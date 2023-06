Édith Patenaude directrice artistique de l’Espace Go

C’est Édith Patenaude qui vient d’être nommée pour prendre le relais de Ginette Noiseux à la direction artistique de l’Espace Go. Directrice artistique de la compagnie Les écornifleuses jusqu’en 2018, Édith Patenaude a signé depuis plusieurs mises en scène remarquées, dont Un ennemi du peuple, d’Henrik Ibsen, et Les sorcières de Salem, d’Arthur Miller.

Après avoir travaillé jusqu’ici sur ses propres projets, Édith Patenaude éprouvait le désir de désormais s’ouvrir à ceux des autres, et de leur offrir cet espace qu’est l’Espace Go.

« C’est cet espace de liberté là que je veux protéger. […] Mon désir, c’est d’être surprise par les artistes par des démarches qui ne sont pas les miennes, par des points de vue qui ne sont pas les miens. Que ce soient des artistes qui sont entières, singulières, audacieuses, téméraires, et qu’elles me tirent dans une direction que je n’avais pas envisagée », dit-elle.

L’Espace Go, on le sait, tire ses origines du Théâtre expérimental des femmes, fondé en 1979 par Pol Pelletier, Nicole Lecavalier et Louise Laprade. Ginette Noiseux s’est jointe à l’équipe en 1981. « 1981, c’est l’année de ma naissance ! » s’exclame Édith Patenaude. « J’ai bénéficié du travail qui a été fait avant moi », ajoute-t-elle.

Le désir d’Édith Patenaude d’accéder à un autre point de vue sur la pratique théâtrale « a coïncidé avec le moment où Ginette a senti le désir de passer le relais », dit-elle. Alors que Les écornifleuses, dont elle a assuré la direction artistique, était une compagnie émergente, le Théâtre Go est « une institution », dit-elle. « C’est un centre de création », résume Ginette Noiseux, directrice artistique sortante du théâtre. L’Espace Go accueille déjà le Théâtre Ubu, comme compagnie associée, en plus des compagnies Onishka et Magnéto et du Théâtre de La Sentinelle.

Un lieu public

Pour Ginette Noiseux, « l’art prend le relais où la politique, l’histoire et la science s’essoufflent. […] C’est pas de parler de féminisme qui est intéressant à l’Espace Go, c’est d’être féministe », ajoute-t-elle, précisant que l’Espace Go a besoin d’une « signature » à sa direction artistique, et qu’Édith Patenaude sera également « codirectrice générale de l’Espace Go », une situation qui amène une réflexion sur la place du théâtre dans la communauté. « Ce lieu-là appartient aux citoyens et aux citoyennes », précise-t-elle.

La période de transition de Ginette Noiseux à Édith Patenaude s’étalera sur toute la prochaine année, dont la programmation est déjà arrêtée, et pendant laquelle Édith Patenaude s’appliquera notamment à mettre en œuvre la saison suivante ainsi que la direction du théâtre des « quatre prochaines années ».

« Avec des tâches différentes, on va travailler en parallèle, on va aussi avoir l’occasion de partager beaucoup, et c’est vraiment précieux pour moi, cette année d’absorption », dit Édith Patenaude.

Les deux femmes se connaissent déjà, pour avoir travaillé ensemble sur divers projets. « Anecdotiquement, on a chacune un chien et on a partagé le même parc à chiens, lance Édith Patenaude en riant. Mais on a très hâte d’amorcer le dialogue et de pouvoir plonger.