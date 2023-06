Une première chorégraphie québécoise à la Biennale de Venise

Ce n’est pas une petite nouvelle : Andrea Peña et ses artistes présenteront Bogotá, création toute neuve et d’envergure de la chorégraphe colombo-canado-québécoise, au 17e Festival international de la danse contemporaine de la Biennale de Venise, en juillet. Une grosse scénographie avec des échafauds et neuf danseurs pour porter un univers très incarné, inspiré du baroque latino-américain, du réalisme magique et retraversé par des questions queers. Regard.

La Biennale de Venise réservait jusqu’à maintenant ce tremplin aux chorégraphes italiens de moins de 35 ans. Andrea Peña est la première artiste internationale à y signer une création. « C’est vraiment cool de sentir la communauté de la danse qui est derrière nous, qui dit : “You go, girl ! Vas-y !” », a souligné la chorégraphe, en entrevue au Devoir.

Alors que les routes de la tournée pour la danse sont encore cabossées des impacts de la pandémie et que les scènes européennes se sont retournées vers la création locale, cette ouverture à la danse québécoise d’une grande scène internationale redevient symbolique.

« Être chorégraphe, ça peut aussi être très solitaire. Là, je sens que quelque chose est en train de changer dans l’esprit de la communauté, dans la façon dont on pense ensemble. » Il faut dire que Mme Peña s’est investie au fil du temps dans les discussions entre créateurs. Co-commissaire à Tangente, elle a fait partie de nombreux comités de réflexions qui cherchent des manières de partager le pouvoir, les structures, les idées, les décisions.

J’essaie de penser de nouveaux modèles chorégraphiques, de nouvelles postures.

Comme artiste, elle « cherche aussi à travailler autrement, à faire les chorégraphies différemment ». Ses danseurs, qui travaillent avec elle depuis sept ans, elle les voit comme des collaborateurs, des coartistes : François Richard, Jean-Benoit Labrecque, Frédérique Rodier, Erin O’Loughlin, Charlie Prince, Nicholas Bellefleur, Jontae McCrory, Chi Long, Jo Laïny Trozzo-Mounet.

« J’essaie de penser de nouveaux modèles chorégraphiques, de nouvelles postures », avance la chorégraphe. « Je viens du design industriel », dit celle qui a fait de la direction artistique pour les vêtements Rudsak, « et j’ai ce désir de lier encore plus profondément le dialogue entre corps et design à travers Bogotá ».

Culture frontale

« Toutes mes oeuvres portent ma culture colombienne, de façon nuancée, par exemple par le rythme. Avec Bogotá, je voulais vraiment ramener ma culture de manière frontale, pour la première fois dans une de mes créations. »

Pour la pièce, les artistes se sont plongés dans l’esthétique du baroque européen, avec ses représentations visuelles de la mort. « Et ça m’a ramenée à la notion de baroque latino-américain, ce andean baroque, sa récupération, son hybridation avec les pratiques autochtones, artisanales, colombiennes. C’est full intéressant », explique Mme Peña.

« Avec la guerre qui a marqué la Colombie pendant tant d’années, j’ai voulu plonger aussi dans les façons dont cette culture transforme les idées de mort, de transformation et de résurrection vers la célébration, la résilience, la joie ; et en ramenant ça à aujourd’hui. »

Dans le studio, « on a pris des images baroques, qu’on a explorées physiquement à travers des questions queers. Qu’est-ce que ça veut dire, “queerer” ces images ? On se retrouve, c’est un exemple brut, avec une scène qu’on appelle entre nous Double Gay Jesus : deux hommes un par-dessus l’autre en train de faire une image de Jésus en train de se transformer. »

« On se demande : “Si on prend un corps différent, genré, pas genré, binaire, pas binaire, comment ça requestionne l’image baroque ? Les archétypes ?” »

Se rajoute une grosse scénographie industrielle. « On a des échafaudages de trois échelles, huit haut-parleurs sur scène, des énormes bacs industriels emplis. » Un décor de cette ampleur, rare en danse au Québec, « vient avec l’opportunité » d’être à la Biennale, confirme Mme Peña.

« On en profite. La Biennale est aussi coproducteur de la pièce, ils investissent financièrement, et ça nous donne une aire de jeu plus large que si on faisait ça juste à Montréal. On a aussi pensé la scénographie à partir de locations ; on n’a rien acheté — aussi parce qu’on voulait pouvoir voyager sans envoyer de conteneurs. Après la pièce, chacun des objets va retourner à son utilité. »

La première se tient à Venise le 13 juillet 2023. Si les prévisions se maintiennent, Bogotá sera présentée à Montréal en 2024