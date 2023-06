Quitter pour les vacances l’âme en paix

La même chose qui a complètement transformé le marché de la téléphonie ces 20 dernières années s’est aussi infiltrée dans les systèmes de surveillance pour la maison. Pour le meilleur, surtout, mais aussi un peu pour le pire.

En effet, il est désormais possible, moyennant une poignée de dollars, d’installer autour de sa résidence des caméras de surveillance alimentées par piles et dotées d’une antenne wifi longue portée. En pratique, cela permet de surveiller sa maison de l’extérieur en passant par Internet, sans avoir à passer de fils électriques partout autour. Comme les piles de ces caméras durent entre quatre et six mois entre deux recharges, même l’hiver, on peut partir en vacances l’esprit en paix, sachant qu’on sera alertés si un hurluberlu tente de dérober notre cabanon, si un livreur est venu déposer un colis devant l’entrée, ou plus simplement si des ratons laveurs ont décidé d’élire résidence sous le balcon.

En théorie, cela demande quand même de faire confiance à une technologie qui a démontré plus d’une fois dans le passé qu’elle était livrée avec plus que sa juste part de risques. Après tout, même les appareils connectés pour la maison présentés comme étant les plus sûrs peuvent finir par être exploités par des gens aux intentions pas toujours honnêtes.

Cette situation est une illustration du problème plus large qu’est l’obsolescence accélérée des produits électroniques : une fois que les fabricants de ces appareils cessent de s’en occuper, leur niveau de sécurité descend en flèche. Plus personne n’est là pour colmater leurs éventuelles failles de sécurité informatique.

C’est un problème.

Google Nest

Les systèmes de surveillance pour la maison soulèvent d’autres craintes encore. Après tout, il s’agit de caméras vidéo qui renvoient des images parfois en direct de nos vies privées à un serveur distant dont on ignore tout. Il faut dès lors se fier à la parole de ses voisins qu’elles ne serviront pas à épier autre chose que leur propre résidence. Il faut aussi croire sur parole le fabricant que tout cela est fait avec le plus grand respect envers sa vie privée.

Quand ce fabricant s’appelle Google, ça ne rassure pas tout à fait. Des dirigeants de Google actuels et passés ont clamé haut et fort la fin de la vie privée, sur Internet du moins.

Du côté de la filiale Nest, qui détaille plusieurs appareils de sécurité pour la maison, dont un jeu de caméras de surveillance d’extérieur avec ou sans piles, on assure que les images captées sont chiffrées par les caméras avant leur transmission et qu’elles ne sont pas stockées dans la mémoire de l’application Google Home installée sur vos propres appareils mobiles, téléphones ou tablettes, Apple, Google ou autres.

La seule raison pour laquelle quelqu’un, quelque part, chez Google, pourrait plus tard accéder à une image non chiffrée provenant d’une caméra de surveillance Nest, continue-t-on, c’est si l’utilisateur accepte volontairement de transmettre cette image à Google, soit pour des raisons de soutien technique, soit parce qu’il a activé une fonction de surveillance automatisée.

Cette fonction permet de tracer un périmètre dans l’image filmée par les caméras où une personne, un animal ou un objet — comme une voiture — qui passe déclenchera une alerte qui vous sera ensuite acheminée par mobile. C’est un système entièrement automatisé qui n’est pas sans faille lui non plus : des cyclistes peuvent être mépris pour des chevreuils… même s’ils risquent peu de manger vos cèdres en passant.

Bref, ce n’est pas parfait. Mais outre le prix de détail initial qui est de 240 $ pour deux caméras wifi alimentées par piles, ça ne coûte rien de plus que le temps qu’il faut pour les installer correctement sur son terrain. Le service Nest Aware coûte 8 $ par mois et enregistre pour un temps les séquences vidéo où des anomalies sont repérées. Leur longue portée wifi permet de les installer dans le fond de la cour sans perdre le signal.

Évidemment, assurez-vous de respecter la vie privée des voisins.

TP-Link Tapo

Le fabricant chinois TP-Link pousse un peu plus loin la promesse de respecter votre vie privée avec ses nouvelles caméras d’extérieur sans fil Tapo. Celles-là sont vendues avec un pont wifi qu’on branche au routeur Internet de la maison et dans lequel on insère une carte mémoire de type SD. C’est sur cette carte — et sur cette carte seulement, promet-on — que sont stockées les vidéos produites par les caméras.

Les images ont une résolution 2K, donc juste assez de pixels pour identifier les gens ou les animaux qui passeront sur votre terrain en votre absence. Les piles sont amovibles et durent de quatre à six mois entre deux recharges. On peut déclencher une sirène à distance, en cas d’alarme.

Ces caméras sont vendues en lot de deux ou de quatre. L’ensemble de base coûte 280 $, mais TP-Link l’a récemment offert à prix réduit, à 170 $. La gamme Tapo est présentée comme une famille bon marché d’appareils connectés pour la maison, alors aussi bien attendre les soldes si c’est le genre de gadget qu’il vous faut pour quitter la maison de façon prolongée sans inquiétude.

Là encore, faites attention à vos voisins. Peut-être serait-il approprié de les consulter pour vous assurer que le positionnement de vos caméras ne les embête pas.