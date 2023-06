L’acteur Julian Sands a été retrouvé mort en montagne, en Californie

L’acteur britannique Julian Sands, qui a joué dans plusieurs films importants à la fin des années 1980 et dans les années 1990, dont « Chambre avec vue » et « Adieu Las Vegas », a été retrouvé mort sur une montagne du sud de la Californie cinq mois après avoir été porté disparu, ont annoncé mardi les autorités.

L’enquête a confirmé que les restes d’un randonneur retrouvés dimanche près du mont Baldy étaient bien ceux de l’acteur, a déclaré le bureau du shérif du comté de San Bernardino. On n’a pas encore déterminé la cause de sa mort, ont indiqué les autorités.

L’acteur de 65 ans était depuis longtemps un randonneur passionné. Il avait été porté disparu le 13 janvier après s’être lancé vers le sommet du mont Baldy, qui culmine à plus de 3048 mètres à l’est de Los Angeles, où il vivait.

Julian Sands, qui est né, a grandi et a commencé à jouer en Angleterre, a toujours travaillé au cinéma et à la télévision, interprétant plus de 150 rôles en 40 ans de carrière. Pendant une dizaine d’années, de 1985 à 1995, il a joué des rôles majeurs dans une série de films acclamés.

Il avait commencé sa carrière dans des films comme « Oxford Blues » et « La Déchirure ». En 1985, il décroche le rôle principal dans « Chambre avec vue » : c’est son personnage qui tombe amoureux d’Helena Bonham Carter pendant ses vacances en Toscane.

À la suite de son succès, Sands déménage aux États-Unis pour poursuivre une carrière à Hollywood. Il a alors joué le rôle principal dans le fantasme d’horreur « Warlock » de 1989 et sa suite. Dans la comédie d’horreur « Arachnophobia » de 1990, avec Jeff Daniels et John Goodman, il interprète un entomologiste.

L’année suivante, il apparaît dans l’adaptation surréaliste du Canadien David Cronenberg de « Naked Lunch », roman de William Burroughs. En 1995, il joue un proxénète letton abusif aux côtés de Nicolas Cage et Elisabeth Shue dans « Adieu Las Vegas ».

Après « Leaving Las Vegas », la qualité des films dans lesquels il a joué et l’importance de ses rôles ont commencé à décliner. Il a toujours travaillé, par contre, apparaissant dans « The Million Dollar Hotel » de Wim Wenders et « Le Fantôme de l’Opéra » de Dario Argento.

Il est aussi apparu en tant qu’« artiste invité » ou dans des rôles récurrents dans des séries télévisées, notamment « 24 », « Medicis », « Smallville », « Dexter », « Gotham » et « Elementary ». Son dernier film aura été « The Ghosts of Monday », en 2022.

Dans une entrevue au Guardian en 2020, l’acteur soulignait sa passion dévorante pour le plein air. Il affirmait alors qu’il était le plus heureux lorsqu’il était « près du sommet d’une montagne par une glorieuse matinée froide » et que son plus grand rêve était d’escalader « un sommet éloigné dans le haut Himalaya, comme le Makalu ».

Julian Sands avait trois enfants. Il était marié depuis 1990 à la journaliste Evgenia Citkowitz.