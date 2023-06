Les flâneuses

Cinédanse au salon

Envie d’un petit festival niché dans votre salon, ou dans votre ride de métro ? Regards hybrides propose en ligne 60 films de danse. Plusieurs très courts métrages pour casser la journée, rien ne dépassant la quarantaine de minutes ; quelques films remontent aux années 1960-1970, l’essentiel de la collection est contemporain. On y retrouvera des « classiques », comme La chambre blanche d’O Vertigo ou le Human Sex, toujours aussi époustouflant, de La La La. Et plein de découvertes, comme y2o distillé de Dominique T Skoltz ou E_GO, d’Alim Sabir et Eric Cheung. Ce n’est pas gratuit : 55 $ pour un an, moins de un dollar par film.