Brick et Brack, entre Miron et les Denis Drolet

renant un malin plaisir à brouiller les cartes entre l’absurde et l’humour engagé, le duo humoristique Brick et Brack poursuit son ascension. Le tandem présentera vendredi un premier spectacle de la Saint-Jean, mettant en vedette notamment le Tupac Shakur de Trois-Rivières, Sir Pathétik. Un événement aussi éclaté qu’éclectique, à l’image des deux extravagants poètes souverainistes un brin ringards qu’ils incarnent sur scène.

Avec leurs moustaches prononcées, leurs cols roulés et leurs chemises de jeans sans manches, Brick et Brack ont l’air tout droit sortis d’un rassemblement du Parti québécois de 1976. Sugar Sammy ne pourrait espérer meilleure caricature du souverainiste ranci qui ne s’est jamais remis de la défaite référendaire de 1995.

En entrevue, Sébastien Tessier et François Ruel-Côté, de leur vrai nom, diffèrent bien entendu de leurs personnages. Mais ils maintiennent un flou sur la réelle distance qui les sépare de ceux-ci. Certes, on comprend que leur démarche artistique est empreinte d’ironie, mais on comprend aussi qu’il y a un peu d’eux dans Brick et Brack.

« La force des personnages, c’est que ça nous permet parfois de dire exactement ce qu’on pense, d’aller parfois plus loin que ce qu’on pense, ou parfois même de dire exactement le contraire de ce qu’on pense. On sème la confusion, les gens se demandent si on niaise. Oui, c’est absurde, oui, on rit, mais ça reste que les gens réfléchissent quand même », indique François Ruel-Côté.

Accident de parcours

À travers Brick et Brack, deux poètes révolutionnaires de pacotille, c’est aussi un peu d’eux-mêmes et de leur milieu très revendicateur que les humoristes se moquent. Pas de Gaston Miron ou de Gérald Godin, à qui ils vouent une sincère admiration. « On a tous les deux des formations en théâtre. Veut veut pas, on a aussi baigné dans ce monde-là, très souverainiste, qui est de toutes les causes, un peu de gauche. Nous aussi, on a déjà participé à des soirées de poésie très intenses, à des soirées de slam pas très bonnes, un peu lourdes », ajoute François Ruel-Côté, alias Brick.

Les deux complices poursuivent leurs carrières de comédien respectives. Percer le milieu de l’humour n’a jamais fait partie des ambitions de ceux qui se sont connus par la voie de l’improvisation. Le projet Brick et Brack, qui s’est amorcé en 2018, devait en fait être éphémère au départ. Puis le duo est invité, l’année suivante, au Zoofest. « On n’a jamais pensé que ça allait durer plus qu’un an », « après le Zoofest, on était certains que c’était terminé », expliquent-ils.

Or, la pandémie changera les plans du groupe. Les théâtres fermés, la saison d’impro sur la glace, il décide de prolonger l’aventure et s’inscrit en 2020 à l’émission Le prochain stand-up, diffusée sur Noovo. À son grand étonnement, Brick et Brack se rendra jusqu’en demi-finale de la compétition, où il aura été remarqué par Louis Morissette, l’un des trois juges. C’est lui qui doit produire leur première tournée, qui en est encore à l’étape du rodage.

Champ gauche

Les projets ne manquent pas pour le duo. En plus de son psychotonique balado Un pays dans l’oreille, il présentera vendredi un spectacle pour la fête nationale au Club Soda. Il espère faire de cet événement une tradition pour chaque Saint-Jean. Pour cette première édition, il partagera entre autres la scène avec Fabiola Nyrva Aladin, Pascal Cameron et Coco Belliveau. Brick et Brack a aussi cru bon inviter le rappeur Sir Pathétik, célèbre pour sa chanson Pour mon pays, hymne souverainiste premier degré qui peut aussi bien être qualifié de risée ou de plaisir coupable, selon à qui on parle.

« On ne voit pas ça comme un gala Juste pour rire avec des invités qui se succèdent et qui n’ont rien à voir entre eux. Ce sera un dialogue avec les différents invités. Ce sera une vraie incursion dans l’univers de Brick et Brack. On vient du théâtre, donc on a orchestré un show très intense, avec toutes sortes de surprises », prévient Sébastien Tessier.

Le duo revendique une part d’absurdité. Difficile de ne pas penser aux Denis Drolet en le voyant sur scène porter toujours le même costume. Brick et Brack aussi ont pris l’habitude de parler en même temps pour en tirer un effet comique. Mais la comparaison avec les hommes en brun s’arrête là, soutient Sébastien Tessier : « Je comprends que les gens nous associent aux Denis Drolet, mais ce n’est vraiment pas la même affaire. On représente quelque chose d’incarné, de politique. On se sert de l’humour comme d’un prétexte pour parler de quelque chose que l’on appuie vraiment. »

La Saint-Jean de Brick et Brack

Au Club Soda le 23 juin. Avec Coco Belliveau, Pascal Cameron, Fabiola Nyrva Aladin, Claude Crest, Liliane Blanco-Binette et Sir Pathétik. Billets en vente en ligne.

