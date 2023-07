Émilie Monnet sur scène à Avignon, «au berceau de la colonisation»

Émilie Monnet s’en va porter sa Marguerite. Le feu, créée en 2022, au Festival d’Avignon. Pour l’artiste multidisciplinaire anichinabée, « c’est un immense honneur » de jouer et d’accompagner cette pièce, produite d’abord à l’Espace Go, qui ramène à la mémoire Marguerite Duplessis, de la nation des Panis. En 1740, lors d’un procès, cette esclave autochtone a revendiqué sa liberté. Et l’a perdue.

« C’est une grande responsabilité » pour Émilie Monnet : porter sa création, monter sur scène au Festival d’Avignon, un des plus grands festivals de spectacles vivants. Et surtout, « aller parler de Marguerite là-bas, porter son histoire, au berceau même de la colonisation, ça me semble important », expliquait l’artiste d’une voix hachée, nerveuse, attrapée au téléphone à la fin de la dernière répétition montréalaise avant de partir en France.

Une responsabilité ? Oui, car les réflexions et les discours sur les réalités autochtones et sur leurs rapports avec les allochtones sont loin d’être aussi actifs en Europe que dans les Amériques, admet Mme Monnet.

« Je vois qu’il y a beaucoup d’intérêt, de la part des médias, des diffuseurs. J’ai plusieurs rendez-vous. Déjà, on me parle beaucoup du terme Nouvelle-France, par exemple. Pour nous, c’est habituel ; pas pour mes interlocuteurs », dont plusieurs découvrent, à travers la vision de Mme Monnet, le rôle colonisateur de la France au Québec, ou du moins une autre de ses facettes.

Créée en fin de pandémie à Montréal, Marguerite. Le feu propose un récit choral, nourri de différentes fibres : texte, corps, son, lumière, musique (Laura Ortman) et vidéo (Caroline Monnet, soeur d’Émilie). La pièce fait partie d’un triptyque. Les spectateurs d’Avignon curieux — ou les lecteurs — pourront rattraper Marguerite. La traversée, un balado (sur La Fabrique culturelle).

Quant à l’enregistrement du parcours sonore Marguerite. La pierre, que l’on trouve sur le site de la Fondation Phi, Mme Monnet estime qu’il faut l’écouter et suivre en même temps le trajet proposé dans les rues du Vieux-Montréal pour que l’expérience soit complète.

Émilie Monnet a profité de la reprise à Avignon pour faire évoluer sa pièce. « Je fais ça avec toutes mes oeuvres, je continue le travail. » La distribution a changé (pour des raisons de non-disponibilité d’interprètes), et une interprète a été ajoutée. Elles sont désormais quatre sur scène, « deux femmes autochtones et deux femmes noires » : Anna Beaupré Moulounda, Catherine Dagenais-Savard, Tatiana Zinga Botao et Émilie Monnet.

« Ça augmente l’effet choral que je souhaitais ; ça démultiplie les voix », explique la créatrice. Pour la version française, la chorégraphe Mélanie Demers a ajouté son regard à celui de la co-metteuse en scène Angélique Willkie.

Faire pousser les créations

Si Émilie Monnet est certes nerveuse pour ses premiers pas en Europe, elle continue, selon son habitude, de naviguer entre faire vivre ses pièces et la création. Elle vient de présenter au dernier Festival TransAmériques, par exemple, un chantier de la collaboration, encore sans titre, qu’elle mène avec Waira Nina, du peuple Inga d’Amazonie en Colombie.

Sa pièce Okimum, duo aussi présenté à Go en 2022, tournait au début de 2023, et continue « de susciter de l’intérêt », selon sa créatrice. « C’est sûr que j’aime beaucoup être dans le début d’une création, dans la recherche, cette folie, sans la préoccupation qui vient plus tard avec les représentations. Mais c’est comme planter plusieurs graines, de différentes plantes, qui ne poussent pas toutes à la même vitesse. » Qui vivent des vies de différentes longévités ; et dont certaines, voilà, deviennent aussi des plantes voyageuses