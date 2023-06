Zoh Amba voit la lumière au bout de son saxophone

Un mois après un concert avec son quartet au Festival international de musique actuelle de Victoriaville, la nouvelle étoile du jazz libre Zoh Amba revient au Québec à l’invitation du festival Suoni per il popolo, cette fois en duo avec le prolifique compositeur et batteur Chris Corsano, « une des personnes les plus dévouées et travaillantes que j’ai rencontrées dans ma vie », abonde la saxophoniste de 23 ans, qui a enregistré avec lui et l’as guitariste Bill Orcutt l’album The Flower School, à paraître le 21 juillet prochain. Même sans Orcutt, on retrouvera un peu l’esprit de cet album ce soir au Suoni ? « Oh yeah, baby ! », s’emballe-t-elle à propos de cette soirée qui mettra également en vedette la révélation folk Myriam Gendron !

« Les gens croient parfois que je suis méchante ou rough, mais je suis seulement gênée dans la vie, extrêmement introvertie », avoue Zoh Amba, attrapée au vol dans les rues de New York alors qu’elle se rendait dans une boîte de jazz où sa présence était attendue par les aficionados du free-jazz.

Photo: Massimo Calabria Matarweh Centro D’Arte Di Pado

À 23 ans seulement, la saxophoniste ténor (et flûtiste) est rapidement devenue en à peine un an l’une des étoiles de la scène new-yorkaise. Son jeu, fulgurant, retentissant, faisant déplacer les foules — avant son passage au FIMAV, où elle a donné ce qu’on nous a décrit comme un concert d’anthologie, Zoh a offert son tout premier concert au festival Big Ears, le « Coachella » des musiques d’avant-garde, qui se déroule fin mars à Knoxville, au Tennessee, à une petite heure de route du village où elle a grandi.

« À Victoriaville, le public était discret, mais particulièrement attentif ; celui de Big Ears m’a paru plus excité, probablement parce que je viens du coin — une dame m’a même offert un bouquet de fleurs après la performance, ça m’a émue », raconte la musicienne pas gênée du tout au téléphone. Un vrai moulin à paroles débitées avec cet accent des Appalaches, qui voit aujourd’hui la vie avec optimisme et ramène au fil de notre conversation la « présence de Dieu » dans son parcours marqué par une grande solitude.

« Toute cette attention sur moi me dépasse un peu », reconnaît-elle. « Le plus difficile, c’est de ne pas avoir de famille que je pourrais appeler pour parler, quand les choses vont bien ou quand je vis des moments difficiles. » Élevée dans le dénuement par sa mère et sa grand-mère, elle a trouvé dans le jazz d’abord, puis dans le saxophone, le courage d’avancer, quittant le plus tôt possible le foyer pour étudier au San Francisco Conservatory of Music, puis au New England Conservatory — elle a abandonné ses cours aux deux conservatoires, avant d’aller apprendre à New York auprès du maître David Murray, aussi admirateur du pionnier du free-jazz Albert Ayler.

« Quand on écrit sur moi, tout le monde veut me comparer à Ayler, mais jamais on me demande ce qu’il représente pour moi. » Zoh Amba a envie de se vider le coeur, alors qu’un camion de pompiers perce le bruit ambiant de sa sirène pendant qu’elle marche : « C’est grâce à Ayler que je suis encore en vie aujourd’hui. Je ne serais pas ici aujourd’hui n’eussent été lui et sa musique. Enfant, lorsque j’ai eu mon premier saxophone, je le serrais dans mes bras en écoutant ses disques et en pleurant. »

« Je n’ai jamais cherché à copier son style, mais je partage toute la peine, la douleur, la tristesse qu’il exprimait dans sa musique », abonde-t-elle. Mort en 1970 à seulement 34 ans, l’ami de John Coltrane — il a joué aux funérailles de ce dernier — était radicalement différent de ses collègues, poussant le jazz dans des lieux jusqu’alors inexplorés, allant même jusqu’à projeter sa vision dans le monde du rock expérimental, qui s’inspirera de son oeuvre. « Je n’essaie pas de copier son style, insiste à nouveau Zoh. Je ne peux pas non plus savoir ce que c’était que d’être un musicien noir dans ces années-là, aux États-Unis, mais je me reconnais dans plusieurs aspects de sa vie, sa relation difficile avec sa famille, avec son frère, son enfance passée dans le Sud, la manière dont il a été accueilli à New York, ça me touche. Je pense à lui à tous les jours. »

Zoh Amba a mis le pied une première fois à New York il y a près de deux ans… pour fuir la ville après trois mois. « Trop difficile. Beaucoup de gens méchants. Mais je suis revenue, cette fois pour de bon. J’ai mis du temps à trouver ma place, à comprendre comment ça fonctionne ici, et à me comprendre moi-même. » Qu’as-tu donc compris depuis deux ans, Zoh ? « Qu’il faut savoir s’aimer et être doux avec soi-même. Qu’il faut apprendre à être patiente. Qu’il faut toujours essayer de trouver Dieu dans tout, même dans nos moments plus difficiles. Qu’il ne faut jamais abandonner ni laisser tomber les gens autour de soi. Et qu’il faut, à l’occasion, enlever ses souliers et aller s’asseoir dans le parc, au soleil, pendant quelques heures. »

La musicienne a lancé quatre albums à titre de leader en 2022, dont un sur Tzadik, la maison de disques de John Zorn, et ce puissant Bhakti, paru en septembre dernier. « Je ne l’ai dit à personne encore, mais j’ai enregistré mon nouvel album il y a quelques semaines ! » en compagnie notamment du guitariste Steve Gunn et du bassiste et claviériste Shahzad Ismaily, qu’on verra dans quelques jours avec Arooj Aftab et Vijay Iyers au Festival international de jazz de Montréal. « J’ai travaillé fort pour être où je suis aujourd’hui, je sens que j’arrive dans une période de ma vie remplie de soleil. Être musicienne, c’est une belle vie, vraiment. »

Zoh Amba et Chris Corsano À la Sala Rossa le 22 juin, 19 h, dans le cadre du festival Suoni per il popolo