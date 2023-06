Le Québec fait-il encore trop de livres?

Après avoir connu une croissance remarquable ces dernières années, l’édition québécoise se stabilise et renoue avec de nouveaux défis. Écoresponsabilité, augmentation des frais, accessibilité, points de vente, la série Des chiffres et des lettres s’attarde sur plusieurs de ces défis que le milieu du livre s’apprête à relever. Deuxième texte.

« Tout le monde veut avoir un livre publié et tout le monde veut être lu. Dans la réalité, c’est loin d’être ce qui arrive, et on le sait, dans le milieu… » admet Romy Snauwaert, la directrice générale du groupe d’édition Nota bene. Une éditrice parmi ceux qui, depuis quelques années, ont diminué le nombre de livres qu’ils produisent annuellement. Car le Québec peut-il vraiment lire les 6737 titres déposés en 2020 au dépôt légal (incluant les brochures) ?

Se fait-il trop de livres au Québec ? « Je n’aime pas cette question-là », dit en soupirant Patrick Joly, directeur général de la Banque de titres de langue française. Selon le bilan Gaspard des ventes en librairie indépendante que son équipe produit, 4511 nouveautés québécoises ont été vendues à au moins un exemplaire en 2022.

Quelle lectrice, quel critique, quels professeurs peuvent-ils lire, chaque année, ne serait-ce que la moitié de ces livres ? Le Québec publie-t-il trop pour ses besoins ? « Je n’aime pas la question, parce que ce qu’elle entraîne, c’est nommer ensuite les livres qui seraient “en trop” », pense M. Joly. « Moi, je ne veux jamais avoir à faire cet exercice-là. »

« Je peux te le dire, moi, quels livres sont en trop ! » répond en riant le libraire Éric Simard, président de l’Association des libraires du Québec. « Tous ceux qui lisent beaucoup savent qu’il s’en fait beaucoup, des livres de qualité très moyenne », poursuit le propriétaire de la Librairie du Square, rue Saint-Denis.

« Il y en a plusieurs chaque année que je ne veux même pas recommander à mes clients. » Depuis des années, le libraire en appelle à « publier moins, publier mieux ». Une réflexion sur la saturation du marché qui est maintenant partagée. Car les chiffres sont clairs, et il faut y ajouter les 32 049 nouveautés étrangères qu’a recensées Gaspard en 2022. Avec les nouveautés québécoises, le compte pour l’an dernier monte à 36 060 livres. Pour suivre cette production à la lettre, il aurait fallu lire 99 livres par jour, pendant un an.

Tant d’ouvrages

« Je n’ai pas le temps d’absorber une saison qu’une nouvelle arrive, raconte M. Simard. Ce n’est juste plus possible. Je deviens de moins en moins excité à chaque rentrée, alors que ce devrait être mon plaisir de libraire que de découvrir les nouveaux titres à partager avec mes clients. »

« Je commence à avoir des échos d’éditeurs québécois qui cherchent à publier moins, ou qui entament cette réflexion », avance-t-il. Les chiffres des Statistiques de l’édition au Québec lui donnent raison. En 2017, on y recensait 8917 titres imprimés ; en 2019, le nombre avait baissé à 8582. En 2020, le nombre de titres était de 6737 (tous ces chiffres incluent les brochures).

C’est le plus bas nombre de publications recensées par ces statistiques du dépôt légal depuis 1998. Il s’explique par l’impact de la pandémie — confinement, imprimeries et diffuseurs fermés pendant quelques semaines. Il faudra attendre les statistiques de 2021 pour voir si le mouvement de décroissance est réellement entamé en édition québécoise. Mais le son de cloche recueilli par Le Devoir laisse entendre que oui.

Aux éditions Nota bene, ce mouvement est amorcé depuis 2019. « C’était une année rock’n’roll, on avait 75 titres. » Ce sont des épuisements professionnels dans l’équipe qui ont été le signe qu’il fallait une transition, souffle Mme Snauwaert.

« On a tiré la plug. On est passé à 36 ou 37 titres. Après il y a eu la pandémie. En 2022, on a fait 28 titres. En 2023, on va en avoir 25. On a tout remanié. » Les collections, les directeurs littéraires, les prévisions de publication pour les auteurs, tout a bougé, vers une plus petite échelle.

