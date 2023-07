Le Vietnam bannit le film «Barbie» en raison d’une carte géographique controversée

Le gouvernement vietnamien a interdit la distribution du film populaire Barbie, car il présente une carte montrant des revendications territoriales chinoises contestées en mer de Chine méridionale, ont rapporté les médias d’État.

Le journal Vietnam Express et d’autres médias ont déclaré que les affiches faisant la publicité de Barbie avaient été retirées des sites web des distributeurs de films lundi après la décision. Le film mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling et réalisé par Greta Gerwig devait être en salle le 21 juillet au Vietnam.

Les reportages citent Vi Kien Thanh, directeur général du Département du cinéma du Vietnam, disant que le Conseil national d’évaluation du film a pris la décision. Il a indiqué qu’une carte dans le film montre la «ligne en neuf traits» de la Chine, qui étend les revendications territoriales de Pékin loin dans les eaux qui relèvent des zones revendiquées par le Vietnam et d’autres pays.

La «ligne en neuf traits» est une question obscure, mais délicate pour la Chine et ses voisins, qui montre que la frontière maritime de Pékin s’étend dans des zones revendiquées par d’autres gouvernements et englobe la majeure partie de la mer de Chine méridionale. Cela a amené des affrontements tendus avec les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est – l’Indonésie, le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et les Philippines – les bateaux de pêche et les navires militaires chinois devenant plus agressifs dans les eaux contestées.

Interrogée sur la question lors d’une séance d’information quotidienne, mardi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré: «La position de la Chine sur la question de la mer de Chine méridionale est claire et cohérente».

«Nous pensons que les pays concernés ne devraient pas lier la question de la mer de Chine méridionale aux échanges culturels et interpersonnels normaux», a-t-elle ajouté.

Les bureaux de Warner Bros étaient fermés mardi en raison du Jour de l’indépendance.