Le Far-West de Louis Dallaire

Prenant prétexte de nouvelles nominations à l’Ordre des arts et des lettres du Québec, Le Devoir vous invite dans l’imaginaire d’hommes et de femmes dont le travail exemplaire fait rayonner la culture.

« En Abitibi, un pays qui était neuf, ma famille était des cultivateurs », explique Louis Dallaire, cofondateur en 1982, avec Jacques Matte et Guy Parent, du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. « Mes parents travaillaient fort. Ils se sont d’abord installés à La Reine, près de La Sarre. C’était un pays de catholiques pratiquants… Il y avait là-bas quelque chose du Klondike, du Far West. Ils voulaient vivre de leurs produits, vendre du beurre, du lait… Mais à qui ? Il n’y avait pas grand monde autour ! »

« Un jour, ils sont partis, en plein hiver. » Deux ou trois bêtes les accompagnaient, explique Louis Dallaire. Ils ont rejoint Rouyn. Ce fut les débuts de la laiterie Dallaire. C’est ce grand cinéma, celui d’une épopée familiale, que projette d’abord Louis Dallaire lorsqu’on lui demande de raconter son chemin.

Pour parler en particulier des origines du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, Louis Dallaire a surtout l’habitude de répéter que l’événement a été fréquenté aussi bien par Denys Arcand, Claude Lelouch, Paule Baillargeon et Sophie Deraspe que par Denis Villeneuve et Serge Gainsbourg. Mais qu’est-ce qui se tient derrière ces flots d’images ?

Habiller un monde d’images

« Mon père correspondait avec ma mère, qui était à Roberval. Ils ont échangé des lettres pendant huit ans avant de se marier. Je me dis toujours que, d’une certaine façon, mes parents ont fait une ville : Rouyn-Noranda. Oui, ils ont fait ses rues, tout ça. » À Rouyn, les rues étaient boueuses. Les trottoirs étaient en bois. Mais la base, dit-il, était là. Il restait, à en croire Louis Dallaire, « à aller plus loin, à habiller ce monde, à développer la culture ». Le développement n’était pas vraiment planifié.

L’ex-directrice du Devoir, « Lise Bissonnette a répété, récemment encore, qu’il n’y avait pas de culture dans ce pays. C’était vrai, d’une certaine façon… Puis, des noms sont apparus. Plusieurs. Jocelyne Saucier, Richard Desjardins, Jeanne-Mance Delisle, par exemple. »

Le cinéma me captivait. Il permettait de rendre visible directement un pays.

Devant les espoirs de l’Abitibi, après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a fait un virage à 180 degrés. Il a bientôt été décidé de fermer des rangs, d’oublier des villages, de basculer un monde du côté du silence. « Cela nous a donné l’image d’un pionnier comme Hauris Lalancette, dans Un royaume vous attend, le film de Pierre Perrault. » Dans son retour sur les espoirs de ces milliers de colons évincés de leurs rêves, au milieu du silence et de la morosité ambiante à l’égard de notre propre histoire, Pierre Perrault avait plongé le nez en Abitibi pour informer le monde, à sa manière, de la parole des humbles. D’autres cinéastes que lui croyaient aussi, à raison, qu’une référence majeure se trouvait là-bas.

En 1977, pour la première édition de la Semaine du cinéma régional que planifient Louis Dallaire et ses amis, ils invitent l’abbé Maurice Proulx, précurseur de notre cinéma documentaire, à présenter ses films sur la colonisation de l’Abitibi. Ces films, réalisés dans les années 1930, étaient inconnus du public. Ils n’avaient pas été vus depuis des années. « La salle était pleine au théâtre de Rouyn », se souvient Louis Dallaire. « Les gens, debout, applaudissaient. Ils découvraient quelque chose sur eux-mêmes, sur leur monde. Ils n’avaient jamais vu ça avant. À cette époque, ces films dormaient dans les archives. Ils n’étaient pas facilement accessibles, comme aujourd’hui. On se disait qu’il n’y avait pas d’intérêt pour ça ! Pierre Perrault, lui, a bien vu que ce n’était pas le cas. Il voyait tout ce que ce monde de l’Abitibi portait. Il a retravaillé tout ça, cette matière. »