« Publier mieux, pour nous, ça implique le facteur humain », poursuit la directrice des maisons Triptyque, Lézard amoureux et Varia, entre autres. Prendre mieux soin de l’équipe, des textes, des auteurs. Travailler la promotion des livres avec plus d’attention, plus longtemps.

Chez Guy Saint-Jean Éditeur, le directeur, Jean Paré, a de son côté réduit le nombre d’acquisitions, ces livres étrangers qu’il fait traduire, à partir de 2020. Les traductions comptaient pour 20 à 25 % de sa production annuelle ; elles représentent désormais entre 10 et 12 % de celle-ci.

M. Paré note par contre que la diversité de sa production lui est nécessaire. « Quand je regarde notre score de ventes, je vois qu’il est composé de bombes best-sellers à la Pierre-Yves McSween (La facture amoureuse), mais aussi de plusieurs petits titres différents qui finissent, ensemble, à faire du bon rendement. »

« On a fait des livres qui n’apparaissent jamais dans les palmarès, mais qu’on épuise, qui vendent tout leur premier tirage et qu’on va réimprimer. C’est pour ceux-là qu’on garde un catalogue élargi. »

Les géants français

Au secteur livres chez Québecor, la production a été beaucoup diminuée… et demeure importante. « Cette année, on a entre 220 et 230 nouveautés », indique la directrice générale, édition, secteur livre chez Québecor, Judith Landry. N’est-ce pas trop pour le Québec ? « C’est pour 18 maisons d’édition différentes », rappelle-t-elle, dont L’Homme, La Semaine, La Bagnole, Libre Expression et L’Hexagone.

« Et on n’arrive pas à la cheville des Français », mentionne Mme Landry en comparaison. « Les maisons en France comparables aux éditions de l’Homme sortent de 300 à 400 nouveautés par année. Nous, on est loin du compte. » Sauf que la France, avec ses 68 millions d’habitants, compte sur un bassin de lecteurs-acheteurs francophones beaucoup plus grand que les 8,8 millions de Québécois, non ?

Mme Landry entend l’argument. « Oui. Nos taux de retour sont bons. C’est un indice pour moi. On voit que nos livres se vendent, et chacun des titres de chacune de nos 18 maisons a été bien choisi, bien travaillé, au niveau marketing aussi. »

Aux éditions du Quartanier, on a aussi réduit la cadence. Comme chez Leméac. « L’arrêt imposé par la pandémie a ralenti tous les programmes de publication », explique le directeur, Pierre Filion. « J’avais 75 sorties par an avant la pandémie, j’ai baissé à 61 ou 62 et on va s’en tenir là. C’est une baisse de 15 à 20 %. »

Chez Front Froid, qui fait dans la bande dessinée, on a plutôt augmenté la toute petite production. « Dans les cinq dernières années, on produit un peu plus. On a deux collections maison, on est plus actif depuis 2019. On sort 6 à 7 livres par an », explique l’éditeur Renaud Plante. « On travaille chacun de nos titres avec beaucoup d’attention, on les suit jusqu’en librairie. »

Le neuf pousse le vieux

Une des raisons de cette grande production en édition québécoise, c’est ce que le libraire Éric Simard appelle « la tyrannie de la nouveauté ». Un drôle de paradoxe pour le livre, un objet qu’on imagine à longue longévité, artéfact de mémoire.

« Il y a historiquement toute une machine promotionnelle qui encadre la sortie d’un livre, qui incluait les médias. Les rares qui parlent encore des livres ne s’attardent qu’aux nouveautés. » Mais ce mouvement de recherche de nouveautés fait qu’actuellement, au Québec, une sortie de livre part avec une espérance de vie de trois mois. Car les rayons des librairies ne sont pas extensibles. Le neuf y pousse le vieux.

« C’est trop court, trois mois, pour faire lire un livre et lui trouver ses acheteurs, poursuit M. Simard, surtout quand on sait le temps que l’auteur y a mis, et le soin que lui a donné l’éditeur. » Quelles sont les solutions ? Publier encore moins ?

Certains ont suggéré à mi-voix au Devoir de limiter l’accès des nouveautés étrangères pour favoriser l’édition québécoise. Où est l’équilibre entre une richesse culturelle, des imaginaires et des voix variés et une production juste ? La question reste vive. Comme sa cruelle suite logique : quels livres québécois aurait-il été préférable de ne pas publier ?