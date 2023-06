Cinq ans après «SLĀV», les minorités visibles se taillent une place

Depuis la controverse entourant la création des spectacles SLĀV et Kanata, il y a cinq ans, les artistes issus de minorités visibles foulent plus que jamais les planches des théâtres québécois. Au cinéma toutefois, leur présence évolue en dents de scie, montrent des données inédites compilées par Le Devoir.

« On sent que les théâtres se sont emparés de cet enjeu plus radicalement. Malheureusement, ça bouge moins vite au cinéma, où seuls quelques projets tirent la moyenne vers le haut », constate la présidente de l’Union des artistes, Tania Kontoyanni, à la vue de nos chiffres. Selon elle, on peut tout de même parler « d’un avant et d’un après » SLĀV et Kanata dans le milieu culturel.

Il y a cinq ans, ces deux pièces du metteur en scène Robert Lepage ont engendré un débat enflammé sur l’appropriation culturelle et la place des minorités visibles dans les productions culturelles d’ici. La première, SLĀV, s’inspirait de chants d’esclaves afro-américains, mais ne comptait que deux comédiennes noires sur six. La seconde, Kanata, se voulait une relecture de « l’histoire du Canada à travers le prisme des rapports entre Blancs et Autochtones », mais ne comptait pas un seul comédien autochtone.

En 2020, Le Devoir avait mesuré l’impact de la polémique et constaté que la proportion d’acteurs, de réalisateurs, de metteurs en scène et d’auteurs de minorités visibles au cinéma et au théâtre avait quasi doublé entre 2017 et 2019. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Est-ce que les efforts dans ces milieux se poursuivent ?

Notre équipe a répété l’exercice pour l’année 2022, en utilisant la même méthodologie, soit d’éplucher la programmation de sept théâtres et les génériques des 10 films les plus populaires en salle durant l’année. Malgré les limites de ce genre d’exercice, les chiffres compilés sont tout de même révélateurs.





En théâtre, 21 % des metteurs en scène, auteurs et interprètes des compagnies recensées étaient issus de minorités visibles pour la saison 2022-2023. Cette proportion était de 14 % en 2018-2019 et de 9 % en 2017-2018.

En cinéma, selon l’analyse des 10 films les plus vus en 2022, 11,5 % des scénaristes, réalisateurs et acteurs étaient issus de minorités visibles. Une proportion qui a plus que doublé en comparaison avec la période avant SLĀV et Kanata, où l’on ne comptait que 4 % d’artistes de minorités visibles. Mais c’est bien moins que 2019, où l’on se retrouvait avec une proportion de 18,7 %.

Fait à noter : le gouvernement canadien définit comme « minorité visible » toutes « personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». Pour notre exercice, nous avons inclus les Autochtones dans cette définition.

Selon le recensement de 2021 de Statistique Canada, 16,1 % de la population du Québec s’identifie à une des minorités visibles, et il y a 2,5 % d’Autochtones dans la province.



Le théâtre dans la bonne voie

« On est vraiment rendus ailleurs, je trouve ça très encourageant », commente Charles Bender, comédien d’origine autochtone.

Selon lui, depuis le congrès du Conseil québécois du théâtre (CQT) en 2015, il existait déjà un mouvement pour plus de diversité au théâtre. L’affaire SLĀV et Kanata a permis de faire connaître ces enjeux à l’ensemble de la population et d’accélérer le changement.

« Les membres de la communauté sont plus sensibles aux réalités de tout le monde, on se pose des questions à chaque étape de création sur nos façons de faire. On va dans la bonne direction », renchérit la coprésidente du CQT, Rachel Morse. Mais beaucoup reste à faire, selon elle, pour rendre le milieu encore plus inclusif.

Elle pointe du doigt le déséquilibre d’une institution théâtrale à l’autre. « Certains ont besoin de temps. On a lancé une trousse d’outils sur l’appropriation culturelle [la semaine dernière], c’est quelque chose qui pourra les aider à mettre en marche ce changement », espère-t-elle.

Si la proportion de minorités visibles parmi les auteurs ou les metteurs en scène augmente sans cesse depuis 2017 en théâtre, cela va bien plus lentement que du côté des interprètes. Or, de l’avis de Charles Bender, il faut néanmoins continuer de porter le regard au-delà de la distribution sur scène. « Il reste encore beaucoup de travail pour faire davantage de place aux créations des minorités visibles », plaide-t-il.





« Les espaces pour les accueillir existent, les diffuseurs sont au rendez-vous, les spectateurs aussi. Maintenant, il faut leur donner le temps et les moyens de créer. Il faut encourager la relève et grossir le bassin de créateurs autochtones ou issus de la diversité », insiste-t-il, rappelant que la pandémie en a découragé plus d’un à continuer dans ce domaine.

Le cinéma à la traîne

Du côté du cinéma, le portrait est un peu moins reluisant, considérant la baisse enregistrée en 2022 du pourcentage de minorités visibles à l’écran selon notre exercice. « Ça montre que ça dépend vraiment des projets et que cette volonté de faire de la place à la diversité n’a rien de généralisé », commente Tania Kontoyanni. Parmi les films analysés, Chien blanc et 23 décembre tirent en effet la moyenne vers le haut.

La présidente de l’UDA retient tout de même une amélioration depuis l’affaire SLĀV et Kanata. « Il y a aujourd’hui une plus grande préoccupation pour cet enjeu. On le voit pour les rôles, et il faudrait maintenant le percevoir aussi du côté de l’écriture et de la réalisation », ajoute-t-elle, réagissant à nos chiffres qui montrent qu’en 2022 — dans le palmarès de films analysé — aucune production ne comptait un scénariste ou un réalisateur issu de minorités visibles.





L’auteur-compositeur-interprète Ricardo Lamour invite quant à lui à regarder plus loin que les chiffres : « Oui il y a plus grande représentation [des minorités] sur scène et à l’écran, mais quelle est la qualité de leur expérience ? » Les personnes noires — et ça vaut aussi pour les autres minorités visibles — décrochent rarement des premiers rôles, constate-t-il. Elles se retrouvent encore beaucoup dans des rôles stéréotypés ou se font offrir de petits rôles dans l’unique but de montrer qu’une production est inclusive, selon lui.

« La place des personnes noires dans l’industrie culturelle reste très fragile. […] Même lorsqu’elles ont trouvé une place, beaucoup marchent sur la pointe des pieds dans ce qu’elles peuvent vraiment dire au sujet d’une production. […] Je m’attends à plus de notre milieu, on peut vraiment faire mieux. »

Avec Sandrine Vieira, Alex Fontaine, Janie Dussault et Charles-Olivier L’Homme