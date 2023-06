Sous les cendres du parlement canadien

Tout l’été, le musée Pointe-à-Callière propose aux curieux une exposition gratuite consacrée à l’ancien parlement canadien et à ses environs historiques. Au soir du 25 avril 1849, dans un assaut coordonné, une foule de conservateurs fanatisés et incontrôlables s’était lancée à l’assaut de ce bâtiment public planté sur les lieux d’un ancien marché situé à deux pas du port de Montréal. Même les pompiers furent pris à partie.

Cette exposition, bien modeste, est présentée dans l’ancienne caserne de pompiers qui logea longtemps le Centre d’histoire de Montréal. Là, dans un rez-de-chaussée spécialement aménagé pour l’été, il est possible de considérer des reconstitutions numériques de l’éphémère parlement de la province du Canada (1844-1849).

Une suite d’objets, souvent reconstitués par le travail patient de spécialistes dévoués, permet de retracer en partie ce que fut la vie en ces lieux. Les alcôves où logent les vitrines de l’exposition donnent à voir des éléments du marché public Sainte-Anne, qui était installé là avant le parlement.

La foule qui détruisit le parlement avait fracassé les vitres, défoncé les portes, avant de pénétrer en hurlant dans les lieux. Les pupitres des députés avaient été brisés. Tout avait été saccagé. Les assaillants malmenèrent les malheureux qui se trouvaient sur place sans beaucoup de ménagement. La bibliothèque comme le reste finirent par y passer.

Les visiteurs peuvent même avoir une meilleure idée, grâce à une projection en trois dimensions, de l’allure qu’avait cette bibliothèque exceptionnelle. Outre de rares documents d’archives de la Nouvelle-France, cette bibliothèque possédait quelques trésors, dont des exemplaires de l’édition originale des oiseaux d’Audubon. À l’époque, un meuble en chêne était spécialement réservé pour ces livres. Il y avait là aussi d’autres ouvrages rares, dont des volumes consacrés aux explorations françaises de l’Égypte. Tout cela et tant d’autres choses sont partis en fumée.

Les visiteurs se trouvent à un jet de pierre seulement des lieux mêmes dont il est question. Il leur suffit de sortir un instant pour prolonger la visite à l’extérieur grâce à des explications offertes par des guides.

Un silence

Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, il faut tout de même regretter qu’il ne soit guère question des émeutiers qui incendièrent la Chambre des représentants, ni tellement des motifs de leur fureur. Cette pudeur évidente face à cette histoire politique violente laisse le visiteur quelque peu songeur quant à la capacité d’un établissement muséal public d’envisager la dimension politique des événements autrement que plus ou moins en catimini.

Les fouilles archéologiques conduites sur le site entre 2010 et 2017 ont mis à jour 350 000 artéfacts. Pour pouvoir en montrer plus que quelques-uns comme c’est le cas cette année, il faudrait que le musée Pointe-à-Callière puisse compter sur une nouvelle installation plus conséquente et permanente. Des projets sont envisagés en ce sens. Faute de mieux, l’ancienne caserne de pompiers, utilisée cet été, pourrait au moins servir à cette fin pour quelques années. Mais rien ne semble pour l’instant arrêté.

Beaucoup de vaisselles retrouvées dans les décombres témoignent de l’importance qu’avait, à l’époque, la porcelaine fine anglaise. Assiettes, couverts, tasses à thé, bols et bien d’autres objets ont été retrouvés. Il s’agit souvent de chinoiseries, comme on le disait. Elles présentent de pseudoscènes exotiques. Certains de ces objets datent de l’époque antérieure, celle d’un marché où, juste à côté, on jetait à la rivière tout ce qui constituait des déchets.

La vie sous le parlement

Quelle était la vie dans ce parlement ? Diverses portions des lieux sont données à voir dans la plénitude de leurs volumes. L’exposition rappelle que sur les lieux vivait en permanence la famille d’André Leroux dit Cardinal. Monsieur Cardinal était « un petit homme vif, allègre, grisonnant, un peu chauve », rapporte Louis Fréchette dans Originaux et détraqués (1892). Il faisait presque partie des meubles du parlement. L’homme prenait soin de bien parler, dans un style ampoulé à l’extrême dont Fréchette montre bien tout le ridicule.

Ce monsieur Cardinal « était incorporé corps et âme dans l’organisme politique du pays », écrit encore Fréchette. Voici sous nos yeux ce qui reste de sa brosse à dents, de sa vaisselle, des divers petits objets de sa vie courante… En 1849, parmi ses biens se trouvait apparemment aussi un daguerréotype dont il ne reste rien. L’exploitation de ce procédé photographique à Montréal n’avait pas encore dix ans. Monsieur Cardinal possédait aussi de la porcelaine, ce qui constituait une lourde dépense, qui illustre un effort de positionnement social. La famille de M. Cardinal perdit pratiquement tout dans cet incendie. Les réclamations qu’il fit au gouvernement pour éponger ses pertes équivalent à deux fois son salaire annuel. Jamais il ne fut indemnisé.

Est-il anodin de remarquer que ce fidèle serviteur du pouvoir de Sa Majesté avait à son propre service une domestique ? Elle s’appelait Marie. Marie Desjardins. Elle était orpheline. Sa soeur vivait avec elle. C’était ce monde d’en bas sur lequel le pouvoir s’assoyait de tout son poids.

Montréal Capitale Une exposition du musée Pointe-à-Callière dans l'ancienne caserne de pompiers numéro 1, au 335, rue Saint-Pierre, jusqu'au 9 octobre