La musique franco, grande absente des palmarès

Les Québécois continuent de bouder la musique d’ici, spécialement celle qui est en français. Aucune chanson dans la langue de Leclerc et de Charlebois ne figure parmi les 100 morceaux les plus populaires actuellement au Québec sur les plateformes d’écoute. Plus inquiétant encore : parmi les rares titres québécois en français qui se hissent dans le top 1000, on retrouve très peu de nouveautés.

Le Devoir a pu consulter les données d’écoute compilées par l’entreprise Luminate lors des deux premières semaines de juin. Charlotte Cardin, qui chante en anglais, y sauve l’honneur du Québec. Elle est la seule Québécoise à figurer dans le classement des 100 titres les plus écoutés sur les plateformes numériques dans la province. Dans la semaine du 9 au 15 juin, son succès Confetti a pris la 9e position des chansons qui ont généré le plus d’écoutes. Son dernier extrait, 99 nights, a pour sa part pris le 27e rang dès sa sortie, surpassant les tubes de l’heure de mégastars internationales comme Taylor Swift ou Ed Sheeran : un véritable exploit.

Les chansons québécoises en français apparaissent bien plus loin dans le classement. Copilote, du rappeur FouKi, et L’Amérique pleure, des Cowboys Fringants, les deux chansons francophones les plus écoutées au Québec, occupaient respectivement les 113e et 157e places dans le classement général publié la semaine dernière. Dans les deux cas, on ne peut pas parler de nouveautés. Copilote a été sacrée chanson de l’année l’an dernier lors du dernier Gala de l’ADISQ, alors que l’Amérique pleure avait remporté les mêmes honneurs en 2020.

Depuis la publication des premières statistiques sur les habitudes d’écoute en ligne au Québec, en 2021, ce sont toujours ces deux mêmes chansons qui sont les plus populaires parmi les morceaux québécois francophones. « C’est un constat que l’on fait semaine après semaine, on est très peu dans la nouveauté. Ce qui fonctionne le mieux, c’est le catalogue. Les artistes émergents et même les nouveautés d’artistes établis ont beaucoup de difficulté à se tailler une place dans le streaming », se désole Ève Paré, directrice générale de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

L’industrie aveuglée ?

Elle espère que l’adoption, en avril, du projet de loi C-11 change un peu la donne. La nouvelle loi vise à forcer les grandes plateformes, comme Spotify et Apple Music, à faire la promotion des contenus canadiens. « Les algorithmes proposent actuellement beaucoup de contenus américains. Les artistes locaux ont plus de difficulté à rejoindre de nouveaux publics. C’est plus difficile de se faire découvrir qu’à l’époque où tout le monde écoutait la radio, qui est obligée de jouer un certain pourcentage de musique québécoise. Je ne pense pas qu’il y ait un désintérêt pour la nouvelle musique québécoise en ce moment, mais plutôt une méconnaissance », croit Ève Paré.

Pourtant, en France, les chansons américaines sont en minorité dans la liste des 50 titres les plus écoutés de la semaine sur la plateforme Spotify. Le rap français domine largement ce classement. Même dans ses rêves les plus fous, la directrice générale de l’ADISQ ne nourrit pas de tels espoirs au Québec, en dépit de l’adoption de C-11. Qu’elle paraît loin l’époque où il se vendait plus d’albums québécois que de disques américains au Québec !

« L’Europe a toujours plus résisté aux industries musicales américaine et britannique. Au Québec, il y a plutôt eu un aveuglement. L’industrie a préféré s’intéresser aux chiffres de ventes d’album et aux palmarès des radios, qui sont forcées de passer des quotas de musiques francophones et québécoises de toute façon. Avant l’apparition du streaming, on ne s’intéressait pas à ce que les gens écoutaient réellement. La vérité, c’est que les Québécois ont toujours écouté de la musique américaine. L’industrie a commis une erreur stratégique dans les années 1990 et 2000 en pensant que la musique québécoise se portait bien parce que les ventes étaient fortes », note Romuald Jamet, professeur de sociologie à l’Université du Québec à Chicoutimi dont les recherches portent entre autres sur la musique et sur le numérique.

Le rap est à la mode

Selon l’ADISQ, la musique québécoise représente bon an, mal an, entre 7 % et 8 % des chansons écoutées sur les plateformes d’écoute en ligne. Un pourcentage qui tombe à environ 5 % si on ne s’intéresse qu’à la musique québécoise en français.

Dans les classements auxquels Le Devoir a eu accès, le constat est encore plus alarmant. Sur les 1000 chansons les plus écoutées dans la semaine du 20 juin, moins de 4 % étaient en français, toutes origines confondues. Lorsqu’on exclut les quelques titres français et belges qui obtiennent du succès au Québec, on ne compte que 23 chansons québécoises en français dans le top 1000, principalement des pièces de rap en franglais. Les Cowboys Fringants, pour leur part, placent à eux seuls six chansons dans le top 1000, dont certains titres qui datent du début de leur carrière.

« Les fans de rap sont plus jeunes. J’imagine qu’ils vont avoir plus tendance à écouter le même album plusieurs fois de manière intense. Alors que les gens qui écoutent les autres styles sont plus âgés, et ils ont peut-être moins tendance à écouter leur musique de manière répétitive. C’est peut-être ce qui peut expliquer que le rap fonctionne beaucoup mieux que les autres styles », soulève Rafael Perez, président de la maison de disques Coyote Records et vice-président de Joy Ride Records, l’une des principales étiquettes dans le milieu du rap québécois.

Vases communicants

Soulignons aussi que les jeunes adultes et les adolescents, qui forment le public cible du rap, sont les deux groupes d’âge qui utilisent le plus les plateformes d’écoute. Mais selon l’ADISQ, cette manière de consommer la musique est en train de gagner les autres catégories d’âge. Une étude commandée l’an dernier montre que 61 % des Québécois utilisent aujourd’hui un service d’écoute en ligne.

Or, les plateformes rapportent peu financièrement aux artistes québécois. Même si ces derniers y connaissaient davantage de succès, leurs rétributions demeureraient faméliques. N’en demeure pas moins qu’il est primordial que les artistes québécois parviennent à connecter davantage avec le public sur les services d’écoute, croit Rafael Perez, de Coyote Records : « Ce sont des vases communicants. Plus de streams, ça veut aussi dire potentiellement plus de ventes de billets de spectacle, et éventuellement plus de merch. Il ne faut sous-estimer aucun composant de l’industrie. »