Vouloir

Pour avancer, observe Louis Dallaire, « il faut d’abord des gens qui veulent ». Et Louis Dallaire, à l’évidence, veut beaucoup… « J’étais un peu hyperactif sur les bords », dit-il en riant. « Je m’intéressais à tout en matière de développement régional. La région de l’Abitibi a toujours eu à se battre, à se défendre, à revendiquer. »

Il se souvient d’un temps où le courant électrique de 25 cycles alimentait l’Abitibi, à la différence de ce qui était, ailleurs au Québec, la norme. Cela valait à ce coin de pays l’odieux de devoir payer plus cher pour le moindre appareil électrique. Le 60 cycles normalisé n’arriva qu’en 1965 à Rouyn.

« Pensez qu’il a même fallu revendiquer pour que Télé-Québec soit accessible sur tout le territoire de l’Abitibi ! » Louis Dallaire s’est aussi intéressé de près à la question de l’accessibilité du réseau de téléphonie mobile. « En plusieurs endroits, il n’y avait tout simplement pas de signal. Dire à Bell Canada qu’il doit absolument desservir un bled de 222 personnes, ce n’est pas évident. C’est pourtant nécessaire ce type de développement préalable pour qu’il y ait du développement à plus large échelle ! Il faut des projets de base précis. » Encore aujourd’hui, dit-il, il faut savoir se battre en Abitibi.

Touche-à-tout, Louis Dallaire a mis à profit, depuis des années, tout à la fois son amour des abeilles et ses connaissances en administration ou encore son sens des communications. À travers ses engagements, le cinéma en particulier n’a jamais cessé de l’intéresser. « Pourquoi le cinéma ? Nous étions les enfants de la télé. Le cinéma me captivait. Il permettait de rendre visible directement un pays. Nous voulions montrer l’Abitibi. Ça ressemble à quoi, l’Abitibi ? C’est ça, le Festival du cinéma. Nous animons un monde. »

Refaire le monde

Le Festival du cinéma sera l’occasion de grandes discussions sur l’Abitibi autant que sur le monde. « Nous discutions souvent autour d’une bière jusqu’à 3 h du matin. » Dans les premières éditions du Festival international, la bière était gratuite, grâce à un commanditaire. Mais la source de la bière s’est tarie. Une partie du public aussi. « C’était la façon de faire à l’époque… Je ne devrais pas vous dire ça, mais quand on a coupé la bière gratuite, nous avons perdu notre public masculin pendant deux ou trois ans ! Puis, il est revenu, tranquillement. Ses habitudes ont changé. Les gens sont curieux. »

En 1982, le Festival se voyait soumettre une centaine de films au maximum. Désormais, il en arrive au moins dix fois plus. « J’en ai 172 à regarder ce mois-ci », laisse tomber Louis Dallaire.

Au fil du temps, grâce au trio formé par Louis Dallaire, Jacques Matte et Guy Parent, soutenus par des bénévoles et des employés, plus de 3500 cinéastes et interprètes ont présenté leurs oeuvres de fiction, des documentaires ou encore des films d’animation au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue.

Des milliers d’invités qui ont séjourné au festival, Louis Dallaire garde un souvenir particulier de Serge Gainsbourg. « Il était venu présenter en ouverture Stan the Flasher. Gainsbourg avait deux personnages. Entre les entrevues, il était tout à fait normal, posé. Et après, en entrevue, il jouait Gainsbourg. Après treize entrevues, une à la suite de l’autre, il m’a dit qu’il ne voulait plus en faire, qu’il ne pouvait plus. Puis, il s’est ressaisi et il est allé au bar, faire la quatorzième entrevue de la journée… C’est un maître de la promotion, Gainsbourg. C’était un être exceptionnel. »

Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue n’a jamais eu la prétention de jouer à la grenouille voulant devenir plus grosse que le boeuf. « Nous sommes probablement une sorte de cinémathèque régionale. Marcel Jean [le directeur de la Cinémathèque québécoise] est venu au Festival. Il a dit que ce qu’il y a d’important, au fond, à Rouyn, est que nous faisons découvrir des films qui passeraient inaperçus à Montréal. C’est vrai. »