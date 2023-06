«Blue Jean»: quand la haine a force de loi

Jean est lesbienne, mais elle a encore un pied dans le proverbial placard, au grand dam de Viv, sa nouvelle amoureuse. Passionnée par son métier d’enseignante d’éducation physique, Jean n’en garde pas moins profil bas au travail. C’est que nous sommes en Angleterre, en 1988, et que la première ministre Margaret Thatcher vient de présenter l’article 28 qui, entre autres choses, rend illégale dans les écoles la promotion de « l’acceptabilité de l’homosexualité en tant que prétendue relation familiale ».

En d’autres mots, après que l’homosexualité eut cessé d’être illégale en 1967, voici que l’homophobie avait de nouveau force de loi. Le film Blue Jean revisite cette page d’histoire infâme avec, en figure de proue, une Rosy McEwen remarquable.

Ce premier long métrage écrit et réalisé par Georgia Oakley est d’une minutie telle qu’on pourrait croire qu’il a été tourné au cours de l’époque dépeinte. Tout y est, du grain de l’image aux costumes et coiffures parfaitement représentatifs, et qui ne versent jamais dans la caricature (les années 1980 prêtent facilement flanc à la caricature, fut-elle volontaire ou non).

Ici, la critique sociopolitique est à l’avant-plan, et non en toile de fond. Georgia Oakley montre les conséquences concrètes des politiques homophobes de Margaret Thatcher. La cinéaste recourt ainsi à des extraits d’archives de bulletins de nouvelles radio ou d’émissions de télévision qui, par bribes, illustrent comment la haine ciblée en vient à être admise et banalisée dans une société.

Le film est également un déchirant portrait de femme. Héroïne tourmentée s’il en est, Jean est prisonnière d’une situation paradoxale, d’un « catch 22 ».

En effet, plus Jean réprime qui elle est afin de continuer à exercer sa profession, et plus elle s’aliène son amoureuse, Viv. Dotée d’un tempérament militant, cette dernière se révèle compréhensive et empathique, mais elle refuse d’être un secret honteux.

En même temps, le fait est que si un collègue ou une élève de Jean apprend qu’elle est lesbienne et la dénonce, et une mesure comme l’article 28 était une invitation tacite à la délation, Jean sera exclue du réseau.

Justement, dès lors qu’une nouvelle élève victime d’intimidation homophobe (de la part d’une consoeur gaie qui fait de l’homophobie intériorisée, autre conséquence d’un tel climat social) aperçoit Jean et Viv dans un bar gai, rien ne va plus.

Plus doux qu’amer

En bête traquée qui dissimule son angoisse sous un déguisement de féminité socialement acceptable dans le volet professionnel de son existence, Rosy McEwen livre une performance puissante. Son jeu relève lui aussi d’une incroyable minutie : ces fugaces éclairs de panique dans le regard de Jean, ce visage à l’impassibilité parfois si forcée qu’il en tremble presque…

Elle-même aux prises avec une situation paradoxale, Georgia Oakley avait le choix entre un dénouement heureux, mais qui risquait d’être malhonnête au vu des événements dépeints, et une conclusion malheureuse, sans doute réaliste, mais qui aurait alors pu être taxée de défaitiste. Avec sensibilité, et sans compromettre la justesse et l’acuité observées en amont dans son film, la cinéaste opte pour un entre-deux plus doux qu’amer.

Bref, Blue Jean s’avère une oeuvre inspirée, sentie, et tristement pertinente. Pour qui aurait la mémoire courte, la Floride a passé sa loi surnommée « Don’t Say Gay » pas plus tard que l’an dernier.

Blue Jean (V.O.) ★★★★ Drame social de Georgia Oakley. Avec Rosy McEwen, Kerrie Hayes, Lucy Halliday, Lydia Page. Angleterre, 2022, 97 minutes. En salle le 23 juin.