Les flâneuses

Jeu d'échecs sur deux roues

Qu’on soit féru de cyclisme ou néophyte de « la petite reine », la série Netflix Tour de France. Au coeur du peloton ne laisse pas indifférent. Happé dès les premières secondes par l’obsession des coureurs — et de leurs ambitieux directeurs — pour les échappées grandioses, les victoires d’étape, le classement général et le convoité maillot jaune, on a tôt fait de plonger dans ce magistral jeu d’échecs. Les « machines de guerre » que sont les coureurs de la mythique course, tantôt solitaires, tantôt solidaires, éblouissent, émeuvent… et font rêver d’une balade dans la roue de Wout van Aert.