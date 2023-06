Denys Arcand célébré par un timbre de Postes Canada

Premier cinéaste au Québec à obtenir un timbre de Postes Canada à son image, Denys Arcand a eu droit à une série d’hommages de la part d’artistes québécois qui ont croisé sa route ces dernières décennies, dans le cadre d’un événement tenu mardi soir au Théâtre Outremont.

« Je suis très fier de tous nous autres », a réagi en entrevue au Devoir le cinéaste, sourire aux lèvres, tandis que des bouchées étaient servies aux nombreux invités présents, dont le scénariste Luc Dionne, l’acteur Rémy Girard et l’écrivaine Nadine Bismuth. « C’est une appréciation pas juste de mon travail, mais de tout le cinéma québécois. »

Postes Canada a ainsi dévoilé mardi soir en grande pompe le timbre qui entrera en circulation dès mercredi sur lequel on peut voir, en noir et blanc, Denys Arcand en plein tournage. Il joint ainsi les rangs de plusieurs artistes, politiciens et dirigeants autochtones qui ont eu droit à un tel hommage ces dernières années.

« Ma première réaction, quand j’ai su que Postes Canada voulait faire un timbre sur moi, ça a été l’étonnement complet. Je ne savais pas que quelqu’un me connaissait à Postes Canada ! » a lancé le cinéaste lors d’un bref discours aux convives.

Luc Dionne, pour sa part, n’a pas manqué une occasion de faire sourire le célèbre cinéaste, en le qualifiant de « timbré » dans une allocution colorée accueillie par des rires francs. « Pour un cinéaste qui déteste la télé, je ne comprends pas que tu aies accepté d’être reproduit en série », a-t-il lancé, en référence à la production de timbres à l’effigie du cinéaste.

Une connotation politique ?

Au cours des 60 dernières années, Denys Arcand a réalisé plus d’une vingtaine de films, d’émissions de télévision et de documentaires. Plusieurs des longs métrages qu’il a réalisés ont marqué l’histoire de la cinématographie québécoise, comme Le déclin de l’empire américain, de même que sa suite, Les invasions barbares, qui a remporté en 2004 l’Oscar du meilleur film de langue étrangère, marquant un précédent dans l’histoire du film canadien.

Pendant sa carrière, le cinéaste s’est aussi mobilisé « pour le Oui » lors des référendums pour l’indépendance du Québec, en 1980 et en 1995, a-t-il rappelé en entrevue au Devoir. Il ne croit toutefois pas que sa décision d’accepter l’invitation de Postes Canada, un organisme fédéral, ait une connotation politique. « Pour moi, mon baromètre, c’est quand Gilles Vigneault a accepté une décoration fédérale », a-t-il lancé en riant, en référence au célèbre poète et auteur-compositeur-interprète fièrement indépendantiste. Celui-ci a notamment reçu plusieurs prix du Gouverneur général, notamment en littérature et pour les arts du spectacle.

« Je me suis dit : si Gilles Vigneault accepte, il ne faut pas être plus catholique que le Pape », a laissé tomber M. Arcand, qui a ainsi décidé d’accueillir cet éloge à bras ouverts. « Je suis un homme heureux ce soir », a-t-il dit pendant son allocution, avant d’être chaudement applaudi par la petite foule réunie pour l’occasion.

Denys Arcand verra d’ailleurs un autre de ses longs métrages, Testament, prendre l’affiche cet automne. Et malgré sa grande expérience, le cinéaste admet que le trac demeure quant à l’accueil que réserveront les Québécois à son oeuvre. « Je suis complètement dans l’expectative actuellement, parce que personne ne l’a vu, sauf ceux qui ont fait le film. »