Notre choix au FIJM

Jeudi le 6 juillet

RJ Leblanc

Studio TD, 18 h

Le compositeur et contrebassiste Rémi-Jean LeBlanc lançait en décembre dernier un quatrième album à titre de leader, le solide HEYDAY suintant le jazz fusion des héros du genre Weather Report. La chanteuse Erika Angell (Thus Owls) se joindra à l’orchestre pour créer sur scène ses nouvelles compositions.

Tank and the Bangas

Place des Festivals, 21 h 20

Le septet néo-orléanais Tank and the Bangas a l’air d’avoir été créé expressément pour occuper la grande scène de la place des Festivals, sa musique épongeant le funk, la soul et le rock, agrémentée d’épices cajuns, mais en évitant les clichés du son louisianais.

Kassa Overall

Studio TD, 22 h

Paru il y a à peine plus d’un mois sur l’étiquette britannique Warp, ANIMALS, troisième album du compositeur et batteur américain Kassa Overall, a l’air d’un prisme à travers lequel se concentrent les rayons du jazz, du hip-hop et des musiques électroniques — une autre solide proposition à cette série nocturne, et gratuite, offerte au Studio TD par le FIJM.