu décides de te lancer dans la musique, on va t’appuyer.” C’était étrange pour moi d’entendre quelqu’un qui avait confiance en mon talent, puisque j’ai assez peu confiance en moi dans la vie… »

Nouveau nom, nouvelle identité

Siibii a fait le saut, lançant un premier mini-album de six chansons, For Those I Love(d), à l’été 2020, sous son ancien nom, Angel Baribeau. Trois ans plus tard, l’artiste, qui s’identifie comme non-binaire, a changé. « Je le ressens, je l’entends même, dans le son de ma voix. Ma manière de chanter est différente, la sensation de chanter est différente. Je sens à l’intérieur de moi tout le chemin que j’ai parcouru ces dernières années ; ma musique est devenue un hommage à mon identité. » À travers cette musique pop « de toutes les époques » qu’elle affectionne. Les chansons de Kris Kristofferson ne la quitteront jamais, tout comme celles de Conway Twitty. « J’adore ce gars-là ! » dit-elle dans un éclat de rire.

« Je vais encore chanter les chansons que j’avais lancées sous mon ancien nom au Festival d’été de Québec, bientôt, mais à partir de maintenant, tout ce que je lancerai sera du Siibii. »

YOY (comme dans « Why, oh, why », répété dans le refrain) a la particularité de proposer, sur une musique joyeuse et entraînante, un texte nettement plus urgent, qui exprime les difficultés du chemin parcouru par l’artiste, qui chante notamment ceci : « Time is ticking and it’s running out / Some days I’m lucky if I leave the house / I’ll keep on trying / ’Cause I’m gonna get there / My inner child needs a little help / To show some kindness to my future self. »

« Cette chanson vient du besoin d’être authentique, transparente, envers moi et envers les auditeurs, à propos de la dépendance, de la santé mentale et du besoin de prendre soin de soi-même, explique Siibii. C’est une chanson dans laquelle je me montre très vulnérable, et je me demandais si les gens allaient l’accepter et l’apprécier. Mais j’aime qu’en surface, ça sonne comme une chanson pop joyeuse — j’ai été influencée par la chanson Pumped Up Kicks de Foster the People : la musique est dansante, mais le texte est vraiment grave. Ça m’attire, ce genre de chansons où le texte est lourd de sens, mais où la musique vient nous chercher par son rythme. »

Siibii sera en concert le 7 juillet, à 17 h 50, sur la scène Loto-Québec du parc

de la Francophonie. Le Festival d’été

de Québec se déroule jusqu’au 16 juillet.