Les flâneurs

Du Philémon pour la marmaille

Philémon Cimon n’a jamais manqué de candeur dans sa création, et voici qu’il la met maintenant au service des tout-petits. Le titre est clair : 8 chansons pour enfants et 2 rêves, soit deux belles instrumentales qui ouvrent et ferment l’album. Entre les deux, Philémon enfile des titres très Passe-Partout sur les saisons, les animaux, la nourriture et les émotions, entre autres. L’adulte trouvera le résultat légèrement approximatif, quoique sans prétention ; l’enfant de 4 à 8 ans y trouvera son compte et se sentira de la partie. À intégrer au menu musical familial sur l’autoroute des vacances.