Le petit oiseau

Je suis revenue à Montréal dans l’été lourd et pesant, happée par cette ville que je connais bien et qui pourtant se révèle déjà à moi sous de nouveaux atours même si je ne l’ai quittée que depuis un an ; de nouveaux commerces à certains coins de rue, des amis qui ont eu des bébés que je n’avais pas encore rencontrés, la vie qui prolifère sans que je n’en sois directement témoin.

J’allais dans un 5 à 7 dans le Vieux-Port et ses petites rues serpentines, j’essayais de regarder partout, les immeubles, les gens, les magasins, attentive par habitude à ce qui capte mon oeil ; certaines accumulations baroques de déchets ou de choses échappées au sol. C’est là que je l’ai remarqué : un petit oiseau, sur le trottoir de la rue Sainte-Hélène, un moineau qui boitait. Il m’a regardé — dans les yeux m’a-t-il semblé —, a sautillé un peu, maladroit, devant mon amie et moi qui marchions, et j’ai eu l’impression qu’il nous parlait. Il a glissé sous une voiture stationnée, j’ai remarqué sa petite aile un peu crochie, nous nous sommes dit qu’il n’avait pas l’air de très bien aller, mon coeur s’est un peu compressé dans ma poitrine, car j’aime beaucoup les animaux, mais nous étions pressées et nous sommes allées à l’événement qui nous attendait.

Quelques heures plus tard, en ressortant du lancement, j’étais avec d’autres amies, nous avons marché quelques pas, et j’ai vu que l’oiseau était toujours là, à peu près au même endroit. C’était donc vrai ; il ne pouvait pas réellement voler. Il a couiné de nouveau. Il avait mal, j’en devenais de plus en plus certaine. Une amie a dit « il faut l’attraper » ; quelqu’un d’autre voulait se faire rassurant, « il est correct, il n’a pas de problème ». L’oiseau s’est avancé dans la rue, une voiture arrivait et se dirigeait droit sur lui, quelqu’un a fait un signe au conducteur, j’ai tourné le visage contre un mur, j’ai eu peur qu’il se fasse écraser. Ça n’a pas été le cas, l’oiseau a changé de direction, est revenu vers nous en réussissant à voleter, pas très haut. Peut-être avait-il déjà eu un accident, que c’était pour cette raison qu’il était ainsi ? Ou était-ce un oisillon pas complètement adulte, tombé du nid ?

Il s’est dirigé vers une ruelle. Nous nous sommes dit qu’il y serait plus en sécurité que sur l’artère achalandée. J’aurais voulu le capturer, mais je ne l’ai pas fait. Nous lui avons dit au revoir. Une de mes amies a dit qu’il fallait qu’on accepte qu’il allait mourir. Nous avons été manger un burger végane, avons parlé d’autre chose, l’ambiance était à la fête. Je n’ai pas une très bonne mémoire, à l’intérieur de moi les images entrent et sortent, mais parfois, le disque raye et je me mets à ressasser les événements, les microévénements. Je pense à cet oiseau, j’essaie de comprendre le message, de décrypter de quoi sa vulnérabilité est une métaphore, d’analyser sa fragilité que nous avons remarquée sans arriver à en prendre soin, à la protéger, en cette époque de crise climatique, d’effondrement social, de précarité résidentielle ; à notre faculté à voir la difficulté d’une situation, mais à tourner la tête, à accepter la fatalité du plus faible que soi, parce que nous voulions aller manger plus rapidement au restaurant.